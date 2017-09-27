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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Лавринович (528) освобождение (151) суд (21637) Ирина Салий (73)

 Суд выпустил Лавриновича из СИЗО. ФОТО

Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Александра Лавриновича и постановил немедленно освободить экс-министра юстиции из под стражи.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Поклонники Лавриновича встретили решение суда аплодисментами.

"В Украине есть судьи, которые осмеливаются принимать справедливые решения", - сказал Лавринович.

Суд выпустил Лавриновича из СИЗО 01

Суд отказал в ходатайстве ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Статья УК Украины о захвате власти не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Таким образом Лавринович оказался на свободе без какой-либо меры пресечения.

Также читайте: Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также читайте: Лавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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Зачем ублюдка выпустили из тюрьмы ? = это ж холуйская тварь януковича .
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Потому ж и выпустили! Чай не бандеровец какой-то циничный.
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Шоколадная РЫГО-АНАЛЬНАЯ МРАЗИНА, своих в беде не бросает
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а что - были другие варианты? По-моему,уже все ясно и понятно.
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Как этот ебучий суд надоел. А кое-кто в парламенте тормозит судебную реформу...
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так не понятно теперь, пэтя с гросе маладцы, или таки поцы))))))
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Поцы - это известные популисты, которые отказываются голосовать за реформы.
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угадай, кто главный в стране и отвечает за всё
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это Путин главный в стране и все решает, у нас все отдельно.
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так а пэтя с гросе, чья команда не голосует за реформы кто тогда?))
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так пэтя с гросей, команда которых не голосует за 144 рэформы и отпускает лавриновича, таки поцы или потужни рэформаторы?
Ответь, прошу))
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Если хочешь, чтобы на твои вопросы отвечали, научись для начала превращать мысли в читабельный текст, а не наркоманский бред.
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Та за генплокулола 378 как с куста насобирали,а ты все обвиняешь две фракции в которых три десятка голосов вместе,не смешно когда на заседании 50 депутатов сидит ,а вы рассказываете про коалицию
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КТО? Кто этот злодей???? Боюсь предроложить... Неужели?... Ну, шо вы гаварице??
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Да неужели?А какие полит силы в парламенте составляю большинство не напомните?
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я и не сомневался как можно обижать торговіх партнеров шелест купюр с американскими президентами єто святое
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_А ули им бояться? Или кого из главных кукловодов после Майдана прикончили? Так не. Так ули им бояться-то? У власти свой в доску. Он разумный человек, с ним всегда порешать можно.
_Всё идёт по плану. Правда, это не наш план!
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Ві еще верите что у нас есть правовая судебная система все для олигархов чем больше украл тем больше недоступній для єтой ситемі рошен кривіх зеркал
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Ур-ррр-ра, победа! Праффесара на царство.
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Думаешь, они таки стараются как лучше, но у них не получается?
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Одни подарки соевой падали - и братаны отмазали и последлный склад по указке хуйла уничтожили.
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В новости о начале суда я написал, что к вечеру выпустят, а еще и на компенсацию морального ущерба попадут!
Во у пэти правосудие!
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Всі все розуміють. Принаймні перевана більшість...
А далі що? Треба ж міняти ситуацію...
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Никто ничего менять не будет,народу все нравится.. И цены и тарифы и беспредел щеколадной мрази.
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Юрику на свадьбе сына хороший подарок подогнал???
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смерть судье, который вынес это решение, ты это хотел сказать?
компашка в виде Вилкула и Ко занесли.
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***
- вместо критики правительства, взяли бы и сами попробовали!
- хорошо! дайте попробовать
- а вот это уже призыв к свержению власти
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Завтра ждём громкого показательного ареста или ещё какой-нибудь "сенсации". Наша власть стала слишком предсказуемой. После крупного прокола (в данном случае Калиновка) следует отвлекающий манёвр из рукава. Народное негодование переключается на другое событие.
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С таких материалов невозможно сотворить ни какого дела, хватит пороть чушь. Идите снова на юрфак.
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Это ж надо до такого додуматься, Лавриновичу инкриминировали насильственное изменение или захват государственной власти. Видать с кем то попутали. Благо что судьи здравомыслящие оказались.
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Нафига тогда было его привлекать чтобы отпустить и обосраться снова либерастам у власти?
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в недалекие времена судейской семье голові наотрезали..видать не зря!
НО видать маловато,не дошло!!
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завтра заявит в интервью, шо купит сам себе браслет украшенный настоящими не стразами.
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...овоч та офшоренко браття навіки...тфу...мля...покращення за покращенням...
Суд выпустил Лавриновича из СИЗО - Цензор.НЕТ 9866
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд выпустил Лавриновича из СИЗО. ФОТО
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