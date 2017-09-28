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Все про:Житомирщина (684) рейдерство (845)

 Рейдеры захватили поля сельхозпредприятия "Трояновского" на Житомирщине, - СМИ

За ночь без ведома законных владельцев у частного сельхозпредприятия "Трояновского" в селе Великие Низгорцы Бердичевского района Житомирской области в электронном реестре изменили основателя и руководителя, а на поля компании вооруженные лица завезли комбайны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о такой схеме рейдерского захвата пишет сайт "Стоп коррупции".

"Мы выехали на место и от представителей компании узнали все детали. Накануне утром бухгалтеры фирмы не смогли зайти в электронную программу якобы из-за изменения информации о владельцах. Позже выяснилось, что за ночь в электронном реестре изменили данные об учредителе и директора. Странным образом основателем сельхозпредприятия стал житель Донецка, о котором коллективу фирмы ничего не известно. Когда мы выехали на поля компании, увидели вооруженных лиц, которые завезли на территорию свою технику", - говорится в сообщении.

"Полиция, вызванная на место, медлила и не пыталась выяснить обстоятельства конфликта. В адрес директора "Трояновского", по словам работников фирмы, начали поступать угрозы физической расправы и началась слежка. По информации коллектива "Трояновского", за рейдерским захватом стоит скандально известный в регионе агромагнат Дмитрий Колесник, который был главным бенефициаром агрохолдинга ОАО "ТАКО", который впоследствии был переименован в "АСТ" ("Аграрные Системные Технологии")", - сообщает сайт "Стоп коррупции".

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кто то у кого то что то отжал.... отжатое ранее....
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Сволочи, как буряки сапать так хрен кого дозовешься, а как урожай делить, так сразу рейдеры сбегаются
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Перемога порохоботня правда?Как в Сомали живем
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нет на них пашинского с глоком. тот дуралей бы всех этих глистов пострелял на эмоциях
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вот так нужно:
Териториальная Самооборона села -в действии-
https://www.youtube.com/watch?v=nM4PlUvYpoU
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"...в электронном реестре изменили основателя и руководителя..."

Видать, самое время разрешить продажу земли...
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Просто пздец...
Других слов трудно найти.
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будет повторение 2014г., это неизбежно в шоколадной системе координат
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без схвалення панамського кнура навряд чи наважилися.
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Мы не сеем и не жнём , урожай ваш отберем!
Отстреливать нах. таких тварей
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Нормально так,теперь любой может лишится не только бизнеса,но и имущества,залезть в электронный реестр и подменить владельца дешево и практично,это без преувеличения перемога
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРейдеры захватили поля сельхозпредприятия "Трояновского" на Житомирщине, - СМИ
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