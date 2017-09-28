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Все про:боевик (19154) оккупация (7345) СБУ (14975) Прилепин (10)

 Террорист "слил" весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный. ДОКУМЕНТ

Один из террористов обнародовал имена и фамилии всего личного состава бандформирования Захара Прилепина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге известный волонтер Родион Шовкошитный.

По его словам, один из боевиков, решив вернуться домой - в освобожденный от оккупантов город Донецкой области, выявил желание раскрыть весь личный состав бандформирования, в котором воевал.

"Боевик вспоминал, просматривая журнал звонков, что очень быстро нашлись люди, предложившие помощь. И что хорошим началом для успешной реализации его плана по возвращению домой может служить какой-то жест доброй воли. Какая-то мелочь, что доказывала бы, что возврата назад для него нет и он готов к возвращению в украинское правовое поле... Одним словом, вся документация по личному составу членов бандформирования "4 РШБСпН ДНР", известного как "батальон Захара Прилепина", "проект Суркова" или "потешный батальон", оказались в нужных руках. Впоследствии еще в других. Так списки оказались в Центре "Миротворец". Тщательная проверка завершилась вчера, подлинность списков Центр подтвердил", - сообщил Шовкошитный.

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Террорист слил весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный 01


"Списки этого бандформирования по состоянию на март и сентябрь 2017 года. В нем также ведомость учета оружия Прилепинского НВФ (по состоянию на январь 2017 года). В мартовском списке числятся 194 боевика", - пишет волонтер.

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Террорист слил весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный 02Террорист слил весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный 03

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"Второй список полностью раскрывает штат этого бандформирования, содержит данные на 214 действующих боевиков и 108 человек, которые ранее уволились из него. "Батальон Прилепина" сейчас укомплектован лишь на 50%, вооружен только стрелковым оружием. Все боевики уже внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец", - пишет он.


Террорист слил весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный 04


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а толку,если у нас не одна сволочь за сепаратизм не сидит.
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До чого тут сепаратизм? Це найманці зі зброєю в руках. Рашистські найманці.
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вірно теперішня влада вручить їм ордени...і прийме у новій беркут - щоб вони могли вбивати і калічити українських патріотів
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тобто ти пропонуєш їм дати по ордену і всіх взяти в новий беркут?
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Я пропоную москалям не лізти до мене з "совЄтами".
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ну якщо до тебе пристають москалі...то ти їм не давайся .. - судячи як вони використовують інших - ти для них лише контрацептив...із пройшовшим профісійним святом тебе!!
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Всякие там найманці, и предатели наши в том числе.
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доки при владі - шоколадна цинічна барига парашенка...і не будуть сидіти - бо для нього це партнери
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Экспорт нефти из США достиг рекордных показателей.
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Москва, 28 сентября - "Вести.Экономика". На прошлой неделе США экспортировали рекордные 1,5 млн баррелей сырой нефти в день, что превысило экспорт нескольких стран ОПЕК, свидетельствуют официальные данные, пишет Financial Times.

Данные подчеркнули видное положение США на мировом рынке нефти, поскольку рост цен на углеводороды оживляет производство на сланцевых месторождениях, а с 2015 г., когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти, производители США могут свободно поставлять сырье в любые страны мира.

Танкеры с сырой нефтью были загружены на побережье Мексиканского залива и отправлены в пункты назначения в ряде стран, включая Канаду, страны Европы и Азии. Порты, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви", восстановили свою работу, из-за чего загрузка танкеров увеличилась.

Высокая скидка на американскую нефть по сравнению с ценой на сырье конкурентов также сделала нефть из США более привлекательной для иностранных покупателей.

На прошлой неделе экспорт вырос с 928 млн баррелей в день неделей ранее до 1,491 млн баррелей в день. Экспорт американской нефти в этом году составлял в среднем 783 тыс. баррелей в день, что на 62% выше показателя того же периода прошлого года - 483 тыс. баррелей в день.---- прощай не митая Россия ! 👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂 Поделиться
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Молодець. А ще було б непогано враховувати здачу зброї, боєзапасу , кац зольдат - за принципом чим більше здадуть до СБУ тим краще. Або так як Коломойський робив -
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номер на жетоне явно заметно что в фотошопе вставлен... Криво вставлен, да и черным печатным шрифтом, хотя на нем гравируют надписи... зачем такие грубые подделки выставлять? Что бы вата смеялась?
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открой глаза и сам посмотри) ты хоть раз жетоны видел? врядли, если такую туфту постишь....
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повторю вопрос: ты жетоны хоть раз видел? Думаешь на них принтером печатают черным шрифтом? Да еще и криво. Глядя на фото сразу видно что номер на жетоне отдельно вставлен... Грубая подделка, вот и спросил- зачем такую туфту выкладывать? Что бы вата смеялась?
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ты уверен,шо обконченцам гравированные выдают? скорее всего ваще тряпочные,или такие как на фото...
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Пригодятся списки, когда наша власть там восстановится.
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Занесли в миротворец и что? Вообще кто то может сказать что им грозит в этих списках? Все так радуются расширению списка, но смысл от него? Читал комменты на ихнем сайте, так там даже гордятся тем что в этих списках находятся.... Вот если бы что то реальное им грозило от этого..... а так понты одни....
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куйня на постном масле, это называется...
или, простым языком - до сраки!!! ))
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а Цензор слил сексота... т.е. "нужного" человека!
а это рассекречивание агента...
и кто теперь пойдет сотрудничать?
дебилы, мля...
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"Сексоти" в тебе в рашці-це по-перше. А по-друге ти текст "нЄАсІлІл"-
"Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге известный волонтер Родион Шовкошитный."





Источник: https://censor.net.ua/p457325

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с нами воюют не кацпы а жиды- убийцы дети и внуки НКВД- КГБ фашистов.
А вот ...ФСБ уже навряд ли.. не такие дурные, чтоб пушечным мясом быть..
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вот и хорошо...сепары,берите пример с послушного мальчика.или вас запишут в непослушные
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Перефразируя Баркова:"Другой Мудищев был Прилепа - он при Путяре службу нес,\И, поднимая х.ем гири, порой смешил того до слез." Поганый рашистский клоун Захарка, ты уже написал завещание - здесь не шутки,грохнут на передовой, не ровен час?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТеррорист "слил" весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный. ДОКУМЕНТ
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