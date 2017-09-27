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 Главный государственный исполнитель задержан на взятке 20 тысяч в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного исполнителя одного из райотделов исполнительной службы управления юстиции в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что чиновник требовал двадцать тысяч гривен от жителя города Константиновка за возвращение ему арестованного автомобиля и снятие машины с розыска.

Оперативники спецслужбы задержали главного государственного исполнителя, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в центре Славянска при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия".

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это какая-то эпидемия или они с цепи сорвались, надо с этим что-то делать...
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да отпустят его это спектакль для Европы а Америки он же не для себя берет а потому что сверху требуют бабки
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Блин! И взрывами не спрячет ,бедняга , результаты своей деятельности! Шел бы в армию, в охрану складов, что ли!
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и это Государственный исполнитель, а хотят еще частных ввести.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлавный государственный исполнитель задержан на взятке 20 тысяч в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж
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