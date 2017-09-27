 На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
По ее словам, задержанный требовал и получил через посредника от гражданина две тысячи долларов США и более пяти тысяч гривен за успешную сдачу последним квалификационных тестов, необходимых для получения удостоверения адвоката.
"Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении денег от посредника, действующего адвоката. В настоящее время по месту жительства фигурантов дела проводятся обыски", - рассказала Калиновская.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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они вчера развелись, квартира тещина, машина в угоне, а собака - бродячая...
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Как-то попалась советская книжка о морали, от нечего делать - открыл. Сразу открылась на рецензентах, потом открылась в середине и взгляд уткнулся в фамилию рецензента...
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