 Движение на дорогах в районе Калиновки восстановлено, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 11:00 28 сентября: Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлены 24 сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность. В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение граждан. Комиссией по вопросам ТЭБ ЧС принято решение о приостановке обучения дошкольных и образовательных учреждений расположенных в зоне возможного поражения. Эвакуационными и общественными организациями проведен подворный обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места. Для работы с населением привлечены психологи ГСЧС. Информация о погибших в результате чрезвычайной ситуации систем не зарегистрирована. По оперативной информации травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения. Подразделениями ГСЧС ликвидированы загорания 7 сооружений, возникших в результате попадания боеприпасов. Также осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации", - рассказали в ГСЧС.
"Пиротехники ГСЧС (20 расчетов, 100 чел. и 39 ед. тех.) совместно с представителями Нацполиции осуществляют подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнены 38 заявок из 73. Возобновлено движение: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги. Остается закрытым движение: воздушного транспорта в радиусе 12 километров от г.. Калиновка. Отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 2 350 чел. и 284 ед. техники, в том числе 2 самолета АН-32П, 7 противопожарных танков, 6 БТР, 2 ИМР, 2 вертолета и самолет АН-30 и 4 пожарных поезда", - добавили спасатели.
На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС во главе с Первым заместителем Председателя ГСЧС Мельчуцьким.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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читай законы
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так ни каких накуй бюджетов не напасёшься!!!
а им вёдра на погоны наклеить!!
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звезды к зп отношения не имеют никакого
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пожарные, дснс, это военные,если ты не понимаешь какая у них работа твои проблемы.
людям за спасибо работать?
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но носить звёзды и быть вояками они не должны!!!
так как и прокуроры, у нас все в звёздах, а как на фронт идти так нет ни кого.
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а по дснсникам, ну для меня не критично есть и них звезды или нет.
какая разница получит он за звание доплату или за выконання особливо важливих завдань но без званий.
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С тех пор у меня типа паранои - ВСЕГДА спички кладу в герметичную железную тару. На складе устаревших боеприпасов самовозгорание вполне ВЕРОЯТНО.
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