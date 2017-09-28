 Мужчина спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 53-летний местный житель рассказал, что летом, проходя мимо дома культуры, в кустах заметил коробку с патронами. Он решил находку оставить себе, но домой нести не захотел, а перепрятал на заброшенной стройке, чтобы потом обменять на алкоголь.
Правоохранители изъяли из тайника металлический ящик, в котором находились патроны к автомату Калашникова в количестве 1080 штук.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
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Почему чеченцы победили в первой войне 94-96, потому что среди них действовал сухой закон. Ватники приходили на точку, получали спиртоган, баранину и, отдавали боеприпасы хозяину. Тот их носил в лес ополченцам, которые мочили ватников. Вяликая стратегия касапов. Фон Клаузевиц отдыхает.
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поменял на патроны и вот так живешь.
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