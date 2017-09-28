 Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
"На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 000 военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления" - говорится в сообщении.
"В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все же опытный образец. На котором отрабатывается эргономика, посадка изделия на фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации", - отметили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 27 сентября заявляла, что в ВСУ по состоянию на 5 сентября проходит военную службу 23 771 военнослужащая-женщина, из них на должности офицеров - 2916 женщин, полковников - 42 женщины.
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думаю женщины и без сопливых бы обошлись.
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поверь - никто лучше меня не знает мою задницу и в чем ей удобнее
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во всяком случае мои отцы-командиры.
а солдатня то шо люди?
шо бросят то и сожрут, шо прикажут то и наденешь...
хотя кроссы бегала солдатня,
а белая сытая кость сзади на машине ехала, "трупы" в кузов собирала,
ржала и сыто отрыгивала.
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в котором буквально перед готовкой завтрака
узбеки-повара свои хебешки вываривали?
не пробовал? - советую.
Впечатления и вкус - незабываемые
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дрочун сопливый
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600-летнее белье
http://archaeopop.blogspot.com/2012/07/600-year-old-underwear-found-in.html
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"нижняя" часть - пойдёт (такие себе hot pants)
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жфактура
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