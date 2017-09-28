 При получении взятки 25 тысяч задержан директор филиала академии аграрных наук, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины
В сообщении отмечается: "Оперативники Управления защиты экономики в Киевской области Национальной полиции задокументировали коррупционную деятельность руководителей филиала одного из институтов НААН Украины. Директор и его заместитель требовали от гражданина 25 000 гривен взятки за предоставление в пользование сельскохозяйственной техники, находящейся в государственной собственности без надлежащего официального оформления.
По факту вымогательства должностным лицом неправомерной выгоды следователи Киевской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство.
В рамках производства правоохранители задокументировали факт получения ними части взятки
Сегодня, 28 сентября, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи Киевской местной прокуратуры №1 задержали директора филиала и его заместителя при получении последней части неправомерной выгоды в размере 18 800 гривен.
В данное время вышеупомянутые граждане задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов".
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