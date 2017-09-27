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 Общество
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Все про:Бердянск (123) конопля (117) наркотики (1616) марихуана (110)

 У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск у жителя Бердянска 1992 года рождения, подозреваемого в хранении наркотиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили:
- 27 бумажных свертков и пакет с марихуаной;
- 3 пакета с марихуаной в виде "шишек";
- семена конопли;
- кусты растений отборного вида конопли и части кустов в высушенном состоянии;
- два устройства для употребления марихуаны с остатками гашиша.

Общий вес наркотического средства составляет более 20 кг. Стоимость изъятого по ценам черного рынка - около 2 млн грн.

Установлено, что наркотики гражданин хранил с целью сбыта.

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У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн 01У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн 02У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн 03У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн 04

(Фото полиции Запорожской области)
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опять супер раскрытие наркобаронов вот это рехформа и я понимаю П.Эскобар просто мелкий жулик
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за траву сажать самое последнее дело ... 20 кг конопли не стоят 20 милионов идиоты БЛЯДЬ ...
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деньги налогоплательщиков идут не зьря.... вот только как можно держать полицию трудягам с минималкой 3200 а мусора получают уже 10 000 грн ...это не развод ...а мяско в магазине по чем ??? что б его купить и положить в холодильник (шаблон) скоро бугалтерия слепоофффшорная даст трещину поверте или вы не умеете считать ??
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Я всегда знал, что жители Бердянска богатые люди.
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Жители В ФОРМЕ полицаев - да. Остальные либо сидят, либо вышли и садють у грядки зернятки....
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У жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

ха-ха-ха, - ЭТО Ж ПО КАКОЙ ЦЕНЕ ОНИ СЧИТАЛИ, ЕСЛИ КОРОБОК НАТУРАЛЬНОЙ ТЫРСЫ СТОИТ 120 грн ?????????

.
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эт военная тайна. Кило, в вещдоки, остальное, экспертиза, назовет петрушкой и все гуд.
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новости с Калиновки спецом что б отвлеч от проблем ...например посмотрите какой расклад в США кг мяса стоит 5 баксов и ...стряснем мозги ....я не про шоколад я про мясо ... у нас мясо тоже стоит 150 грн тобиш 5 баксов ....что получается ??? вы поняли ?? или понял только холодильник ??? верней морозилка
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Бердянска изъяли 20 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж
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