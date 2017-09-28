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 ГПСУ ответила на ноту Беларуси: "Нарушения воздушного пространства не было". КАРТА

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В Госпогранслужбе Украины отреагировали на заявление белорусского МИД о якобы нарушении украинским самолетом воздушного пространства республики.

Как передает Цензор.НЕТ, помощник главы ГПСУ Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что ведомственный самолет DA-42 действительно совершал полет 25 сентября в районе госграницы с Беларусью с целью воздушного мониторинга.

По словам Слободяна, белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов. Самолет , о котором идет речь, оборудован системой, которая позволяет отслеживать его полет.

"Органы управления воздушным движением "Украэрорух" наблюдали полет самолета. По их информации. нарушений границы не зафиксировано. Радиотехнические подразделения ВС Украины наблюдали полет самолета. Нарушений государственной границы с их стороны не зафиксировано", - уточнил Слободян, добавив, что также самолет оборудован современной навигационной системой, которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства самолетом DA-42

Помощник руководителя ГПСУ опубликовал маршрут данного самолета на карте, согласно которому не зафиксировано нарушений им государственной границы.

ГПСУ ответила на ноту Беларуси: Нарушения воздушного пространства не было 01


ГПСУ ответила на ноту Беларуси: Нарушения воздушного пространства не было 02

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