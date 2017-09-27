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 Общество
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Все про:взятка (4581) задержание (6251) Тернопольщина (385) РАГС (3)

 Руководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына. ФОТО

Сотрудники полиции задержали начальницу отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) одного из районов Тернопольской области, которая требовала от гражданина другой страны тысячу долларов США за выдачу дубликата свидетельства о рождении его сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник привлекла в качестве посредника свою невестку. Обеих задержали в помещении РАГС после получения денег.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО

Руководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына 01Руководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына 02

(Фото Нацполиции)
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Ух, ты! И на хрена, в натуре, в моря шляться? Вон как надо! Кстати, я лет шесть назад, получил такой дубликат. Это стоило мне 52(пятьдесят две) копейки. Шо интересно, в Сбербанке взяли два рубля сверху, за что-то..
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проблема не в пешках, король то голый и вся оферценя тоже
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охренеть! штуку баксов за папирець!... вообще страх потеряла лахудра!
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Вони так звикли торгувати папірцями що незчулись як ціна зашкалила! :D
А як голод відключив розум?
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Цензор.НЕТФотоОбществоРуководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына. ФОТО
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