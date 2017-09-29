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 Фоторепортаж
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 Оккупанты продолжают нарушать минские соглашения: танки, "Рапиры", 122-мм САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30 в 16 км от линии разграничения. ФОТОрепортаж

Российские воинские подразделения 1-го оккупационного корпуса в Донецкой области продолжают грубо и систематично нарушать Минские соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Благодаря волонтерской беспилотной авиаразведке "Армия SOS", удалось зафиксировать вооружение калибром более 100-мм в 16 километрах от линии разграничения сторон на полигоне вблизи н.п. Софиевка (ранее до 2016 года Карло-Марксово). По информации от местных источников, вышеуказанный полигон часто используется для обучения артиллерийских и танковых подразделений 3-й ОМСБр "Беркут" (в\ч 08803). Напомним, что, на основании вторых Минских соглашений, вооружение калибром более 100-мм должно быть отведено от линии разграничения на расстояние более 25 километров.

Оккупанты продолжают нарушать минские соглашения: танки, Рапиры, 122-мм САУ Гвоздика и гаубицы Д-30 в 16 км от линии разграничения 01


Разведывательный полет волонтерского беспилотника осуществлен на прошлой неделе. Фотографии, переданные международному сообществу InformNapalm, помогли зафиксировать следующую технику, нарушающую условия Минска-2:
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а чего доказывать? нанести удар 152 мм и ихтамнет..
какая предъява может быть)
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Нема вже 152 мм. Висадили їх у повітря ваші обранці у підірваних склада. Проєbали ви все, пане Леоніду, коли голосували за шпигуна Баригу
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Ты что-полный идиот??? В Украине больше 30-ти складов боеприпасов и еще 5 масштаба Балаклеи или Калиновки....
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На що ви натякаєте? На наш вік вибухати складів вистачить?
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Да они их и не соблюдали чтобы нарушать. Другое дело зачем нам уже 4 года день у день рассказывают как окупанты опять нарушили минские договоренности 40 раз в день.
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Их никто не соблюдает и перемирие никому не нужно,нарушают все и нахрена об этом писать...
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Нафіга кацапам якісь там танки з Градами? Їхній шпигун Барига з шоблою муженків залишив українців беззбройними, можна тепер брати Україну без жодного пострілу
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От тому і потрібно вводити миротворців ООН на лінію розмежування та контролювати територію кілометрів п'ятдесіт в обидві сторони від неї...
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Саме час оголосити цю теритрію окупованою з усіма наслідками: окупант має забезпечувати цю територію відповідно до міжнародних конвенсій. І не треба організовувати тури на територію України за пенсіями, соцвиплатами й іншими ніштяками для колаборантів. Бо допоки їх влаштовує такий стан речей, він триватиме безкінечно довго.
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***
верните нам мирное небо!
верните нам наш покой!
зачем вы пришли соседи?
зачем вы пришли с войной?
ведь раньше неплохо жили
и пили на брудершафт,
женились, детей крестили...
а вы за автомат???
гордитесь вы чем хотите!
скрепите в разных местах...
идите домой, идите...
короче - идите нах
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупанты продолжают нарушать минские соглашения: танки, "Рапиры", 122-мм САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30 в 16 км от линии разграничения. ФОТОрепортаж
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