 Экс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд признал заявление Абромавичуса таким, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Кононенко.
Кононенко (слева, стоит) и Абромавичус (первый справа, с бородой) на суде.
По решению суда, Абромавичус должен сделать опровержение за свой счет таким же образом, как была распространена эта информация раньше. Как известно, запись пресс-конференции была обнародована на Youtube- канале Министерства экономики.
Кроме того, суд взыскал с Абромавичуса в пользу Кононенко 551 грн судебного сбора.
Сам Абромавичус и его адвокаты считают это ограничением свободы политической дискуссии.
Коненко сообщил суду, что заявления экс-министра необоснованные.
В апреле этого года Печерский суд уже удовлетворил иск Кононенко, но обязал Абромавичуса сделать опровержение на сайте агентства "Укринформ".
Апелляционный суд своим новым решением только поменял способ опровержения информации.
Речь идет о выступе на пресс-конференции феврале 2016, на которой Абромавичус объявил о своей отставке из-за давления со стороны Кононенко.
По решению суда опровержению подлежат слова:
"Будучи представителем политической власти, которая выдвинула меня на должность министра, в последние месяцы он (Кононенко) сделал много, чтобы блокировать мою работу и работу всего Министерства.
Сначала подконтрольные депутаты Кононенко от БПП разработали постановление о моей отставке, передали ее партии "Видродження", и те в итоге за несколько месяцев собрали аж 18 голосов.
В течение года Конененко активно лоббировал своих людей на должность генерального директора "Укрхимтрансаммиак".
Конененко имея непосредственный интерес к этой компании, где вместо того что бы сбросить регионала Бондыка завел своих людей, которые в итоге совместно руководят этим предприятием.
Депутат от БПП, подконтрольный Конененко, давил на назначение в "Укрзовнишинформ", предприятия порошковой металлургии, Национального агентства аккредитации Украины и ряд других предприятий.
Кульминацией этого кадрового произвола и желания полного подчинения потоков стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики, который будет отвечать за "Нафтогаз" и другие государственные предприятия.
Кандидат, в результате 2 дня назад, принес полный пакет документов для назначения и заявил: "Я ваш новый зам. 2 в команде Кононенко и моя кандидатура согласована наверху. "
После этого мне поступил звонок из Администрации президента по настоятельной рекомендации взять этого человека а так же еще одного на должность замминистра и по обороне....".
Абромавичус имеет возможность обжаловать это решение в Высшем специализированном суде. Его адвокат пока не знает будет ли подаваться такая жалоба.
Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о незаконном влиянии на Айвараса Абромавичуса на должности министра. Обвиняемым по делу является Андрей Пасишник, бывший замглавы правления компании "Нафтогаз Украина". Пасишник претендовал на должность заместителя и министра и именно он написала Абромавичусу сообщение, что он из команды Кононенко и его должность согласована наверху. В ходе расследования САП не смогла найти доказательств против Конененко и в этом деле он имеет статус свидетеля.
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"Нового Порошенка" не буде.
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_novogo-poroshenka-ne-bude/790391
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Как Абромавичуса еще в святотатстве и богохульстве не обвинили. В БПП ведь одни святые сидят.
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Шо б какой-то там Абромавичус выиграл в суде, который купил кононенко!!!
Все эти иностранные "лохи" мало каши ели, шобы засудить друга потрошенко. И закон здесь не при чём.
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нам никогда не выбраться из этого гавнища
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