 Главный государственный исполнитель задержан на взятке 20 тысяч в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что чиновник требовал двадцать тысяч гривен от жителя города Константиновка за возвращение ему арестованного автомобиля и снятие машины с розыска.
Оперативники спецслужбы задержали главного государственного исполнителя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центре Славянска при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".
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