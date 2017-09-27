 "Наше государство - наши законы": В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой закона "Об образовании". Участники митинга также прошлись по центральным улицам города с лозунгами "Наше государство - наши законы".
"Мы обеспокоены действиями румын, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. Так, 20 августа этого года в парламенте Румынии была подписана так называемая декларация прав румын Украины. Также они обжаловали языковую статью закона "Об образовании", который был подписан Президентом Украины", - заявил организатор митинга Игорь Лучак.
Он сказал, что на территории Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в соседней стране нет ни одного украинского учебного заведения.
Активисты подготовили обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. К митингующим никто из представителей консульства не вышел.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
2157 49
Материалы по теме: Закон "Об образовании"
Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств(50)
Имплементация "языковой статьи" закона об образовании будет уточнена в законе о среднем образовании, - Гриневич(6)
Минобразования уведомило Совет Европы о намерении передать на экспертизу в Венецианскую комиссию языковую статью закона "Об образовании"(16)
Закон "Об образовании" опубликован в "Голосе Украины": с завтрашнего дня он вступит в силу(8)
Автобляхмайдан: он улетел, но обещал вернуться(0)
Позиция Венгрии не повлияет на оценку Советом Европы закона "Об образовании", - Кулеба(20)
Попытки прибегать к шантажу в отношении Украины напрасны, спросите у Путина, - Гопко о заявлении МИД Венгрии(72)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І потім-угорці теж можуть набити ногами
Ответить
За меня , ты тоже решил ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
все інше ,від лукавого)))
Ответить
Ответить
десь 23 рочки..моя дитина така ж
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чому ж ти тоді мовою окупантів спілкуєшся?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...на территории Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в соседней стране нет ни одного украинского учебного заведения."
ну и где наши националисты, бандеровцы с "русскими" и еврейскими корнями или как их звать когда надо? заняты охотой на оставшихся в Украине украинцев)? вот как раз румыны что-то там возникают беспардонно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
для чого прекладати гасло акціїї..саме так воно має свій зміст і суть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тоже ни одной?
и мадьярская сепарье еще имеют наглость вякать против Украини
нахер их департировать и лишить гражданство
хотят жить. пусть живут со своим народом на своей земле
Ответить