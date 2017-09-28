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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2050) налоговая милиция (1645) Донецкая область (4711) ГФС (3280)

 “Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” задержали партию антиквариата, которую пытались вывезти с неподконтрольной Украине территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ГАЗ, на котором гражданин перевозил из Луганска в Киев имущество переселенцев.

В ходе осмотра транспортного средства в одном из ящиков, в котором согласно описанию, перевозились плафоны, было обнаружено 3 охотничьих ножа, старинный меч, бивень слона, старинные весы, датированные 1823 годом, колокол, датированный 1816 годом, корабельный компас 18 века, старинные пуговицы, часы и картины.

“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 01
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 02
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики с "Фантомом" в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем. ФОТОрепортаж

“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 04
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 05
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 06
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 07

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“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 08
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 09
“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области 10

В настоящее время материалы переданы в Национальную полицию.

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это говорит о том что там процветает контрабанда и не хилая
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На весах вообще то написано что они от 1736-го года....а не 1823-го......
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Я не вболівальник луганської "Зорі", Скоріше навпаки! Але "Зоря - леви, орли і Футболісти!!!
"Атлетік" Ббо - "Зоря" 0:1 !!! Браво!!!
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Пытались вывезти с неподконтрольной Украине территории.

Боюсь спросить, назад в днр вернули?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия“Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области. ФОТОрепортаж
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