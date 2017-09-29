 "Украина: преодоление": выставка о жизни в условиях гибридной войны с РФ проходит в Брюсселе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", экспозиция под названием "Украина: преодоление" проходит в помещении авторитетного брюссельского пресс-клуба "Европа".
"Международный проект посвящен Украине, прокладывающей путь через огромные вызовы, преодолевающей последствия временной оккупации своих территорий и гибридной войны, которую развязала Россия против украинцев", - пояснил идею выставки представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.
Как отмечается, через преодоление этих трудностей Украина утверждается как настоящая, современная европейская нация.
На представленных фотографиях - гордость за украинских солдат, единство гражданского общества, восстановление экономики, богатая современная и древняя украинская культура и даже воплощение детских мечтаний.
"Я не профессиональный фотограф, я солдат, два года отслужил в зоне АТО. Фотографировал, что видел, особенно моих друзей. Пусть о той войне лучше расскажут мои работы", - рассказал один из авторов выставки Юрий Величко.
Организаторами экспозиции, которая продлится до 5 октября, выступили Представительство Украины при ЕС и проект "Балтийско-Черноморская конфедерация" (Литва).
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