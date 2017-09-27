 Главный государственный исполнитель задержан на взятке 20 тысяч в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили, что чиновник требовал двадцать тысяч гривен от жителя города Константиновка за возвращение ему арестованного автомобиля и снятие машины с розыска.

Оперативники спецслужбы задержали главного государственного исполнителя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центре Славянска при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".