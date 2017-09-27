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 Общество, За рубежом
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 Наемник "ДНР" Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО

Ранее судимого молдованина Малай Аурела Георгиевича, который воевал на стороне террористической организации "ДНР", задержала 26 сентября Служба информации и безопасности Республики Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СИБ Молдовы.

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Отмечается, что террорист обеспечивал материально-техническую поддержку бандформирований самопровозглашенной "ДНР".

45-летний мужчина находился на оккупированной территории Донецкой области в период 2015-2017 гг. и числился в так называемом "первом славянском батальоне" под позывным Коробок.

Задержанный во время допроса полностью признал свою вину. В то же время было установлено, что ранее наемник уже был арестован и осужден на территории Республики Молдова за попытку кражи транспортного средства.

По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 141 УК Республики Молдова, санкция которой предполагает заключение на срок от трех до семи лет.

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Наемник ДНР Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы 01
Фото - СИБ Молдовы

Наемник ДНР Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы 02
Наемник ДНР Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы 03
Фото - "Миротворец"
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ну вот шо ты пишеш ? кто кого отпускает - поймали - садят - сдался сам - доят на всю инфу ,а потом смотрят по обстоятельствам
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Посадите его за наемничество в Молдове.
А потом выдайте его Украине... Сколько ему там будет когда и если он выйдет? )))))
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Коробок,коробок,получи годков с пяток...Ибо не##уй шастать.
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Это будет прекрасно... А как Додон "взовьётся" в приступе человеколюбия! (Интересно, какова в Молдове процедура помилования? На решение Президента об этом акте парламент имеет какое-то влияние?).
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Даже Молдова все быстро решает, а в Украине сепаров отпускают.
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оно такое же "славянин" как и его падельники из за паребрика...
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Цензор.НЕТФотоОбществоНаемник "ДНР" Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО
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