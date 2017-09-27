EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  730  6
Материалы по теме:
Все про:взятка (4581) Херсон (558)

 Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч "за сотрудничество" одному из областных руководителей Нацполиции. ФОТО

В Херсоне задержали начальника департамента горсовета. Он предлагал 12 000 долларов США руководителю областного управления защиты экономики Нацполиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении защиты экономики Национальной полиции.

В сообщении отмечается: "За 12000 долларов США чиновник решил договориться с полицейским о "сотрудничестве". В частности, о невмешательстве в деятельность учреждения с целью беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств. Кроме того, вмешательство в деятельность субъектов хозяйствования, интересы которых лоббировались должностным лицом.

26 сентября сотрудники Управления защиты экономики в Херсонской области, областного управления внутренней безопасности и прокуратуры в Херсонской области задержали начальника одного из департаментов Херсонского горсовета во время передачи части взятки.

В настоящее время он задержан и порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины".

Смотрите также: Чиновник горсовета задержан в Херсоне при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч за сотрудничество одному из областных руководителей Нацполиции 01

Смотрите также: Главный государственный исполнитель задержан на взятке 20 тысяч в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч за сотрудничество одному из областных руководителей Нацполиции 02

Смотрите также: На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч за сотрудничество одному из областных руководителей Нацполиции 03

Смотрите также: Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спектакли для Европы и Америки продолжаются и даже задорно веселят пуйла а он сидит и думает Петя ты полный критин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фото видим 1200 а не 12 000. За то и задержали. Сильно он обидел и унизил такой взяткой .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зверніть увагу на суму 12 тис. Не 10, не 15, не 20, а 12. Цифра не кругла і це говорить про ТАКСУ, у них все там розписано. Як кажуть " Не каплі в рот, не сантиметра в жопу."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч "за сотрудничество" одному из областных руководителей Нацполиции. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти