EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Фоторепортаж
  1468  9
Все про:дети (3422) детсад (165) избиение (11196)

 "Ребенок лежит и держится за щеку", - заведующая детсада под Киевом кинула 5-летнего мальчика об пол за то, что он не хотел петь, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

В детском саду №9 "Ласточка" в Ворзеле Киевской области избили 5-летнего мальчика.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщила мать ребенка.

"У них был праздник воспитателя, родителей на него не приглашали. Был только персонал детсада и дети. Мой мальчик специфический, он не участвует в праздниках, не поет, не танцует, но сидит и смотрит", - говорит женщина.

В пятницу, 22 сентября, около шести вечера она пришла забирать ребенка из садика и увидела у мальчика синяк на пол лица и царапину. По словам избитого, заведующая детсада бросила его об пол.

Ребенок лежит и держится за щеку, - заведующая детсада под Киевом кинула 5-летнего мальчика об пол за то, что он не хотел петь, - СМИ 01


"Он весь дрожит, слезы на глазах. При слове "заведующая" у него просто истерика, паника начинается", - рассказывает женщина.

В то время, когда она пришла в садик, заведующей там уже не было. Однако, воспитательница сообщила ей, что во время праздника мальчик был около нее и вел себя спокойно.


Ребенок лежит и держится за щеку, - заведующая детсада под Киевом кинула 5-летнего мальчика об пол за то, что он не хотел петь, - СМИ 02

"Заведующая залетела в зал, где вступали дети, схватила моего ребенка. Он начал вырываться, она его вывела из зала... После этого ребенок уже был с синяком на щеке, это прошло где-то спустя минут 5-10", - пересказывает она слова воспитательницы.

По словам матери, заведующая звонила ей в тот же день вечером и своей вины не признала. Зато заявила, что это мальчик ударил ее. "Она сказала, что мой ребенок ее очень сильно ударил", - возмутилась она.

25 сентября родители и местные депутаты приходили в садик, чтобы пообщаться с заведующей, но "никаких четких ответов не услышали".

Во время общения она говорила родителям: "Доказана моя вина? Чего вы меня обвиняете в том, чего нет?".





По ее словам, ребенок плакал на празднике, поэтому она просто вынесла его из зала.

После инцидента родители подали заявление в полицию, ездили снимать побои. В травмпункте им выписали справку о том, что ребенка "ушиб мягких тканей". Врачи посоветовали понаблюдать за состоянием ребенка в течение 3 дней, ведь в этот период могут появиться симптомы сотрясения мозга. Мать сообщила, что подобный инцидент в садике случается не впервые. Такая же ситуация была с заведующей три года назад, так что часть родителей написала на нее коллективное заявление. На данный момент родители не собираются забирать мальчика из садика и хотят, чтобы заведующую уволили.

"Ребенок дома, категорически в садик отказывается идти... Я считаю, что если человек проявляет агрессию к детям в садике, и это не впервые, то такому человеку не нужно работать с детьми", - отмечает мать избитого ребенка.

Вместе с тем, как рассказала мама ребенка, который учится в одной группе с пострадавшим мальчиком, Елена Бутивщенко 5-летнему Денису нанесена тяжелая психологическая травма, передает "Обозреватель".

"Ссадина-то поджила, но у ребенка психологическая травма. Была свидетелем того, как мальчик боялся заходить на территорию садика. А заведующая даже не извинилась. После инцидента родители пришли к ней за объяснениями. Ключевая ее фраза: "А как вы докажете?"

Мы хотим не только добиться ее отстранения. Я считаю, должна быть уголовная ответственность", - отметила Бутивщенко.

По ее словам, пострадавший мальчик абсолютно неагрессивный. "Это произошло во время утренника. Денис вел себя абсолютно адекватно. Он недрачиливый, неагрессивный ребенок. Единственное, он мог отказываться читать стишки или петь песни. Ну, не все дети в пять лет могут быть артистами. Педагоги дошкольного учреждения должны были бы это знать. Но заведующая внезапно схватила Дениса, вытащила его из актового зала и отнесла в спальню, где никого не было", - рассказала Бутивщенко.

Она подчеркнула, что даже в актовом зале слышались плач и крики ребенка.

"Когда воспитательница зашла в спальню, то увидела, что ребенок лежит и держится за щеку. Воспитательница забрала плачущего Дениса. Когда мама мальчика пришла забирать его из садика, то увидела большую ссадину на его щеке. Она выяснила, что случилось, и поехала снимать побои в полицию", - подытожила Бутивщенко.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Папа должен не по милициям ходить а навалять заведующей затрещин в темном коридоре...Я так бы и поступил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это если бы свидетеле были, а так можно сказать что не трогал и видел как она об пол ударилась падая.
Можно взять полторалитровую бутылку с водой и надавать по горбу. Синяков не будет... эффект 100%!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласна,если нет закона чтоб приструнить єту лахудру ,значит ее надо уронить,где нибудь,без свидетелей,пусть потом доказьівает она.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так надо на нее не за избиение, а за попытку совращения малолетнего...
И пусть теперь она доказывает "что ничего не было".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Serg Sergeev - без свидетелей конечно... и еще бы нож показал..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В основном заведующие и директора садиков - это наглые и циничные особы, которые об воспитании детей думают в последнюю очередь. Вся их деятельность сосредоточена на выбивании бабла у родителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пятилетний мальчик ударил сильно Спросила у форумчанина Гризодуба и он бы объяснил как надо ответить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Ребенок лежит и держится за щеку", - заведующая детсада под Киевом кинула 5-летнего мальчика об пол за то, что он не хотел петь, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти