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 Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы. ФОТОрепортаж

Житель оккупированного Луганска по имени Игорь прогулялся по городу и сделал небольшой фоторепортаж о том, как сегодня выглядит "столица ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Четвертую власть".

Несмотря на то, что боевые действия уже три года не затрагивают город, Луганск все еще выглядит так, как будто война здесь закончилась только вчера. В городе нет ни одного банкомата, с улиц исчезли трамваи, а большинство поврежденных обстрелами зданий никто даже не пытался восстановить.

Луганский автовокзал, который в прошлом был заполнен людьми и выглядел довольно оживленным местом, сейчас стоит практически пустой. Теперь уехать отсюда в основном можно в города, подконтрольные оккупантам.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 01Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 02


Справа от автовокзала, на месте бывшего ресторана "Корона", расположился "Военторг" - магазин военной одежды и снаряжения. Таких магазинов в Луганске в последнее время открылось по городу довольно много - чувствуется дыхание войны. На стене видны следы от осколков - последствия обстрелов 2014 года.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 03


В таких военторгах могут продаваться как новые вещи, так и б/у. Можно купить форму, обувь, бронежилеты, разгрузки, вещмешки - всё, кроме оружия.


Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 04

Здесь же продаются кокарды, нашивки, шевроны и прочие знаки различия. В том числе и российского образца.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 05


"Когда-то здесь по Оборонной улице ходил трамвай. Теперь нет даже контактного провода. По всей видимости, этот вид транспорта "молодой республике" оказался не нужен. Интересно, что на территории, подконтрольной "ДНР", трамваи сохранились, причём не только в Донецке, но и более-менее крупных городах, например, в Енакиево. Получается, даже Енакиево теперь богаче Луганска?", - отмечают авторы публикации.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 06


Чуть дальше по улице от автовокзала печально стоит заброшенный супермаркет "Фуршет". Когда-то здесь продавали продукты, игрушки, хлеб собственной выпечки, бытовую технику. В 2014-м здание попало под обстрел, уцелевший товар вывезли, чтобы не соблазнять мародёров. С тех пор помещение так никто и не отремонтировал.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 07


На следующей остановке - торговый центр "Аврора". Он не изменился, только цены теперь в рублях.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 08


На улицах и в помещениях время от времени встречаются работающие терминалы, которые переоборудовали под приём российских рублей. Банкоматов и карточек в оккупированном Луганске нет даже у "государственного банка" - их только обещают ввести который год. Интересно, что в оккупированном Донецке карточки и банкоматы у "республиканского банка" появились уже давно. "Получается, соседняя "республика" и тут прогрессивнее", - говорится в материале.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 09


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Луганский долгострой. Эта стройка была начала еще до войны, но так и не закончена до сих пор, хотя какие-то люди по ней бродят.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 10


Рекламы на билбордах немного - видимо, тем немногим предприятиям, которые еще работают в Луганске, она не по карману. Поэтому на многих билбордах красуется разного рода социальная реклама и пропаганда сепаратистов "ЛНР".


Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 11


Украинский музыкально-драматический театр. Оказывается, в цитадели "русского мира" работает украинский (!) театр. И ставит пьесы. По крайней мере, афиши на украинском языке свежие. Не известно, насколько эти представления пользуются популярностью в сегодняшних реалиях.


Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 12


Интересно, что относительно недалеко по городу стоят вот такие борды - руки разрывающие оковы цвета украинского флага. Какие-то взаимоисключающие явления.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 13


"Стадион "Авангард" стоит пустой. Иногда тут проходят матчи каких-то команд "ЛНР", но на них почти никто не ходит. "Заря", которая в этом году пробилась в еврокубки, больше здесь не играет. Звёзды мирового футбола появятся в Луганске не скоро", - отмечают авторы публикации.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 14


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До войны это был кинотеатр "Украина", но после оккупации Луганска его переименовали в Русь. "Опять же не ясно, почему украинский театр пощадили, а вывеску на кинотеатре - нет", - говорится в материале.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 15


Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Основан почти 100 лет назад, носил имя Шевченко и при СССР, и до российской оккупации. Как ни странно, носит его и сейчас. И это при том, что отдельные сепаратистские деятели считают Тараса Шевченко "крестным отцом украинского национализма". Книгу с таким названием еще лет 10 назад выпускал в Луганске известный активист "ЛНР" Глеб Бобров.

Формально университет "эвакуирован" в Старобельск, но большая часть преподавателей осталась в Луганске и теперь работает на оккупантов.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 16


На месте бывших "Ощадбанка", "Приватбанка" и т.д. ныне открыт "Госбанк ЛНР". Абсолютный монополист экономической жизни республики: выдаёт зарплаты, пенсии, принимает платежи и т.д. Обещают открыть кредиты и депозиты, но когда это случится - неизвестно.


Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 17


У здания больницы ржавеет памятник жертвам авиаудара по Луганской ОГА 02.06.2014. Непонятно, почему его сделали из железа и не покрасили. Ведь было понятно, что такая конструкция заржавеет и будет выглядеть непрезентабельно.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 18


Высотное здание. Пожалуй, самое высокое в Луганске, наряду с отелем "Луганск". Начали строить при Януковиче, почти закончили, но так и не успели ввести в эксплуатацию до войны. Возможно, когда-нибудь его и достроят: оно при обстрелах почти не пострадало, если не считать нескольких попаданий.

"Но кто будет покупать квартиры в непризнанной республике? Вряд ли сейчас это кому-то нужно", - говорится в материале.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 19


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Памятник жертвам Голодомора. Удивительно, но его также никто не снес, хотя на оккупированной территории Донецкой области несколько подобных памятников было уничтожено. Возможно, "на всякий случай", вдруг Украина вернётся? Или просто всем все равно?

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 20

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Памятник жертвам Сталинских репрессий. Тоже сохранён. В Донецке мемориальную доску жертвам НКВД уничтожили еще в 2014 году.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 21


Одно из зданий, пострадавшее от обстрелов в 2014 году, до сих пор зияет выбитыми окнами витрин. Бизнес, ранее обитавший в этих помещениях, давно закрылся.

Рядом стоит пропагандистский борд с надписью "Будущее за нами". Символичная картина.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 22


Еще одно пострадавшее здание, в окнах которого видно небо. Три года назад оно выгорело после попадания, но к ремонту так никто и не приступил.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 23


"Глядя на эти руины так и хочется воскликнуть - какую красоту сгубила война!.. На самом деле это поликлиника, сгоревшая ещё задолго войны, в 2011 году, при загадочных обстоятельствах: пожар возник после сообщения о передачи здания в частные руки. С тех пор остатки сгоревшего дома медленно разрушаются", - отмечают авторы публикации.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 24


"Заканчиваем прогулку у памятника звезде на эстакаде у пустующего теперь железнодорожного вокзала. Некоторое время назад звезда была подорвана неизвестными. Однако теперь ее восстановили", - заключают авторы публикации.

Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы 25
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Что смешного ? Шикарный на самом деле вид. Чем то Майами напоминает, но лучше всё таки.
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Видимо вы идеологически и ментально сами из этих мест. Но для нормальных людей такое состояние неприемлемо.
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Видимо ты просто дурачок,если не догоняешь,что смайлик весёлый в конце предложения означает иронию.
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Украинкий народ должен сам научиться себя лечить, регулировать и защищать.
Никакой мессия в этоху развитых обмантехнологий спецслужб ему не поможет-ему как саакашвилли в одессе никто ничего не даст сделать. Самоорганизация в собственных интересах и Новое оружие - гром, вильха, оплот, стугна, малюк, горлица это его главные козыри в месте под солнцем.
Потому глушите продажную и коррупционную(с провоположными народу интересами) власть как можете и чем можете.Все понемногу.
Не хихихаха, а ЖЕСТКИЕ требования
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Скоро взорвут сами и спишут на украинские ДРГ,так как назад из-за воровства возвращать их нельзя..
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Ебать это просто ЖЕСТЬ, был оживленный город с проектами, приехали русские со своими понятиями розалии пушки местному зброду, имеем на четвертый год такие фото. Я хуею, как город деградирует
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а интересно,есть еще китайский ресторанчик в гостинице "Луганск" ?
очень неслабо там кормили когда-то ..
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Ебать это просто ЖЕСТЬ, был оживленный город с проектами, ...

