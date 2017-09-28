 Рейдеры захватили поля сельхозпредприятия "Трояновского" на Житомирщине, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ , о такой схеме рейдерского захвата пишет сайт "Стоп коррупции"

"Мы выехали на место и от представителей компании узнали все детали. Накануне утром бухгалтеры фирмы не смогли зайти в электронную программу якобы из-за изменения информации о владельцах. Позже выяснилось, что за ночь в электронном реестре изменили данные об учредителе и директора. Странным образом основателем сельхозпредприятия стал житель Донецка, о котором коллективу фирмы ничего не известно. Когда мы выехали на поля компании, увидели вооруженных лиц, которые завезли на территорию свою технику", - говорится в сообщении.

"Полиция, вызванная на место, медлила и не пыталась выяснить обстоятельства конфликта. В адрес директора "Трояновского", по словам работников фирмы, начали поступать угрозы физической расправы и началась слежка. По информации коллектива "Трояновского", за рейдерским захватом стоит скандально известный в регионе агромагнат Дмитрий Колесник, который был главным бенефициаром агрохолдинга ОАО "ТАКО", который впоследствии был переименован в "АСТ" ("Аграрные Системные Технологии")", - сообщает сайт "Стоп коррупции".