 В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в канализационном колодце по ул. Академика Лазаряна правоохранители нашли гранатомет, четыре гранаты с запалами, два револьвера, глушитель и 92 патрона.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
(Фото полиции Днепропетровской области)
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Один там похоже флобер, а наган непонятно, тоже может быть флобером.
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Не, наша страна реально безнадежна.
Глядя на нашу страну и украинцев я испытываю жгучий стыд.
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а ты про какой-то гранатомет...
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Спасибо партии родной, что НЕ ВЗОРВАЛСЯ боевой.
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Все сразу становится понятно.
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ты не жил в лихих 90-х и не поймешь почему не ты, -
ПРОСТО ПОЛКОВНИКИ ПРОБУХАЛИ ЗАРПЛАТУ ДЕМБЕЛЯ И...
и расчитались товаром, т. е. тем, что им и нах не надо )))
.
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https://antikor.com.ua/articles/193779-dorogoj_da_rezvyj_kreativnyj_vrio_glavy_pravlenija_uz_ostavit_ukraintsev_bez_elektrichek
...
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Не, наша страна реально безнадежна.
Глядя на нашу страну и украинцев я испытываю жгучий стыд.
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