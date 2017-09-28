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Все про:Днепр_город (2891) налоговая (859) налоговая милиция (1642) сигареты (708) табак (169)

 В Днепре налоговики изъяли незаконную партию сигарет на 3,5 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота партию сигарет, стоимостью 3,5 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории бывшей табачной фабрики должностные лица предприятия организовали деятельность складского помещения по хранению сигарет, которое не внесено в Единый реестр мест хранения табачной продукции.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 126 750 пачек сигарет общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

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В Днепре налоговики изъяли незаконную партию сигарет на 3,5 миллиона гривен 01

В Днепре налоговики изъяли незаконную партию сигарет на 3,5 миллиона гривен 02

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