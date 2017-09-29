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 Депутата горсовета Черкасс Бинусова расстреляли из автомата. ФОТО

В Черкассах вечером в четверг убили депутата городского совета Михаила Бинусова.

В Черкассах поздно вечером в четверг, 28 сентября, убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Депутата расстреляли из автомата Калашникова, пишет черкасское издание "Про все", передает Цензор.НЕТ

На место событий прибыли руководители прокуратуры, управлений полиции и СБУ по Черкасской области, проводятся оперативные мероприятия.

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На месте убийства работали правоохранители.

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Бинусов.

Бинусов недавно был назначен на должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкасс.

"Михаил Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса. Ему была поставлена ​​задача побороть коррупцию в департаменте. Все потоки были полностью перекрыты. Он вышел из эфира (на телеканале "Рось". - Ред). В 22.00 я с ним общался по телефону", - рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, прибывший на место трагического происшествия.

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Как сообщила пресс-офицер полиции Черкасс Зоя Вовк, убийство произошло около гаражного кооператива. Депутат хотел поставить свою машину в гараж и пересесть в автомобиль знакомых. Они ждали Бинусова около гаражей, их автомобиль тоже поврежден выстрелами, а самих знакомых депутата опрашивают как свидетелей.

"В полицию поступил вызов о стрельбе в районе Луначарского. По прибытию на место было обнаружено тело. Охранник гаражей во время события смотрел телевизор и услышал выстрелы, но подозрительных лиц не видел. По словам охранника, выстрелы походили на автоматные", - рассказали в полиции.
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