 Депутата горсовета Черкасс Бинусова расстреляли из автомата, - "Про все". ФОТО

В Черкассах поздно вечером в четверг, 28 сентября, убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Депутата расстреляли из автомата Калашникова, пишет черкасское издание "Про все", передает Цензор.НЕТ
На место событий прибыли руководители прокуратуры, управлений полиции и СБУ по Черкасской области, проводятся оперативные мероприятия.
На месте убийства работали правоохранители.
Бинусов.
Бинусов недавно был назначен ан должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкасс.
"Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты. Он вышел из эфира (на телеканале "Рось". - Ред). В 22.00 я с ним общался по телефону", - рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, прибывший на место трагического происшествия.
Как сообщила пресс-офицер полиции Черкасс Зоя Вовк, убийство произошло около гаражного кооператива. Депутат хотел поставить свою машину в гараж и пересесть в автомобиль знакомых. Они ждали Бинусова около гаражей, их автомобиль тоже поврежден выстрелами, а самих знакомых депутата опрашивают как свидетелей.
"В полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы походили на автоматные", - рассказали в полиции.
9690 5
Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО(124)
На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО(35)
Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко(190)
В карманах убитого главы "Киевоблэнерго" была 21 тыс. грн - больше, чем у него украли, - полиция(55)
Радикал Мосійчук влаштував скандал в прямому ефірі. ВІДЕО(0)
Евродепутаты призывают Россию освободить Сущенко и других украинских политзаключенных(12)
МИД подтвердил информацию об убийстве украинца в лагере для беженцев в Германии(29)