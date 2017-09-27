 В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"В составе подразделений Вооруженных сил Украины, которые привлечены к ликвидации последствий пожара на арсенале в Калиновке работает группа управления гражданско-военного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в среду офицеры группы гражданско-военного сотрудничества осуществили мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах, приближенных к месту трагедии, а именно: в Павловке, Сальнике и Калиновке.
По словам старшего офицера отдела управления гражданско-военного сотрудничества Алексея Мазепы, по проведенной оценке ситуации в населенном пункте Павловка выявлено, что сгорел один частный дом, повреждено здание местной школы, почти половина домов имеют повреждения окон и крыш.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Я сама виросла на Донбасі. Зараз маю там чисельну рідню. Як на окупованій території, так і на нашому боці. І повторюсь: жалію стареньких немічних людей, що не змогли виїхати та малесеньких дітей, що ще не розуміють війну(дорослими рано стануть). А у тих, що в головах по цей день "укри нас обстреливают".... не я їм суддя.
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В сети появилось видео, как жители Винницы встречают Порошенко
Опубликовано: 6 авг. 2017 г.
https://youtu.be/ubXkyw-MQ4U
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а шо эти барыги сделали шо б склад не подорвали???
Ах да...они сейчас активно оправдывают сепаров и колобрантов...
скоты....епта
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оффшоры рассли...склады уменьшались...
ТОЧКА
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ты хоть адрес скинь тех...ну этих...шо деньги платят)))
ну типа как тебе....
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видать только я один тут за бесплатно))))
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Он вчера отсутствовал на днюхе у Панам Оффшорыча)))
И ему точняк ничего не светит))))
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Пара хороших, дружеских откатов, и погоны генерал-полковника обеспеченны.
А так, подозреваю, что тот кипрский нишеброд даже звания генерал-майора не имеет...
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Быстро справились...
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ДО чого твоя пиздеж?
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http://rusjev.net/2017/09/27/vzryivyi-voennyih-skladov-v-ukraine-istoricheskaya-podborka/
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