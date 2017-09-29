 На складах в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Пиротехники изъяли более 110 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются к местам проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ. Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", - сказано в сообщении.
"Подразделениями ГСЧС организована работа психологов с местными жителями, которые пострадали в результате ЧС. Также, организована информационно-разъяснительная работа с населением относительно действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года. Погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения. Подразделениями ГСЧС ликвидированы загорания 7 сооружений, возникших в результате попадания боеприпасов. Также осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации. Возобновлено движение: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги. Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от г.. Калиновка. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 110 чел. и 358 ед. техники", - добавили спасатели.
"Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследованы 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов. Выполнены 140 заявок из 174, обнаружены и изъяты более 110 взрывоопасных предметов. Работает телефонная "горячая линия" Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-14-63", - отметили в ГСЧС.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Я знаю почему...
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Снаряды к т а н к а м на 48 Арсенале были старые ?
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медицина бессильна. только эвтаназия, дабы облегчить страдания
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Не виноваты же хенералы, которые в штатке по вохре определили что для охраны складов на 1000 гектар достаточно всего 25 вохровцев (8 человек на смену) и 6 км ограждения на фасаде. Они хорошие люди, просто такие обстоятельства, папередники во всём виноваты.
Есть десятки тысяч ввшников но, они должны пухлые задницы от народа охранять, а склады то такое.
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