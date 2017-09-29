 Оккупанты продолжают нарушать минские соглашения: танки, "Рапиры", 122-мм САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30 в 16 км от линии разграничения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm

Благодаря волонтерской беспилотной авиаразведке "Армия SOS", удалось зафиксировать вооружение калибром более 100-мм в 16 километрах от линии разграничения сторон на полигоне вблизи н.п. Софиевка (ранее до 2016 года Карло-Марксово). По информации от местных источников, вышеуказанный полигон часто используется для обучения артиллерийских и танковых подразделений 3-й ОМСБр "Беркут" (в\ч 08803). Напомним, что, на основании вторых Минских соглашений, вооружение калибром более 100-мм должно быть отведено от линии разграничения на расстояние более 25 километров.

Разведывательный полет волонтерского беспилотника осуществлен на прошлой неделе. Фотографии, переданные международному сообществу InformNapalm, помогли зафиксировать следующую технику, нарушающую условия Минска-2: