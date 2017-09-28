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 Общество
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Все про:боеприпасы (1353) Нацполиция (8895) Авдеевка (1677)

 Мужчина спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку. ФОТО

У жителя Авдеевки (Донецкая область) изъят арсенал боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 53-летний местный житель рассказал, что летом, проходя мимо дома культуры, в кустах заметил коробку с патронами. Он решил находку оставить себе, но домой нести не захотел, а перепрятал на заброшенной стройке, чтобы потом обменять на алкоголь.

Правоохранители изъяли из тайника металлический ящик, в котором находились патроны к автомату Калашникова в количестве 1080 штук.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Мужчина спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку 01Мужчина спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку 02

(Фото полиции Донецкой области)
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Древняя касапская традиция обменивать боеприпасы на бухло.
Почему чеченцы победили в первой войне 94-96, потому что среди них действовал сухой закон. Ватники приходили на точку, получали спиртоган, баранину и, отдавали боеприпасы хозяину. Тот их носил в лес ополченцам, которые мочили ватников. Вяликая стратегия касапов. Фон Клаузевиц отдыхает.
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Сухой закон тут не при чем. Мусульмане не пьют алкоголь.
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Да ладно. Среди СНГшных мусульман таких хватает.
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Ну заныкал мужик цинк "семечек"... а его раздули до целого АРСЕНАЛА... это ж для целого отделения аж на 30-ть минут боя,..
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По сути его вина только в том что он не сообщил о находке.
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надо было заяву в кармане носить. а заголовок меня напряг - "мужчина"
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"Самец спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку."
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На один грамм водки приходится 2,16 патрона .
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Пидары на форуме. Очень хорошо. Но не совем правильно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина спрятал на стройке в Авдеевке 1080 патронов, чтобы менять их на водку. ФОТО
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