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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов "Ожогового центра" Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова. ДОКУМЕНТ

ожог

Волонтеры просят помочь в лечении пациентов "Ожогового центра в Киеве" с серьезными ожогами, в частности Шиманскому Антону, доставленному из Тернополя с высоковольтной электротравмой, ожогами 2-3 степени 50% поверхности тела, воину АТО Нечаю Алексею, доставленному с 75% ожогов пламенем, и Михайленко Василию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Егорова.

"Ожоговый центр. Киев. Отчет. Страшно. Как же страшно было сесть и открыть почту с накопившимися там за последние 6 дней счетами за лечение наших ожоговых пациентов... Я очень благодарна заваптеки, за такое терпение ко мне, пока я занималась семейными проблемами, они работали и молча с пониманием отправляли счета. Медикаменты - 16 565.38 грн; Компрессионные изделия- 12 864 грн; Остаток на карте -13 891.82 грн", - рассказала волонтер.

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"В планах силиконовые пластины и крема/гели/порошки для реабилитации Антона и Алексея. И продолжается наша борьба за спасение жизни погорельца Василия! Спасибо всем, кто с нами! Помогайте нам, пожалуйста!", - призвала Егорова.

Помочь можно:

Карта БФ "Добротворцы" 5169 3324 0167 1105 Егорова Елена Андреевна

Для юр. лиц: Благодійний Фонд "Добротворці" БО
Розрахунковий рахунок № 26002052728753
Приват Банк,
Печерська філія, МФО 300711
Код ЄДРПОУ/ДРФО 39246334

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Тел. 099 532 12 30 (учитывайте наличие ребенка - она может спать рядом и я не смогу ответить, в таком случае пишите смс)


Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 01Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 02Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 03Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 04Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 05Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 06Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 07Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 08Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 09Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов Ожогового центра Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова 10
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а маланців-лярдерів і просити _тільки час зайвий витрачати
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов "Ожогового центра" Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова. ДОКУМЕНТ
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