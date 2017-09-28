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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Экс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева 28 сентября вынес решение, которым обязал бывшего министра экономического развития Айвараса Абромавичуса опровергнуть заявление в адрес нардепа от БПП Игоря Кононенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд признал заявление Абромавичуса таким, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Кононенко.

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Экс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко 01

Кононенко (слева, стоит) и Абромавичус (первый справа, с бородой) на суде.

Экс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко 02

По решению суда, Абромавичус должен сделать опровержение за свой счет таким же образом, как была распространена эта информация раньше. Как известно, запись пресс-конференции была обнародована на Youtube- канале Министерства экономики.

Кроме того, суд взыскал с Абромавичуса в пользу Кононенко 551 грн судебного сбора.

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Сам Абромавичус и его адвокаты считают это ограничением свободы политической дискуссии.

Коненко сообщил суду, что заявления экс-министра необоснованные.

В апреле этого года Печерский суд уже удовлетворил иск Кононенко, но обязал Абромавичуса сделать опровержение на сайте агентства "Укринформ".

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Апелляционный суд своим новым решением только поменял способ опровержения информации.

Речь идет о выступе на пресс-конференции феврале 2016, на которой Абромавичус объявил о своей отставке из-за давления со стороны Кононенко.

По решению суда опровержению подлежат слова:

"Будучи представителем политической власти, которая выдвинула меня на должность министра, в последние месяцы он (Кононенко) сделал много, чтобы блокировать мою работу и работу всего Министерства.

Сначала подконтрольные депутаты Кононенко от БПП разработали постановление о моей отставке, передали ее партии "Видродження", и те в итоге за несколько месяцев собрали аж 18 голосов.

В течение года Конененко активно лоббировал своих людей на должность генерального директора "Укрхимтрансаммиак".

Конененко имея непосредственный интерес к этой компании, где вместо того что бы сбросить регионала Бондыка завел своих людей, которые в итоге совместно руководят этим предприятием.

Депутат от БПП, подконтрольный Конененко, давил на назначение в "Укрзовнишинформ", предприятия порошковой металлургии, Национального агентства аккредитации Украины и ряд других предприятий.

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Кульминацией этого кадрового произвола и желания полного подчинения потоков стало желание иметь своего зама в Министерстве экономики, который будет отвечать за "Нафтогаз" и другие государственные предприятия.

Кандидат, в результате 2 дня назад, принес полный пакет документов для назначения и заявил: "Я ваш новый зам. 2 в команде Кононенко и моя кандидатура согласована наверху. "

После этого мне поступил звонок из Администрации президента по настоятельной рекомендации взять этого человека а так же еще одного на должность замминистра и по обороне....".

Абромавичус имеет возможность обжаловать это решение в Высшем специализированном суде. Его адвокат пока не знает будет ли подаваться такая жалоба.

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Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о незаконном влиянии на Айвараса Абромавичуса на должности министра. Обвиняемым по делу является Андрей Пасишник, бывший замглавы правления компании "Нафтогаз Украина". Пасишник претендовал на должность заместителя и министра и именно он написала Абромавичусу сообщение, что он из команды Кононенко и его должность согласована наверху. В ходе расследования САП не смогла найти доказательств против Конененко и в этом деле он имеет статус свидетеля.

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С нашими судами -ктоб сомневался,хорошо хоть живой остался и брасчлет не одели!
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Суддів потрібно звільнити і віддати під суд.
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це не допоможе..вони лише частина системи..одних замінять іншими..та і не посадять..
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Да здравствует соевый суд, самый честный суд в мире!
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Скоро бпп через свой карманный суд докажет что тарифы в Украине копеечные а ЗП у украинцев выше чем у американцев !
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Друзьям всё, врагам закон! Классика и наша реальность.
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А нехай щастить.... Сидів би вдома і не шастав куди не треба. Проходимець.
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чтобы украинское кривосудие обидело кунака пэти барыженка? кто-то серьезно ждал другого решения?
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"Суд признал заявление Абромавичуса таким, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию Кононенко."
Как Абромавичуса еще в святотатстве и богохульстве не обвинили. В БПП ведь одни святые сидят.
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Ещё бы!
Шо б какой-то там Абромавичус выиграл в суде, который купил кононенко!!!
Все эти иностранные "лохи" мало каши ели, шобы засудить друга потрошенко. И закон здесь не при чём.
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достаточно посмотреть на рожи судей и позу самого кононенко... дно.
нам никогда не выбраться из этого гавнища
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкс-министр экономики Абромавичус проиграл апелляцию: суд обязал его опровергнуть заявление в адрес Кононенко. ФОТОрепортаж
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