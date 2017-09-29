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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На складах в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Пиротехники изъяли более 110 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели уверяют, что местное население может возвращаться в свои дома, несмотря на одиночные взрывы на складах в Калиновке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ. Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", - сказано в сообщении.

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"Подразделениями ГСЧС организована работа психологов с местными жителями, которые пострадали в результате ЧС. Также, организована информационно-разъяснительная работа с населением относительно действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года. Погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения. Подразделениями ГСЧС ликвидированы загорания 7 сооружений, возникших в результате попадания боеприпасов. Также осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации. Возобновлено движение: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги. Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от г.. Калиновка. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 110 чел. и 358 ед. техники", - добавили спасатели.

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"Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследованы 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов. Выполнены 140 заявок из 174, обнаружены и изъяты более 110 взрывоопасных предметов. Работает телефонная "горячая линия" Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-14-63", - отметили в ГСЧС.

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На складах в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Пиротехники изъяли более 110 взрывоопасных предметов, - ГСЧС 01На складах в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Пиротехники изъяли более 110 взрывоопасных предметов, - ГСЧС 02

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Погано, що це взагалі сталося, та добре, що хоч так закінчилося.
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Почему про депутата, расстрелянному из автомата статьей ранее, не открыты комментарии?
Я знаю почему...
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І чому? До речі, при бажанні можна прокоментувати.
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є прапорщик Петренко.. яке там руководство в державі бариг та звиздунів
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Можно быть глистом.
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Почему до сих пор используют кацапский газ-66? Куда смотрит СБУ?
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--Отмазка б а р ы г -
Снаряды к т а н к а м на 48 Арсенале были старые ?

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Вангую,местные умельцы еще не один год будут подрываться дома при попытке разобрать снаряды и сдать на металолом.
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"местное население может возвращаться в свои дома". Так уже сказали, что все жители вернулись. А спасатели их не встретили? Разминулись наверно
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Я з великою повагою ставлюся до нашого Президента, Вважаю його першим Президентом незалежної України! Те, що він здійснив, до нього ніхто не навжувався, хоча була необхідність! Але мені здається, що керівник Уряду, чи то боїться брати на себе відповідальність, чи справа у системі, яку потрібно ламати! Я до того, що не може Президент відповідати за УСЕ! Це по- сутті -безвідповідальність! Керівник Уряду повинен був спитати із МО: Що ти зробив, і що треба зробити, щоб Балаклія не повторилася!"НЕ потрібно маячити на ТВ, і плакатися, що депутати погані, якщо не проголосують, я піду у відставку! Потрібно керувати урядом, робити свою справу і питати із відповідальних! Якщо не зроблять висновки, не змінять совкову систему, то усе зруйнується! Не потрібно цінувати людей за відданістю! Цінувати потрібно за професіоналізм, патріотизм!
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тваю ж ты дивизию....
медицина бессильна. только эвтаназия, дабы облегчить страдания
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Та у нас все наилчшие и никто ни за что отвечать не может. Отвечает только тупой народ, за то, что гречку на выборы брал. А так всё классно- страна тотальной безответственности.
Не виноваты же хенералы, которые в штатке по вохре определили что для охраны складов на 1000 гектар достаточно всего 25 вохровцев (8 человек на смену) и 6 км ограждения на фасаде. Они хорошие люди, просто такие обстоятельства, папередники во всём виноваты.
Есть десятки тысяч ввшников но, они должны пухлые задницы от народа охранять, а склады то такое.
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Снаряди рвуться..................... але ви - повертайтесь..............
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа складах в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Пиротехники изъяли более 110 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО
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