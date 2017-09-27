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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж

калиновка павловка

Представители группы управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины осуществляют мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах, приближенных к военному складу неподалеку от г.Калиновка (Винницкая обл.), где произошел пожар и детонируют боеприпасы.

"В составе подразделений Вооруженных сил Украины, которые привлечены к ликвидации последствий пожара на арсенале в Калиновке работает группа управления гражданско-военного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в среду офицеры группы гражданско-военного сотрудничества осуществили мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах, приближенных к месту трагедии, а именно: в Павловке, Сальнике и Калиновке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие отрабатывает 4 основные версии произошедшего на складе в Калиновке, - военная прокуратура

По словам старшего офицера отдела управления гражданско-военного сотрудничества Алексея Мазепы, по проведенной оценке ситуации в населенном пункте Павловка выявлено, что сгорел один частный дом, повреждено здание местной школы, почти половина домов имеют повреждения окон и крыш.

В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 01В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 02В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 03В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 04В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 05В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 06В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 07В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 08В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 09В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 10В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 11В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 12В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 13В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны 14

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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не радуется, а константирует, до чего довела барыжья власть и страшно представить , до чего еще приведет, если шайку шоколадную не скинуть
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С чего бы мне радоваться,я такое сам пережил и никому не пожелаю,вопрос к вам соевым,это Перемога?
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Так новина наче не про, як ти кажеш, "соєвих", а про те, що люди постраждали. Ти ж сам таке пережив.
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Я спрашиваю ваше мнение,как вы оцениваете работу Президента Украины,в данном конкретном случае,люди пострадали из за его действий,мне их жаль,ибо я знаю что такое сидеть под обстрелом.
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придет время-оценишь...чего оно тебе так свербит?
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Мені не все подобається в діях Президента, але в даному випадку (...люди пострадали из-за его действий...) не він же сірниками бавився. Хочу побачити наслідки цієї події, а тоді...
Я сама виросла на Донбасі. Зараз маю там чисельну рідню. Як на окупованій території, так і на нашому боці. І повторюсь: жалію стареньких немічних людей, що не змогли виїхати та малесеньких дітей, що ще не розуміють війну(дорослими рано стануть). А у тих, що в головах по цей день "укри нас обстреливают".... не я їм суддя.
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Лидия Севастьянова - на самом деле это кошмар...., но божье или чертово проведение показало землякам мафии всю эту бездну... В следующий раз вместо улыбочек и ужимок, может в рожу плюнут...

В сети появилось видео, как жители Винницы встречают Порошенко

Опубликовано: 6 авг. 2017 г.

