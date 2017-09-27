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 Общество
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 "Наше государство - наши законы": В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе. ФОТОрепортаж

В Черновцах состоялся митинг возле Генерального консульства Румынии. В нем приняли участие почти сто активистов, волонтеров и участников АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участники акции призвали представителей румынских нацменьшинств Черновицкой области не спекулировать на теме языкового вопроса, который возник после принятия Верховной Радой закона "Об образовании". Участники митинга также прошлись по центральным улицам города с лозунгами "Наше государство - наши законы".

"Мы обеспокоены действиями румын, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. Так, 20 августа этого года в парламенте Румынии была подписана так называемая декларация прав румын Украины. Также они обжаловали языковую статью закона "Об образовании", который был подписан Президентом Украины", - заявил организатор митинга Игорь Лучак.

Он сказал, что на территории Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в соседней стране нет ни одного украинского учебного заведения.

Активисты подготовили обращение к генеральному консулу Румынии в Черновцах Элеоноре Молдован. К митингующим никто из представителей консульства не вышел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Наше государство - наши законы: В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе 01Наше государство - наши законы: В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе 02Наше государство - наши законы: В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе 03Наше государство - наши законы: В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе 04

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Румыны думаю у нас быковать не будут так что все шпуне конкретно.... но если че ... возьму все под личный контроль)))
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Это ты так считаешь потому что им предложили выучить украинский язык кроме циганского и кацапского?
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Я считаю , шо проводить митинги - это тупняк и позор . В Украине , ты подходишь к венгру и говоришь как будет . Если венгра шось не устраивает и он начинает права свои заявлять - бьешь его , желательно ногами .
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Так тебе надо понятнее изьсяняться, а то тебя тут самого чуть ногами не забили на цензоре
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Та я привык , шо на Цензоре недалекие тусуются . Терпилы либеральные ...
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Навіщо ж бити, може одразу повісити? Слухай, ця акція біля консульства румунів, щоб вони навіть не мріяли
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Эта акция , способствует дальнейшему диалогу . Понимаешь ? А когда сапогом в рожу , то даешь понять , шо диалога не будет , а будет так , как украинцы решат .
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Ти якусь дурню написав.Звичайно я є прихильником української як державної та обов"язкової для вивчення в школі-але то не наші методи.
І потім-угорці теж можуть набити ногами
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" але то не наші методи "

За меня , ты тоже решил ?
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Я просто застерігаю.Втім дій за своїм світосприйняттям.
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умнички был бы в Черновцах то присоединился
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переходь і сам на українську: шлях до української лежить через погану українську
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я українську знаю краще за тебе в мене завжди по мові та літературі було 12 балів
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В такому випадку зауважу,що мусило би бути 8-10 балів-бо вірно писати не "по мові та літературі",а "з мови та літератури".
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Так это же Закарпуття. Они там толком никакого языка не знают. Но у всех 12
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дивлячись на те яке речення і так і так вірно
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"ЗНО з української мови та літератури" - тільки!

все інше ,від лукавого)))
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В данном случае "ПО" может быть только ниже пояса...
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салабончик..12 бальна система введена у 2001 році )
десь 23 рочки..моя дитина така ж
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Яким чином ця сентенція стосується мого коментаря?
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хвали, хвали мене, моя губонько... та нехай це тебе втішає)))

чому ж ти тоді мовою окупантів спілкуєшся?
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а ще англійську досконало знаю. мене в інституті порола викладачка ставила 4 бали за те що я граматику знав краще за неї
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як зрозміти "мене в інституті порола викладачка "? розтинала чи била різками?
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Добре сказано,треба занотувати до цитатника.
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Слава Нації! Наша мова -наша зброя! Мови народу бояться окупанти!
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"В нем приняли участие почти сто активистов, волонтеров и участников АТО."

"...на территории Черновицкой области действует 65 румыноязычных детсадов и 63 румынские школы, тогда как в соседней стране нет ни одного украинского учебного заведения."

ну и где наши националисты, бандеровцы с "русскими" и еврейскими корнями или как их звать когда надо? заняты охотой на оставшихся в Украине украинцев)? вот как раз румыны что-то там возникают беспардонно
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Логично! Простое выражение, но как точно сказано...
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Скоро будет #ВенгрияРумыниявведивойска.
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не будет тогда их вішвірнут с нато а х..йла они боятся
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Цензор?! ваша клава..думає,що українці не знають української мови?!
для чого прекладати гасло акціїї..саме так воно має свій зміст і суть!
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Видимо "клава" думает лучше за того кто по ней стучал!
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ті о дятле,которій после ! смайлик відолбил?!)
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Нет я о дебиле которого лакнул постом выше.
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не многие знают об исконно русском. Но все знают русский мат. Необходимо учредить медаль "1000 лет русскому мату". Совместно создать памятники русскому мату в виде крепкого а главное веселого Его. Установить памятники Ему в городах и селах согласно проведенных там референдумов.
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а сколько украинских школ в Венгрии ?
тоже ни одной?
и мадьярская сепарье еще имеют наглость вякать против Украини
нахер их департировать и лишить гражданство
хотят жить. пусть живут со своим народом на своей земле
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Наше государство - наши законы": В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе. ФОТОрепортаж
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