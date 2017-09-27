 У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили:
- 27 бумажных свертков и пакет с марихуаной;
- 3 пакета с марихуаной в виде "шишек";
- семена конопли;
- кусты растений отборного вида конопли и части кустов в высушенном состоянии;
- два устройства для употребления марихуаны с остатками гашиша.
Общий вес наркотического средства составляет более 20 кг. Стоимость изъятого по ценам черного рынка - около 2 млн грн.
Установлено, что наркотики гражданин хранил с целью сбыта.
(Фото полиции Запорожской области)
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ха-ха-ха, - ЭТО Ж ПО КАКОЙ ЦЕНЕ ОНИ СЧИТАЛИ, ЕСЛИ КОРОБОК НАТУРАЛЬНОЙ ТЫРСЫ СТОИТ 120 грн ?????????
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