 Военнослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
В течение мая-сентября 2017 года военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона совместно с СБУ задокументированы факты хищения военнослужащими одной из воинских частей 800 литров ГСМ из расположения части и их дальнейшую реализацию за 11,6 тыс. грн.
Один из "горе-бизнесменов"задержан во время реализации очередной части похищенного топлива в количестве 200 л. Часть средств за проданную партию топлива в размере 4 тыс грн обнаружена и изъято при осмотре места происшествия.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия с целью отыскания остальной части денежных средств, а также установления местонахождения других фигурантов дела.
Решаются вопросы сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение военнослужащим по предварительному сговору группой лиц военного имущества, совершенное в условиях особого периода) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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