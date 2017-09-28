 Террорист "слил" весь личный состав бандформирования Прилепина, - волонтер Шовкошитный. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в своем блоге известный волонтер Родион Шовкошитный.По его словам, один из боевиков, решив вернуться домой - в освобожденный от оккупантов город Донецкой области, выявил желание раскрыть весь личный состав бандформирования, в котором воевал."Боевик вспоминал, просматривая журнал звонков, что очень быстро нашлись люди, предложившие помощь. И что хорошим началом для успешной реализации его плана по возвращению домой может служить какой-то жест доброй воли. Какая-то мелочь, что доказывала бы, что возврата назад для него нет и он готов к возвращению в украинское правовое поле... Одним словом, вся документация по личному составу членов бандформирования "4 РШБСпН ДНР", известного как "батальон Захара Прилепина", "проект Суркова" или "потешный батальон", оказались в нужных руках. Впоследствии еще в других. Так списки оказались в Центре "Миротворец". Тщательная проверка завершилась вчера, подлинность списков Центр подтвердил", - сообщил Шовкошитный.

"Списки этого бандформирования по состоянию на март и сентябрь 2017 года. В нем также ведомость учета оружия Прилепинского НВФ (по состоянию на январь 2017 года). В мартовском списке числятся 194 боевика", - пишет волонтер."Второй список полностью раскрывает штат этого бандформирования, содержит данные на 214 действующих боевиков и 108 человек, которые ранее уволились из него. "Батальон Прилепина" сейчас укомплектован лишь на 50%, вооружен только стрелковым оружием. Все боевики уже внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец", - пишет он.