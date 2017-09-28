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Все про:армия (8220) женщины (590) одежда (115) военнослужащие (4008)

 Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ. ФОТОрепортаж

В Вооруженных силах Украины разработали концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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"На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 000 военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления" - говорится в сообщении.

"В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все же опытный образец. На котором отрабатывается эргономика, посадка изделия на фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации", - отметили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 27 сентября заявляла, что в ВСУ по состоянию на 5 сентября проходит военную службу 23 771 военнослужащая-женщина, из них на должности офицеров - 2916 женщин, полковников - 42 женщины.

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 01

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 02

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 03

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 04

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 05

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 06

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 07

Концепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ 08

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Не вірне запитання! Я б спитав-чого на манекенах?
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блин.... - всем новостям новость.
думаю женщины и без сопливых бы обошлись.
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Привет! Напрасно ты так. Наиглавнейший елемент военной формы - ниж.белье. С натертыми булками ты много не навоюешь,поверь мне.
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помню то нательное, которое на меня пялили по уставу - все остальное "вшивники".
поверь - никто лучше меня не знает мою задницу и в чем ей удобнее
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угу, да только в армии не тебе решать где, когда и в каких условиях окажется твоя "задница". Офицерское нижнее белье, было кстати не таким уж и плохим, как и хорошие, правильно намотанные портянки.
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так офицеры не тока одевались, а и жрали получше - хрен делились.
во всяком случае мои отцы-командиры.
а солдатня то шо люди?
шо бросят то и сожрут, шо прикажут то и наденешь...

хотя кроссы бегала солдатня,
а белая сытая кость сзади на машине ехала, "трупы" в кузов собирала,
ржала и сыто отрыгивала.
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Я когда летехой попал в часть и увидел что дают солдатом, и что жрал четыре года я... я честно, охирел. Это пля санаторий по сравнению с военным училищем. Потом правда встречал разные части, во всех по разному кормили, но опарыши в жареной рыбе, дохлых крыс на дне бака с перлофаном и пятисантиметровый слой застывшего комбижира, над водой, аля борщ, видел только курсантом.
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а если в добавок к опарышам в хавке ето все варилось в баке,
в котором буквально перед готовкой завтрака
узбеки-повара свои хебешки вываривали?
не пробовал? - советую.
Впечатления и вкус - незабываемые
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Максимум в госпиталя ! А так на войне женщинам не место!
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Война войне рознь....при защите своей Родины место есть всем...
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может попрорчишься в АТО а потом уже будешь расуждать?
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За эти три года пенсионеры не понадобились.....
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да что за нах! кого не спросишь пенсионер союзного значения
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Никто не виноват...что ты идиот...кроме тебя самого.....
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Дрочи болезный....не отвлекайся от процесса.....
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женщины тогда страну точно не спасут. пусть рожают и воспитывают новых мужчин.
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Если страну не спасут, то рожать они будут от захватчиков или рабов.
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а воспитівают пусть патриотов, как єто делают муслимі.
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К великому сожалению, у него нет вашей фотографии
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Ну пусть дрочит как и раньше...на лик хуйла....
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Так ведь глядя на фото трусов он уже почти кончил..... так что увы и ах...на лик хуйла подрочить...ему сам бог велел....
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так я ж не пенсионер который только обосранные панталоны в жизни видел.
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и это говорит человек, который на пенсии???
дрочун сопливый
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Надень стринги цвета хаки и пробежись в них метров 500,в полном боевом.....
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Макс, ну ты даешь... На хрена вообще стринги, а тем более пробежись? Лучше вообще без них и не пробежись, а ложись
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стринги для мужчин........ что бы клубни болтались
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А когда в русском языке появилось слово"концепт"? Всегда было слово концепция. Я что-то пропустила в этой жизни?
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Концепт - это на савушкина, а у вас в ольгивно - концепция
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Тищо? З дубу рухнула Юля в шубі кролячій. Я тобі дам ольгіно, зараз геть за поребрік полетиш.
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А ты, болезный, смотрю не прочь оказаться на месте методиста. Иди протрезвей и не цепляйся к людям.
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Ляля, вам в спам или на хер, по вашему выбору
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Ляля Соплякова, почему мой вопрос относительно ошибок остался без ответа? Сбежали, так как не нашли таковых?)
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Патаму что ляля - нулевая, но агрессивная сопля
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Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Фаина Раневская
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тю на вас, хлопці...іншого в голову нічого не приходить? дійсно пора вже про жінок в армії попіклуватися...їх там уже, якщо не помиляюсь, більше 20 тисяч...пора давно про жіноче спіжнє було подбати! В чоловіків же спіднє в комплекти амуніції входить, то чим жінки гірші?
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Кстати такие "топы" очень удобные (особенно когда спортом занимаешься)..........🙂
"нижняя" часть - пойдёт (такие себе hot pants)
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Точная копия штатовского военного белья для женщин.
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Думаю, в любом случае - будет удобно и комфортно.......🙂
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Воевать в бикини намного проще и веселее,даёшь публичные дома на фронте,соевые,вы на всем зарабатываете.
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на савченко надо демонстрировать! там така я ж фактура
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А нах-ра это было "разрабатывать", когда такого ... в гамазинах навалом?.. а уж китайцы оптом по гривне за штуку продали бы. Или нужно было на что-то бабло списать?..
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Зашел на сайт Спортмастера, пересмотрел все бра - ни на одном изделии нет этих дебильных швов спереди. Похоже, теперь у нас стало модным изобретать свой велосипед, ведь можно на "исследованиях" поднять кучу бабла. Вот только ни государству, ни женщинам-военнослужащим это не на пользу.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонцепт нижнего белья для военнослужащих-женщин разработали в ВСУ. ФОТОрепортаж
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