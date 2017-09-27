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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 сентября, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан посетил Международный Центр миротворчества и безопасности на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В ходе визита канадская военная делегация осмотрела территорию и учебные места Международного Центра миротворчества и безопасности, а также новый Центра имитационного моделирования.

Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 01
Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс включения Канадой Украины в "Перечень стран, в которые возможен экспорт оружия" находится на финальной стадии, - Саджан

Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 03
Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 04
Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 05

Также читайте: Канадские инструкторы подготовили 6 тыс. военнослужащих ВСУ, - Саджан

Министр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине 06

"Я удивлен изменениями, которые произошли здесь со времени моего прошлогоднего визита в Украину. Нам важно узнать, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и какую помощь мы можем оказать для их решения. Для нас также очень ценны и важны знания и опыт украинских военнослужащих - наши военные инструкторы тоже учатся у своих украинских коллег", - отметил во время встречи Саджан.

Читайте: Канада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Саджан
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Я так чую, что оружие нам будут передавать через Канаду.
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На фоне горящих складов выглядит очень эффектно
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинистр обороны Канады Саджан посетил новый Центр имитационного моделирования ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж
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