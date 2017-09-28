 Украинцев просят помочь в лечении тяжелых пациентов "Ожогового центра" Киева с ожогами 50-75% поверхности тела, - волонтер Егорова. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Егорова.
"Ожоговый центр. Киев. Отчет. Страшно. Как же страшно было сесть и открыть почту с накопившимися там за последние 6 дней счетами за лечение наших ожоговых пациентов... Я очень благодарна заваптеки, за такое терпение ко мне, пока я занималась семейными проблемами, они работали и молча с пониманием отправляли счета. Медикаменты - 16 565.38 грн; Компрессионные изделия- 12 864 грн; Остаток на карте -13 891.82 грн", - рассказала волонтер.
"В планах силиконовые пластины и крема/гели/порошки для реабилитации Антона и Алексея. И продолжается наша борьба за спасение жизни погорельца Василия! Спасибо всем, кто с нами! Помогайте нам, пожалуйста!", - призвала Егорова.
Помочь можно:
Карта БФ "Добротворцы" 5169 3324 0167 1105 Егорова Елена Андреевна
Для юр. лиц: Благодійний Фонд "Добротворці" БО
Розрахунковий рахунок № 26002052728753
Приват Банк,
Печерська філія, МФО 300711
Код ЄДРПОУ/ДРФО 39246334
Тел. 099 532 12 30 (учитывайте наличие ребенка - она может спать рядом и я не смогу ответить, в таком случае пишите смс)
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