 Оккупированный Луганск: разрушенные дома, пустые вокзалы и стадион. С улиц исчезли трамваи и банкоматы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Четвертую власть" Несмотря на то, что боевые действия уже три года не затрагивают город, Луганск все еще выглядит так, как будто война здесь закончилась только вчера. В городе нет ни одного банкомата, с улиц исчезли трамваи, а большинство поврежденных обстрелами зданий никто даже не пытался восстановить.Луганский автовокзал, который в прошлом был заполнен людьми и выглядел довольно оживленным местом, сейчас стоит практически пустой. Теперь уехать отсюда в основном можно в города, подконтрольные оккупантам.

Справа от автовокзала, на месте бывшего ресторана "Корона", расположился "Военторг" - магазин военной одежды и снаряжения. Таких магазинов в Луганске в последнее время открылось по городу довольно много - чувствуется дыхание войны. На стене видны следы от осколков - последствия обстрелов 2014 года.

В таких военторгах могут продаваться как новые вещи, так и б/у. Можно купить форму, обувь, бронежилеты, разгрузки, вещмешки - всё, кроме оружия.Здесь же продаются кокарды, нашивки, шевроны и прочие знаки различия. В том числе и российского образца.

"Когда-то здесь по Оборонной улице ходил трамвай. Теперь нет даже контактного провода. По всей видимости, этот вид транспорта "молодой республике" оказался не нужен. Интересно, что на территории, подконтрольной "ДНР", трамваи сохранились, причём не только в Донецке, но и более-менее крупных городах, например, в Енакиево. Получается, даже Енакиево теперь богаче Луганска?", - отмечают авторы публикации.

Чуть дальше по улице от автовокзала печально стоит заброшенный супермаркет "Фуршет". Когда-то здесь продавали продукты, игрушки, хлеб собственной выпечки, бытовую технику. В 2014-м здание попало под обстрел, уцелевший товар вывезли, чтобы не соблазнять мародёров. С тех пор помещение так никто и не отремонтировал.

На следующей остановке - торговый центр "Аврора". Он не изменился, только цены теперь в рублях.

На улицах и в помещениях время от времени встречаются работающие терминалы, которые переоборудовали под приём российских рублей. Банкоматов и карточек в оккупированном Луганске нет даже у "государственного банка" - их только обещают ввести который год. Интересно, что в оккупированном Донецке карточки и банкоматы у "республиканского банка" появились уже давно. "Получается, соседняя "республика" и тут прогрессивнее", - говорится в материале.

Луганский долгострой. Эта стройка была начала еще до войны, но так и не закончена до сих пор, хотя какие-то люди по ней бродят.

Рекламы на билбордах немного - видимо, тем немногим предприятиям, которые еще работают в Луганске, она не по карману. Поэтому на многих билбордах красуется разного рода социальная реклама и пропаганда сепаратистов "ЛНР".

Украинский музыкально-драматический театр. Оказывается, в цитадели "русского мира" работает украинский (!) театр. И ставит пьесы. По крайней мере, афиши на украинском языке свежие. Не известно, насколько эти представления пользуются популярностью в сегодняшних реалиях.Интересно, что относительно недалеко по городу стоят вот такие борды - руки разрывающие оковы цвета украинского флага. Какие-то взаимоисключающие явления."Стадион "Авангард" стоит пустой. Иногда тут проходят матчи каких-то команд "ЛНР", но на них почти никто не ходит. "Заря", которая в этом году пробилась в еврокубки, больше здесь не играет. Звёзды мирового футбола появятся в Луганске не скоро", - отмечают авторы публикации.

До войны это был кинотеатр "Украина", но после оккупации Луганска его переименовали в Русь. "Опять же не ясно, почему украинский театр пощадили, а вывеску на кинотеатре - нет", - говорится в материале.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Основан почти 100 лет назад, носил имя Шевченко и при СССР, и до российской оккупации. Как ни странно, носит его и сейчас. И это при том, что отдельные сепаратистские деятели считают Тараса Шевченко "крестным отцом украинского национализма". Книгу с таким названием еще лет 10 назад выпускал в Луганске известный активист "ЛНР" Глеб Бобров.Формально университет "эвакуирован" в Старобельск, но большая часть преподавателей осталась в Луганске и теперь работает на оккупантов.

На месте бывших "Ощадбанка", "Приватбанка" и т.д. ныне открыт "Госбанк ЛНР". Абсолютный монополист экономической жизни республики: выдаёт зарплаты, пенсии, принимает платежи и т.д. Обещают открыть кредиты и депозиты, но когда это случится - неизвестно.

У здания больницы ржавеет памятник жертвам авиаудара по Луганской ОГА 02.06.2014. Непонятно, почему его сделали из железа и не покрасили. Ведь было понятно, что такая конструкция заржавеет и будет выглядеть непрезентабельно.

Высотное здание. Пожалуй, самое высокое в Луганске, наряду с отелем "Луганск". Начали строить при Януковиче, почти закончили, но так и не успели ввести в эксплуатацию до войны. Возможно, когда-нибудь его и достроят: оно при обстрелах почти не пострадало, если не считать нескольких попаданий."Но кто будет покупать квартиры в непризнанной республике? Вряд ли сейчас это кому-то нужно", - говорится в материале.

Памятник жертвам Голодомора. Удивительно, но его также никто не снес, хотя на оккупированной территории Донецкой области несколько подобных памятников было уничтожено. Возможно, "на всякий случай", вдруг Украина вернётся? Или просто всем все равно?

Памятник жертвам Сталинских репрессий. Тоже сохранён. В Донецке мемориальную доску жертвам НКВД уничтожили еще в 2014 году.

Одно из зданий, пострадавшее от обстрелов в 2014 году, до сих пор зияет выбитыми окнами витрин. Бизнес, ранее обитавший в этих помещениях, давно закрылся.Рядом стоит пропагандистский борд с надписью "Будущее за нами". Символичная картина.

Еще одно пострадавшее здание, в окнах которого видно небо. Три года назад оно выгорело после попадания, но к ремонту так никто и не приступил.

"Глядя на эти руины так и хочется воскликнуть - какую красоту сгубила война!.. На самом деле это поликлиника, сгоревшая ещё задолго войны, в 2011 году, при загадочных обстоятельствах: пожар возник после сообщения о передачи здания в частные руки. С тех пор остатки сгоревшего дома медленно разрушаются", - отмечают авторы публикации.

"Заканчиваем прогулку у памятника звезде на эстакаде у пустующего теперь железнодорожного вокзала. Некоторое время назад звезда была подорвана неизвестными. Однако теперь ее восстановили", - заключают авторы публикации.