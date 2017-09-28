 Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Журнал Житомира".
По словам очевидцев происшествия, водитель ехал не очень быстро, но притормозить не успел.
"Водитель Volkswagen двигался в сторону выезда из Житомира со скоростью около 40 км/ч и наехал на троих детей, которые переходили дорогу. Скорее всего, что его просто ослепило солнце, которое садилось. Он не смог их увидеть и притормозить. Он понял, что произошло только после удара", - рассказал водитель автомобиля, который ехал на противоположной стороне дороги.
В пресс-службе Управления полиции в Житомирской области сообщили, что детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами.
"Около 18 часов по улице Чудновской в Житомире произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Житомира 1949 г.р., двигаясь на выезд из областного центра, совершил наезд на трех мальчиков (двое 12 лет, один 13 лет), которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были госпитализированы. Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ольга Номерчук.
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С ходу начались отмазки.... Тогда кто этому м...ку с куриной слепотой права продал?
Как еще не написали: "Ящитаю, что никто не виноват"... Ну, разве что родители, которые за детьми не смотрят...
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P.S. А если в сухом остатке - к сожалению, ему нарисуют только п. 1 ст. 286... Скорее всего, отделается штрафом, даже прав не заберут...
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А поліція - розбирається. Це ж на середині дороги вже сталося. Може, не побачив за тролейбусом ? Або просто в сторону дивився, а тоді вже пізно було ?
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А вообше с нашими совдеповскими тротуарами и пешеходами нерегулируемые пкреходы нужно запретить. Идет по тротуару за 25 саетиметров от дороги, и тут же на переход сворачивает. Ну стань хоть на 5 секунд, дай понять что тебе перейти надо. Светофор желтым же не зря мигает на регулипуемых переходах
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Но в этом нам никакие кацапы не шкодят. Тут мы сами себя убиваем.
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там только и смотри по вечерам, действительно солнце давит в глаза
нужно быть очень внимательным
и плёнкой нужно тонировать см 10-15 стекла по всей ширине!!!!
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Інше питання, що у нас у всіх випадках наїздів роблять винними водія. Перебігає якийсь ненормальний 6-смуговий проспект Бажана (де ще й відбійник є) і якщо його машина зіб*є, водію все рівно відповідати. Це, на мою думку неправильно, в Європі такого немає.
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