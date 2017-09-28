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 Политика Украины
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 Климкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон. ФОТО

Глава МИД Павел Климкин вызвал для консультаций посла в Венргии Любовь Непоп в связи с официальной позицией Будапешта на принятие ВР закона "Об образовании".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Твиттере.

Министр отметил: "Вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Л.В.Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый Закон Украины "Об образовании".

"Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов", -подчеркнул Климкин.


Климкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон 01

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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Ничто так не помогает крепкому сну
- как скулеж на ночь ватных мокшей!

Климкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон - Цензор.НЕТ 5686
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лісом....хай полями пруть, з голими задами, за євпропейськими, цінностями.
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Нужно просто задать один единственный вопрос. Сколько украинских школ в Венгрии? и все.
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А шо это за вода спец разлива на его столе стоит?
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Туда исчо динозавры писяли-чистяк!!😁😁😁
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Это "Моршинська" в стекле. Чаще заглядывайте в холодильники с минералкой, а не пивом.
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Нехай перевірять хто фінансує партію Йоббік в Угоршині та здивуються)
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Братислава граничит с Венгрией и потому пригород Шамарин( по венгерски святая Мария) говорит по венгерски и по словацки. Но школ с венгерским языком у словаков нет.
Я хотела малых обучить венгерскому, но проблема найти даже учителя.
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Это не бандеровка, это запроданка кремлевская в вышиванке.
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Главное, чтобы после вызова нац языком у нас не стал венгерский) Наши и такое могут)
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А тим часом поки Клімкін задобрює одного цигана,інші цигани в Одеській області знущались над українцями
Климкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон - Цензор.НЕТ 6741
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Хочу спросить роSSиян, румын, венгров, словаков и поляков. Сколько в роSSии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польше работают государственных УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ школ?
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Закон об образовании уже действительный и работает. Кому не нравится можно уехать у Венгрию или Румынию, а граждане Украины обязаны получать среднее образование с преподаванием предметов на украинском языке.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон. ФОТО
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