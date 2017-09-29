 Оккупанты продолжают нарушать минские соглашения: танки, "Рапиры", 122-мм САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30 в 16 км от линии разграничения. ФОТОрепортаж

Благодаря волонтерской беспилотной авиаразведке "Армия SOS", удалось зафиксировать вооружение калибром более 100-мм в 16 километрах от линии разграничения сторон на полигоне вблизи н.п. Софиевка (ранее до 2016 года Карло-Марксово). По информации от местных источников, вышеуказанный полигон часто используется для обучения артиллерийских и танковых подразделений 3-й ОМСБр "Беркут" (в\ч 08803). Напомним, что, на основании вторых Минских соглашений, вооружение калибром более 100-мм должно быть отведено от линии разграничения на расстояние более 25 километров.
Разведывательный полет волонтерского беспилотника осуществлен на прошлой неделе. Фотографии, переданные международному сообществу InformNapalm, помогли зафиксировать следующую технику, нарушающую условия Минска-2:
- десять танков Т-64БВ\Т-72Б с калибром орудия 125-мм
- четыре 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика"
- четыре 122-мм гаубицы Д-30
- три 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира"
Идентифицированы российские военнослужащие роты РЭБ 200-й бригады СФ, участвовавшие в оккупации Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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какая предъява может быть)
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верните нам мирное небо!
верните нам наш покой!
зачем вы пришли соседи?
зачем вы пришли с войной?
ведь раньше неплохо жили
и пили на брудершафт,
женились, детей крестили...
а вы за автомат???
гордитесь вы чем хотите!
скрепите в разных местах...
идите домой, идите...
короче - идите нах
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