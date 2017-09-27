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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Первый выпуск по стандартам НАТО в центре подготовки сержантского состава ВМС Украины состоялся в Николаеве. ФОТО

Сегодня, 27 сентября, в Николаеве состоялся первый выпуск военнослужащих-контрактников, которые прошли обучение по программе "Курс лидерства базового уровня" в центре подготовки сержантского состава Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Сертификаты о прохождении курса получили 40 выпускников.

Первый выпуск по стандартам НАТО в центре подготовки сержантского состава ВМС Украины состоялся в Николаеве 01

Центр подготовки сержантского состава является первой воинской частью Военно-Морских Сил Украины, которую возглавляет мичман, и в которой будущих сержантов и старшин готовят инструкторы исключительно старшинского состава по принципу НАТО "Сержант готовит сержанта".

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Первый выпуск по стандартам НАТО в центре подготовки сержантского состава ВМС Украины состоялся в Николаеве 02

"Эксперты НАТО оценили соответствие программы "Лидерство базового уровня" стандартам НАТО на 86%, что является значительным показателем, ведь соответствие подтверждается уже при 70%, а 14% - это особенности, обусловленные полномочиями и обязанностями, возлагаемыми на офицерский состав в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.
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Отак Україна і йде довгим та важким шляхом у НАТО- і ніщо на цьому шляху нас не зупинить!
Слава Україні!
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А комісари (смотрящіє) в штабах, в полках, теж - "по стандартам НАТО"?...
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Ка́рго-культ, или культ ка́рго (от англ. cargo cult - поклонение грузу), также религия самолётопоклонников или культ Даров небесных - термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путём получили контроль над этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Карго-культ является проявлением «магического мышления».

Википедия
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Пошлите их по одному на каждый Арсенал. Может их американцы обучили ответственности и умению организовывать работу на местах..........
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Цензор можно узнать почему у вас такая реклама?Вы хотите нас усыпить?
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40 випускників - це небагато, але завжди з чогось починають.. головне не зупинитись
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Якось пізно починають - і дуже не кваплячись ...
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принцип хороший, надо перенять только название. Пусть и у нас " прапорщик готовит прапорщика".
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краще одного генерала, а ці випускники будуть задушені системою
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Офицеры -по советским стандартам,а сержанты-по НАТОвским стандартам-как это совместить?
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40 сержантов на ВМС, а сколько у нас адмиралов на один ,,Гетьман Сагайдачный,, и прибрежные катерки ?
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Это мне напоминает выпуск украинской новой полиции где в течении двух трех недель дебилы прослушали лектора ,,есть ли жизнь на Марсе,, и уже стали проФФесионалами с удостоверениями о прослушивании курсов по НАТО.
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интересно было бы через какое то время посмотреть на подразделения,
где ребята будут служить и сравнить с "обычными".
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Сержанты,обученные по стандартам НАТО,мл.офицерский состав......а руководят ими совковые генералы.
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это примерно как Михо поставили в отдельно взятую Одесскую область губернатором для внедрения реформ и успешного членства в ЕС...единственное НО,что вся остальная так наз. власть против членства в ЕС и всеми руками за финпотоки в свои оффшоры...сожрут этих 40 сержантов прокацапские продажные генерали,а "тепловизор" их посадит... и не моргнут глазом
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервый выпуск по стандартам НАТО в центре подготовки сержантского состава ВМС Украины состоялся в Николаеве. ФОТО
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