 Суд выпустил Лавриновича из СИЗО. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Поклонники Лавриновича встретили решение суда аплодисментами.
"В Украине есть судьи, которые осмеливаются принимать справедливые решения", - сказал Лавринович.
Суд отказал в ходатайстве ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Статья УК Украины о захвате власти не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.
Таким образом Лавринович оказался на свободе без какой-либо меры пресечения.
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Соевые, вот, что творит ваш гарант!
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Ответь, прошу))
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_Всё идёт по плану. Правда, это не наш план!
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хорошо пашло!!
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Во у пэти правосудие!
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А далі що? Треба ж міняти ситуацію...
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компашка в виде Вилкула и Ко занесли.
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ну шо, лохи =)))
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- вместо критики правительства, взяли бы и сами попробовали!
- хорошо! дайте попробовать
- а вот это уже призыв к свержению власти
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НО видать маловато,не дошло!!
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