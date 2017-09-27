 Первый выпуск по стандартам НАТО в центре подготовки сержантского состава ВМС Украины состоялся в Николаеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
Сертификаты о прохождении курса получили 40 выпускников.
Центр подготовки сержантского состава является первой воинской частью Военно-Морских Сил Украины, которую возглавляет мичман, и в которой будущих сержантов и старшин готовят инструкторы исключительно старшинского состава по принципу НАТО "Сержант готовит сержанта".
"Эксперты НАТО оценили соответствие программы "Лидерство базового уровня" стандартам НАТО на 86%, что является значительным показателем, ведь соответствие подтверждается уже при 70%, а 14% - это особенности, обусловленные полномочиями и обязанностями, возлагаемыми на офицерский состав в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.
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где ребята будут служить и сравнить с "обычными".
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