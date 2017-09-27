 Руководитель РАГС на Тернопольщине требовала от иностранца $1 тыс. за дубликат свидетельства о рождении сына. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник привлекла в качестве посредника свою невестку. Обеих задержали в помещении РАГС после получения денег.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото Нацполиции)
1081 8
Материалы по теме: Взяточники
Чиновник Херсонского горсовета предлагал $12 тысяч "за сотрудничество" одному из областных руководителей Нацполиции. ФОТО(5)
На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО(33)
Руководители подразделений департамента экологии Одесского горсовета задержаны при получении 300 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(15)
Двое чиновников управления по вопросам охраны труда задержаны на Одесчине при получении 10,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж(3)
Чепинога: "Сама опасна професія зараз – взяточник"(0)
На взятке $25 тыс задержан экс-чиновник Харьковской ОГА за попытку "решения земельного вопроса". ФОТО(19)
СБУ поймала на взятке директора госпредприятия и двух его заместителей. ФОТОрепортаж(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А як голод відключив розум?
Ответить