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 Военнослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Военнослужащий, занимавшийся хищением и сбытом горюче-смазочных материалов, задержан в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

В течение мая-сентября 2017 года военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона совместно с СБУ задокументированы факты хищения военнослужащими одной из воинских частей 800 литров ГСМ из расположения части и их дальнейшую реализацию за 11,6 тыс. грн.

Один из "горе-бизнесменов"задержан во время реализации очередной части похищенного топлива в количестве 200 л. Часть средств за проданную партию топлива в размере 4 тыс грн обнаружена и изъято при осмотре места происшествия.

Военнослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура 01

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Военнослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура 02
Военнослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура 03

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия с целью отыскания остальной части денежных средств, а также установления местонахождения других фигурантов дела.

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Решаются вопросы сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение военнослужащим по предварительному сговору группой лиц военного имущества, совершенное в условиях особого периода) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Тю,мальчишка,я в Джар -Кургане за сутки сдавал по 5 тонн ...
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Ну конечно сейчас раз два раза в день будут появлятся сводки о пойманых военной прокуратурой мелких чиновников и прапорщиков которые воруют тысячами замыливая народу глаза чтоб не видел народ тех кто ворует миллионами и виновен в гибели нашего народа.Как всегда в бедах страны виновны мелкие сошки.
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"Крупную рыгбу" поимали))).Задержание века))).На складах вооружения столько этого топлива сгорело в денежном эквиваленте,что военным можно было на танках ездить даже в магазин .И никто не сел,да и не сядет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий задержан на Хмельнитчине при сбыте ворованных ГСМ, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
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