А Донецк вообще был второй негласной столицей Украины, стал первой задницей РФии, неплохая рокировочка, бинго, джек-пот. Дыбилы бля...
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Всё что можно было выдоить из этого региона - вывезено. Никому теперь эти развалины не нужны.
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Ну как не нужны? Они теперь в россии, вы с такими выросли. Это не исчезает просто так.
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Ахмет,ефрем,каралевская и множество выродков из регионалов,несут ответственность за происходящее. Эти "князьки" хотели править без присмотров. Народ глуп и близорук. Поверил в фашистов и спасителей. Большинство - это козырь коммунистов. Именно большинство и глупцы. Чем так удобно манипулировать красножопым.
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"Поверил в фашистов и спасителей. " - может и так, но есть фундаментальный вопрос который каждый из жителей должен был решить для себя задолго до событий: как называется страна в которой они хотят жить ? Если им была более дорогА Россия - у них было 23 года чтобы эмигрировать, А в тот момент когда они стали размахивать иностранными флагами, приглашая чужую армию - за их благополучие никто и копейки не дал.
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В том и дело, что русские строят россию на землях, которую оккупировали. Странно, что вы этого не знаете.
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О чем ты говоришь ? Кто им ,что разъяснял ? Жизнь только ухудшалась. Хотя,то что правили ими ахмет и ефрем,хитро скрывалось. И все шишки падали на голову Украины. Даже сейчас в Украине - ахмет уважаемый правительством.О чем ты говоришь ?
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Я говорю о повреждении мозга у населения. Независимо от того какая была жизнь, у нормального человека в голове всегда должна быть идея лояльности стране, гражданином которой он(а) является. Луганск - это Украина. Если кому-то этот факт не нравился - он мог эмигрировать. Размахивать иностранным флагом, приглашая иностранную армию вместо своей - могут только полные идиоты.
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РБ головного мозга‏ @belamova 16 ч.16 часов назад
В Венесуэле уже магазины и кафе отказываются принимать боливары. Местная валюта падает каждый день, гиперинфляция. Начали принимать биткоины и американские доллары. Торжество социализма в стране с самыми большими запасами нефти в мире
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Биткойн - рулит; его даже завозить пачками не надо.
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Луганск привели к стандартам Мухосранска и Задрыщенска.
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Танки, ракеты, истребители,производство боеприпасов на склад - это нейтролизаторы захватнических аппетитов соседей(венгрии цыган, ваты).
Кто не кормит свою армию, тот сдыхает за чужую.
Пропаганда зомбоящика - это оружие массового поражения.
В украине надежда на саакашвилли с полным и тотальным уничтожением коррупционной мафии.
Кто не кормит свою армию, тот сдыхает за какого-то мудака, типа хуйла или ленина, который напропогандирует с зомбоящика как это круто сдохнуть за ленина, чекистов или хуйла. Ватные чекисты -это супертеррористичекая и супергеноцидная организация всех времен и народов. Уничтожила в ссср 100+млн рыл в 20веке,в 21 с хуйлом если дадут то превзойдет свой рекорд и может пойти с 8значных перейти на 9значные цифры, хотя немцы с францами скорее побегут, роняя калл с раздолбанных выхлопных, пидары в пидаркультуре воевать умственно не заточены.
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за то никого фашизма, истерии, любви к заморским хозяевам и ожидания чуда
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Слабыми торгуют, сильные выставляют условия.
Где Оплоты, дозоры с сотенных количествах, где новые ракеты гром,вильха,верба, новые зрк, новый бпла от антонова горлыця от оборонпрома.
Коррупционным богданам выгодно перепродавать перекрашенные западные наработки и потому богдан и практику нельзя допускать до военного украинского оборонзаказа.
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Как будто у меня в городе снимали. Спросите местных, нравится или им и они скажут, : Да я бляядь буду сухари грызть, но с этими биндерами ёпаными на одной улице в одном городе жить не стану, наши диды бляяядь ваевали, шоб пендосы тут свою дерьмократию не развели, Расия Расия, путен самый умный президент, поднял Рассиюшку поднимет и нас, ничего, мы подождём.

Короче, там кроме как реальными депортациями местность не очистить.
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Ну а как насчет нашего языкового закона есть мнение?
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Гром-2 множит агрессию соседей на ноль.

Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл. Только новое оружие меняет правила игры для агрессора.
Только НОВОЕ ОРУЖИЕ имеет смысл.
Только серийные поставки НОВОГО ОРУЖИЯ имеет смысл.

Его боятся и УВАЖАЮТ враги.
Новые птрк Стугна и Корсар в серию сотнями штук с лаз. наведением на последней секунде и меркель летит у хуйлу требовать прекращать свои лживые игры на удовольствие в войну(иначе она будет путина тихо поддерживать, хоть и на словах лгать что она против агрессии). А если будут Стугна бить на 10км с пробитием бронестали на 1000мм, то меркель будет ночевать у собачей будки путина.
Только Стугна на 10км/1000мм с дублированным производством под землей заставит меркель искренно требовать у хуйла съепаться нах.
А если появится зрк днепр и Гром с коршуном сразу закроются цыгане, потому что с украиной тогда только дружить, а не нападать.
Гром-2 и Оплоты(хотя бы один с суперстеклянной кабиной с орлиным глазом и отличными мозгами(суо) в роте рахитных слепо-глухих т64)решает задачу агрессии соседей, он ее множит на ноль.
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Уймись; всё давно уже есть. Тебе повоевать не терпится ? Запишись в АТО.
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что это там за ляшком? это первые оплоты, 2-ды отремонтированные с 2014 года по документам.
Так что есть?
Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы - Цензор.НЕТ 4345
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Стугна уже в серии, а Гром проходит ходовые испытания. Весной ещё кажется добили проблему с шасси.
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шота мне это напоминает - а абхезия - там прошло более 20 лет - и все такое же горелое)))
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Вони в більшості своїй цим задоволені. Тож не треба їм ламати кайф.
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75% не сдавших украинский язык в Берегово, есть нападение цыганского евробиомусора на украину.
Это акт агрессии.
Венгрия должна быть утилизированная, цыганский евробиомусор размазан по ес.
Даешь новую военную контразведку, которая специализируется только по делам военных угроз, сбу же крышует коррупционные потоки.Потому только ГУР в разных ипастасиях.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы. ФОТОрепортаж
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