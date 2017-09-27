 Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч "за сотрудничество" одному из областных руководителей Нацполиции. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении защиты экономики Национальной полиции.
В сообщении отмечается: "За 12000 долларов США чиновник решил договориться с полицейским о "сотрудничестве". В частности, о невмешательстве в деятельность учреждения с целью беспрепятственной реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств. Кроме того, вмешательство в деятельность субъектов хозяйствования, интересы которых лоббировались должностным лицом.
26 сентября сотрудники Управления защиты экономики в Херсонской области, областного управления внутренней безопасности и прокуратуры в Херсонской области задержали начальника одного из департаментов Херсонского горсовета во время передачи части взятки.
В настоящее время он задержан и порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины".
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