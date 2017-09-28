 "Ребенок лежит и держится за щеку", - заведующая детсада под Киевом кинула 5-летнего мальчика об пол за то, что он не хотел петь, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН , об этом сообщила мать ребенка."У них был праздник воспитателя, родителей на него не приглашали. Был только персонал детсада и дети. Мой мальчик специфический, он не участвует в праздниках, не поет, не танцует, но сидит и смотрит", - говорит женщина.В пятницу, 22 сентября, около шести вечера она пришла забирать ребенка из садика и увидела у мальчика синяк на пол лица и царапину. По словам избитого, заведующая детсада бросила его об пол.

"Он весь дрожит, слезы на глазах. При слове "заведующая" у него просто истерика, паника начинается", - рассказывает женщина.В то время, когда она пришла в садик, заведующей там уже не было. Однако, воспитательница сообщила ей, что во время праздника мальчик был около нее и вел себя спокойно."Заведующая залетела в зал, где вступали дети, схватила моего ребенка. Он начал вырываться, она его вывела из зала... После этого ребенок уже был с синяком на щеке, это прошло где-то спустя минут 5-10", - пересказывает она слова воспитательницы.По словам матери, заведующая звонила ей в тот же день вечером и своей вины не признала. Зато заявила, что это мальчик ударил ее. "Она сказала, что мой ребенок ее очень сильно ударил", - возмутилась она.25 сентября родители и местные депутаты приходили в садик, чтобы пообщаться с заведующей, но "никаких четких ответов не услышали".Во время общения она говорила родителям: "Доказана моя вина? Чего вы меня обвиняете в том, чего нет?".По ее словам, ребенок плакал на празднике, поэтому она просто вынесла его из зала.После инцидента родители подали заявление в полицию, ездили снимать побои. В травмпункте им выписали справку о том, что ребенка "ушиб мягких тканей". Врачи посоветовали понаблюдать за состоянием ребенка в течение 3 дней, ведь в этот период могут появиться симптомы сотрясения мозга. Мать сообщила, что подобный инцидент в садике случается не впервые. Такая же ситуация была с заведующей три года назад, так что часть родителей написала на нее коллективное заявление. На данный момент родители не собираются забирать мальчика из садика и хотят, чтобы заведующую уволили."Ребенок дома, категорически в садик отказывается идти... Я считаю, что если человек проявляет агрессию к детям в садике, и это не впервые, то такому человеку не нужно работать с детьми", - отмечает мать избитого ребенка.Вместе с тем, как рассказала мама ребенка, который учится в одной группе с пострадавшим мальчиком, Елена Бутивщенко 5-летнему Денису нанесена тяжелая психологическая травма, передает "Обозреватель"."Ссадина-то поджила, но у ребенка психологическая травма. Была свидетелем того, как мальчик боялся заходить на территорию садика. А заведующая даже не извинилась. После инцидента родители пришли к ней за объяснениями. Ключевая ее фраза: "А как вы докажете?"Мы хотим не только добиться ее отстранения. Я считаю, должна быть уголовная ответственность", - отметила Бутивщенко.По ее словам, пострадавший мальчик абсолютно неагрессивный. "Это произошло во время утренника. Денис вел себя абсолютно адекватно. Он недрачиливый, неагрессивный ребенок. Единственное, он мог отказываться читать стишки или петь песни. Ну, не все дети в пять лет могут быть артистами. Педагоги дошкольного учреждения должны были бы это знать. Но заведующая внезапно схватила Дениса, вытащила его из актового зала и отнесла в спальню, где никого не было", - рассказала Бутивщенко.Она подчеркнула, что даже в актовом зале слышались плач и крики ребенка."Когда воспитательница зашла в спальню, то увидела, что ребенок лежит и держится за щеку. Воспитательница забрала плачущего Дениса. Когда мама мальчика пришла забирать его из садика, то увидела большую ссадину на его щеке. Она выяснила, что случилось, и поехала снимать побои в полицию", - подытожила Бутивщенко.