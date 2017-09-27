 Наемник "ДНР" Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО

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Отмечается, что террорист обеспечивал материально-техническую поддержку бандформирований самопровозглашенной "ДНР".
45-летний мужчина находился на оккупированной территории Донецкой области в период 2015-2017 гг. и числился в так называемом "первом славянском батальоне" под позывным Коробок.
Задержанный во время допроса полностью признал свою вину. В то же время было установлено, что ранее наемник уже был арестован и осужден на территории Республики Молдова за попытку кражи транспортного средства.
По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье 141 УК Республики Молдова, санкция которой предполагает заключение на срок от трех до семи лет.
Фото - СИБ Молдовы
Фото - "Миротворец"
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А потом выдайте его Украине... Сколько ему там будет когда и если он выйдет? )))))
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