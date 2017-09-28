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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября около 18:00 в Житомире на улице Чудновской, возле спорткомплекса "Динамо", прямо на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих детей: двое 12 лет, один 13 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Журнал Житомира".

По словам очевидцев происшествия, водитель ехал не очень быстро, но притормозить не успел.

"Водитель Volkswagen двигался в сторону выезда из Житомира со скоростью около 40 км/ч и наехал на троих детей, которые переходили дорогу. Скорее всего, что его просто ослепило солнце, которое садилось. Он не смог их увидеть и притормозить. Он понял, что произошло только после удара", - рассказал водитель автомобиля, который ехал на противоположной стороне дороги.

Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы 01

В пресс-службе Управления полиции в Житомирской области сообщили, что детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сиди! Не двигайся! Сейчас тебя достанем", - патрульные и медики спасли шесть человек после ДТП на Волыни. ВИДЕО

Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы 02

"Около 18 часов по улице Чудновской в ​​Житомире произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Житомира 1949 г.р., двигаясь на выезд из областного центра, совершил наезд на трех мальчиков (двое 12 лет, один 13 лет), которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были госпитализированы. Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ольга Номерчук.

Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы 03

Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы 04

Микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы 05



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это аваковские ТСЦ продают водительские а суды за бабло отмазывают от ответственности мажоров - у нас на дорогах в 4 раза больше гибнет людей чем на войнах во всем мире - называется кровавое бабло
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"Скорее всего, что его просто ослепило солнце, которое садилось. Он не смог их увидеть и притормозить."

С ходу начались отмазки.... Тогда кто этому м...ку с куриной слепотой права продал?
Как еще не написали: "Ящитаю, что никто не виноват"... Ну, разве что родители, которые за детьми не смотрят...
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за вождение траспортного средства несет ответственность водитель а не пешеходы а тем более дети
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Дык и я про то же.. Но в статье сразу начинаются отмазки "несчастного" слепошарого водятла... Ну, и в коментах скоро отмазки появятся... И про "недбалых" родителей вспомнят...
P.S. А если в сухом остатке - к сожалению, ему нарисуют только п. 1 ст. 286... Скорее всего, отделается штрафом, даже прав не заберут...
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Горе, звичайно. Хай хлопчики одужують.
А поліція - розбирається. Це ж на середині дороги вже сталося. Може, не побачив за тролейбусом ? Або просто в сторону дивився, а тоді вже пізно було ?
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Не. Бывает такое. Со мной было, именно на заходе солнца. Точно в глаза било. Так я не увидел КАМАЗ!!! Пассажир справа, друг мой- заорал. ну и я- по тормозам ударил. Реально не увидел. Правда, я осозновал это и ехал совсем не быстро.
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Я розумію. Знаю, як важко, коли сонце засліплює. Я завжди в темних окулярах, ще й рукою пробую прикрити сонячний диск, щоб хоч трохи орієнтуватися. І, звичайно, повзеш тоді помаленько зовсім.
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Буває. В мене вдома у вересні якраз як з роботи їхати світить точно в очі. Так я або з роботи раніше виїжджав, або пізніше, або по супермаркету гуляв. А зараз якщо в такий час цю дорогу переходжу завжди дивлюся на машини, що їдуть в напрямку Сонця. Якщо не бачу, що гальмує і зупиниться, то не переходжу.
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Если солнце садилось то это реально проблема. Мужик тоже передо мной чуть не сбил женщину при движении под маленькую горку в месте где солнце было за метр от асфальта. Не сбил бы он, сбил бы может я.
А вообше с нашими совдеповскими тротуарами и пешеходами нерегулируемые пкреходы нужно запретить. Идет по тротуару за 25 саетиметров от дороги, и тут же на переход сворачивает. Ну стань хоть на 5 секунд, дай понять что тебе перейти надо. Светофор желтым же не зря мигает на регулипуемых переходах
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Пешеходный переход это не подземный и тысячи раз писали что на дороге смотри в оба глаза.От того что водитель не прав кости быстрее не срастаются,боли и горя меньше не будет и нужно научить детей что водитель может ошибится а береженого бог бережет
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Бляха-муха! Сводки о дорожных происшествиях - страшнее сводок с фронта!
Но в этом нам никакие кацапы не шкодят. Тут мы сами себя убиваем.
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Завжди одягаю спеціальні окуляри, коли сідаю за кермо. Це не панацея, та допомагає сильно. Діточкам- одужання, винному- кари по Закону.
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если я не ошибаюсь это выезд в сторону Ровно
там только и смотри по вечерам, действительно солнце давит в глаза
нужно быть очень внимательным
и плёнкой нужно тонировать см 10-15 стекла по всей ширине!!!!
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Но судя по фото, водила не удосужился козырек опустить...
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забрать права на довічно... этот мудак уже вообще никогда не должен сидеть за рулем авто... Придурок, три ребенка будут инвалидами...!!!
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Ось у даному випадку на 101% вина водія. Як мінімум міг би пригальмувати перед зеброю, якщо вже сонце осліпило. Хай тепер відповідає по всій суворості закону.

Інше питання, що у нас у всіх випадках наїздів роблять винними водія. Перебігає якийсь ненормальний 6-смуговий проспект Бажана (де ще й відбійник є) і якщо його машина зіб*є, водію все рівно відповідати. Це, на мою думку неправильно, в Європі такого немає.
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а слабо было властям светофор установить? спортивная школа,дети....плять,идиёты!!! мальчишкам--наискорейшего выздоровления!!!
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біля мого будинку - піцерія..авто перекривають тротуар так, що приходиться виходити на проїзжу частину..а через дорогу дитяча поліклініка..і мами з колясками теж мусять об"їзжати цих скурвисинів по дорозі разом з машинами..І ВСІМ ПОХ..ВЛАДІ - ПОХ..ВЛАСНИКАМ АВТО ПОХ.. МЄНТАМ - ПОХ... ТА І МЕШКАНЦЯМ - ПОХ...так і живемо
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМикроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе в Житомире: мальчики с тяжелыми травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж
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