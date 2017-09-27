 Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В ходе визита канадская военная делегация осмотрела территорию и учебные места Международного Центра миротворчества и безопасности, а также новый Центра имитационного моделирования.
"Я удивлен изменениями, которые произошли здесь со времени моего прошлогоднего визита в Украину. Нам важно узнать, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и какую помощь мы можем оказать для их решения. Для нас также очень ценны и важны знания и опыт украинских военнослужащих - наши военные инструкторы тоже учатся у своих украинских коллег", - отметил во время встречи Саджан.
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