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 На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали на взятке мужа народного депутата, руководителя одной из квалификационно – дисциплинарных комиссий адвокатуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

По ее словам, задержанный требовал и получил через посредника от гражданина две тысячи долларов США и более пяти тысяч гривен за успешную сдачу последним квалификационных тестов, необходимых для получения удостоверения адвоката.

"Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении денег от посредника, действующего адвоката. В настоящее время по месту жительства фигурантов дела проводятся обыски", - рассказала Калиновская.

На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ. ФОТО

На Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция 02

Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Муж народного депутата - это почетная должность и ответственная обязанность!!!
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Сразу столько новостей, про то, как чиновники на взятках попадаются...
Надо срочно внимание отвлечь?
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та не!
они вчера развелись, квартира тещина, машина в угоне, а собака - бродячая...
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Доллары на снегу...
зеленые на сером...
что же мне с ними делать?
я уже не могу...
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Так сообщите фамилии. Народ должен знать своих героев.
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В 17.24 поставил машину, на стоянку. Мощный взрыв в районе порта. Одиночный Жду-с-с-с... Полиция и скорые пока не воют.
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О.блин! А шо, к нам прибыла какая-то знаковая нардепка? Я сегодня весь день бессмысленно колесил по городу. Обилия полиции- не отметил. Напротив.
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А не хрен было в столовой верховной рады цены поднимать.Вот глава семьи теперь без субсидий и не может прокормить депутата.
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вах!теперь она с ним разведется...она же честная женщина,просто не разобралась в мущинке.или не разведется?
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Уже, только утерянные документы о разводе восстановит...
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" руководителя одной из квалификационно - дисциплинарных комиссий адвокатуры. Источник: https://censor.net.ua/p457153 "

Как-то попалась советская книжка о морали, от нечего делать - открыл. Сразу открылась на рецензентах, потом открылась в середине и взгляд уткнулся в фамилию рецензента...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Волыни на взятке 2 тыс. долл. попался муж народного депутата, - Нацполиция. ФОТО
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