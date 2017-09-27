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 В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны. ФОТОрепортаж

В Днепре обнаружено оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в канализационном колодце по ул. Академика Лазаряна правоохранители нашли гранатомет, четыре гранаты с запалами, два револьвера, глушитель и 92 патрона.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также читайте: За 20 дней изъято более 600 единиц незаконного оружия и около 18 тонн взрывчатки, - Аброськин

В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны 01В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны 02В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны 03В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны 04

(Фото полиции Днепропетровской области)
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потому, что не ты ложил. У нас постоянно находят закладки и ни никогда заклавших их. Не положив не найдёшь.
Один там похоже флобер, а наган непонятно, тоже может быть флобером.
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К нагану глушитель,взгляни внимательно - он как раз под наган подогнан,и в пакете вроде патроны мелкашечные. Переделка.
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В стране при Режиме Шоколада уничтожен крупнейший склад боеприпасов, нанесен ущерб почти на миллиард долларов, но СБУ ТУТ ЖЕ "рапортует" о находке пары гранат в колодце /те же гранаты, что каждую неделю "находят", перекладывая с места на место само же СБУ/.
Не, наша страна реально безнадежна.
Глядя на нашу страну и украинцев я испытываю жгучий стыд.
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в Калиновке он говорят, 180 тыс. тонн боеприпасов лежит, совершенно неохраняемое, даже забора нет, лоси пешком по складам с боеприпасами для градов ходят.

а ты про какой-то гранатомет...
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Шо, еще один СКЛАД ?
Спасибо партии родной, что НЕ ВЗОРВАЛСЯ боевой.
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Кацапский полковник в отставке, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии семен багдасаров призвал "устроить украинской армии "мощнейший котел" и нанести удары по украинским складам с боеприпасами".
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и где ты собирался применить гранатомет?
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Гранатомет - вещь такая,шо в хозяйстве может сгодиться. Нехай бы полежал - чи я куды пиду,чи до мене хтось прийде....
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Гранатомет - это как гултранслейтор при разговоре.
Все сразу становится понятно.
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.
ты не жил в лихих 90-х и не поймешь почему не ты, -
ПРОСТО ПОЛКОВНИКИ ПРОБУХАЛИ ЗАРПЛАТУ ДЕМБЕЛЯ И...
и расчитались товаром, т. е. тем, что им и нах не надо )))

.
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А меня это почемуто не удивляет ведь и СБУ в чаще леса где даже не ступала нога грибника и на глубине двух метров находят ими же закопаные схроны с оружием даже не интересуясь кто за ним придет.Так же я не представляю себе ментов ни с того ни с сего лазящих по канализации и то же происходит на западной границе где как ни конец квартала погранцы накрывают фуры с контробандными сигаретами которые затем кудато безследно исчезают только премии в кошельках государственных мужей увеличиваются и происходит очередной звездопад на погоны.
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...Сегодняшнее решение Кабмина о размере зарплаты и.о. Главы правления ПАО «УЗ» Евгения Кравцова в 500 тыс грн и ежемесячного вознаграждения в размере 714,6 тыс. грн (как члену правления ПАО «УЗ») попало в топовые новости СМИ, перекрыв даже шокирующие сводки из взлетающей в воздух Калиновки.
https://antikor.com.ua/articles/193779-dorogoj_da_rezvyj_kreativnyj_vrio_glavy_pravlenija_uz_ostavit_ukraintsev_bez_elektrichek

...
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1991-2013гг - это было бы удиветельно... Сейчас, как-то обыденно...
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Как же, нашли... Кто-то сообщил и правильно сделал. Ещё бы в СБУ сообщали о появлении незнакомцев возле склада с вооружением или других местах возле охраняемых объектов. "Зазорно" стучать... или - нет?
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Возле тех складов шляются лоси. Если незаметно просочился целый лось,то туда можно строем ходить,с мешками взрывчатки. Вы лося видели?размерчик зверушки себе представляете?
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В стране при Режиме Шоколада уничтожен крупнейший склад боеприпасов, нанесен ущерб почти на миллиард долларов, но СБУ ТУТ ЖЕ "рапортует" о находке пары гранат в колодце /те же гранаты, что каждую неделю "находят", перекладывая с места на место само же СБУ/.
Не, наша страна реально безнадежна.
Глядя на нашу страну и украинцев я испытываю жгучий стыд.
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Суцільна антисанітарія. Напевне через велику кількість зброї, до неї почали відноситися так зневажливо.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны. ФОТОрепортаж
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