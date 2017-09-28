 “Фантом” задержал партию антиквариата на линии разграничения в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Так, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ГАЗ, на котором гражданин перевозил из Луганска в Киев имущество переселенцев.
В ходе осмотра транспортного средства в одном из ящиков, в котором согласно описанию, перевозились плафоны, было обнаружено 3 охотничьих ножа, старинный меч, бивень слона, старинные весы, датированные 1823 годом, колокол, датированный 1816 годом, корабельный компас 18 века, старинные пуговицы, часы и картины.
В настоящее время материалы переданы в Национальную полицию.
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"Атлетік" Ббо - "Зоря" 0:1 !!! Браво!!!
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Боюсь спросить, назад в днр вернули?
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