 В Днепре налоговики изъяли незаконную партию сигарет на 3,5 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории бывшей табачной фабрики должностные лица предприятия организовали деятельность складского помещения по хранению сигарет, которое не внесено в Единый реестр мест хранения табачной продукции.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 126 750 пачек сигарет общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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