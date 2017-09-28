 Террорист "слил" весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге известный волонтер Родион Шовкошитный.
По его словам, один из боевиков, решив вернуться домой - в освобожденный от оккупантов город Донецкой области, выявил желание раскрыть весь личный состав бандформирования, в котором воевал.
"Боевик вспоминал, просматривая журнал звонков, что очень быстро нашлись люди, предложившие помощь. И что хорошим началом для успешной реализации его плана по возвращению домой может служить какой-то жест доброй воли. Какая-то мелочь, что доказывала бы, что возврата назад для него нет и он готов к возвращению в украинское правовое поле... Одним словом, вся документация по личному составу членов бандформирования "4 РШБСпН ДНР", известного как "батальон Захара Прилепина", "проект Суркова" или "потешный батальон", оказались в нужных руках. Впоследствии еще в других. Так списки оказались в Центре "Миротворец". Тщательная проверка завершилась вчера, подлинность списков Центр подтвердил", - сообщил Шовкошитный.
"Списки этого бандформирования по состоянию на март и сентябрь 2017 года. В нем также ведомость учета оружия Прилепинского НВФ (по состоянию на январь 2017 года). В мартовском списке числятся 194 боевика", - пишет волонтер.
"Второй список полностью раскрывает штат этого бандформирования, содержит данные на 214 действующих боевиков и 108 человек, которые ранее уволились из него. "Батальон Прилепина" сейчас укомплектован лишь на 50%, вооружен только стрелковым оружием. Все боевики уже внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец", - пишет он.
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Данные подчеркнули видное положение США на мировом рынке нефти, поскольку рост цен на углеводороды оживляет производство на сланцевых месторождениях, а с 2015 г., когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти, производители США могут свободно поставлять сырье в любые страны мира.
Танкеры с сырой нефтью были загружены на побережье Мексиканского залива и отправлены в пункты назначения в ряде стран, включая Канаду, страны Европы и Азии. Порты, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви", восстановили свою работу, из-за чего загрузка танкеров увеличилась.
Высокая скидка на американскую нефть по сравнению с ценой на сырье конкурентов также сделала нефть из США более привлекательной для иностранных покупателей.
На прошлой неделе экспорт вырос с 928 млн баррелей в день неделей ранее до 1,491 млн баррелей в день. Экспорт американской нефти в этом году составлял в среднем 783 тыс. баррелей в день, что на 62% выше показателя того же периода прошлого года - 483 тыс. баррелей в день.---- прощай не митая Россия ! 👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂 Поделиться
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или, простым языком - до сраки!!! ))
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а это рассекречивание агента...
и кто теперь пойдет сотрудничать?
дебилы, мля...
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"Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге известный волонтер Родион Шовкошитный."
Источник: https://censor.net.ua/p457325
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А вот ...ФСБ уже навряд ли.. не такие дурные, чтоб пушечным мясом быть..
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