https://youtu.be/ubXkyw-MQ4U
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проще всего свое злосное расспиз...во назвать актом агрессии)))
а шо эти барыги сделали шо б склад не подорвали???
Ах да...они сейчас активно оправдывают сепаров и колобрантов...
скоты....епта
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и куда делись 600 лямов выделинных на разсредоточение боеприпасов???
оффшоры рассли...склады уменьшались...
ТОЧКА
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смотри шо натворили те кто тебе за сдесь - деньги платит
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???
ты хоть адрес скинь тех...ну этих...шо деньги платят)))
ну типа как тебе....
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а почуваю себя лохом)))
видать только я один тут за бесплатно))))
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Ні, я теж новини читаю, потім коменти. Поєдную одне з другим і виводжу для себе свою думку.
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((да ладно - ты же не женщина у которой с паматью плохо - хорош.кто есть кто на цензоре тут все знают - кто за Украину,а кто батрачит на северных окупантов )))
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Мели, Емеля, твоя неделя. Только не подавись.
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батальон муженко учебные стрельбы провёл на отлично , раньше в армии за это значок давали ...
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злий пітух радіе що ему хер не ріт а вжопу вчілив
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Ну что волонтеры... быстро закатали рукава... ноги в руки и вперед на помощь людям... как всегда...
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Утром видел волонтёров, все в бронежилетах,пусть Бог их бережет.
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сколько денег народа просто гробиться сейчас новій налог придумают на безопасность армии, армия дармоедов не производящая добавочную стоимость жрет и чавкает как свиньи всю єту гос свиноферму пора под нож они едят больше чем производится прибіли в стране и с каждім годом все больше на их свинодержание дармоедов.
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...чекаємо дій та відставок...та чи будуть вони...?В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7014
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Это самый вероятный сценарий: после взрыва на наших военных складах, куда более вероятной будет отставка главы МО Кипра...
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МО Кипра ЛОХ!!!)))
Он вчера отсутствовал на днюхе у Панам Оффшорыча)))
И ему точняк ничего не светит))))
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Напрасно.
Пара хороших, дружеских откатов, и погоны генерал-полковника обеспеченны.
А так, подозреваю, что тот кипрский нишеброд даже звания генерал-майора не имеет...
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Зара ху"ло вийде такий: - " Я устал, я ухожу"...
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НАШИХ МАРОДЕРОВ НЕ ВЫВОЛОЧИШЬ ЭТИХ ГНИД ТОЛЬКО ШИНЫ ПОГОНЯТ
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Поскольку это чисто петин прой..б - то необходимо конфисковать рошен и все активы у свинорыла, и за его счет восставновить разрушенные дома и инфраструктуру, на все что останется после этого - приобрести боеприпасы. И это будет как минимум справедливо.
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Лично не проверил караулы?
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Пусть МО и Генштаб из своего кармана и восстанавливает.
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Однотуровий архістратіг всім пообіцяє все відновити... Це він вміє краще за все...
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Ну то і відновлюють же. В Балаклеї відновили.
ДО чого твоя пиздеж?
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Над единственным оставшимся в Украине складом наградного оружия висел боевой дирижабль, вокруг стояли системы современного ПВО и средства РЭБ, по периметру была развернута система охраны периметра, внутри все было закрыто системой пожаротушения. Все было закуплено волонтерами. Шел десятый год войны................
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Як можна провести аудіт по знищеному складу ?
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а як рахували))) думаю було ведомость про пропите й вкрадене, порахували що згорило й зійшлося)))
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Этот гундос уже давно .опу лижет Полтораку. Сначала был волонтером, и правильные вещи говорил, но как только стал на зарплату - сразу риторика поменялась.
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череда деверсий!!!! вот статья о диверсия россии))
http://rusjev.net/2017/09/27/vzryivyi-voennyih-skladov-v-ukraine-istoricheskaya-podborka/
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БОЖЕ ,БОЖЕ СКІЛЬКИ НАША ДЕРЖАВА БУДЕ ЖИТИ В АДУ КАЦАПСЬКОМУ .....ЧОМУ ЦІ КАЦАПИ НЕМАЮТЬ НІ ЦУНАМІ НІ ЗЕМЛЕТРУСІВ ,ЩОБ ПАДЛИ ГОРІЛИ В ПЕКЛІ, ЯКУ ВОНИ НАМ БІДУ ПРИНЕСЛИ В ДЕРЖАВУ ГОСПОДИ ПОДИВИСЯ НА ЦЕ ВСЬО..А НАШІ ЛОПУХИ НЕЗАКРИЮТЬ ГРАНИЦЮ З РОСІЄЮ ,А ТО ВСЯКА ШВАЛЬ ХОДИТЬ І РОБИТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ І НЕМОЖЛИВЕ . КОЛИ ДО ЦЬОГО УРЯДУ ДОЙДЕ ТО, ЩО ПУТІН НЕМОЖЕ В ДОНЕЦЬКУ ТО РОБИТЬ В НУТРІ УКРАЇНИ ШЕЗОФРЕНІЯ КАЦАПІВ ЗАШКАЛЮЄ .ЧОМУ МИ НЕ ІДЕМО НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ .ЧОМУ У КИЄВІ І ПОВСЮДА В МЕТРО НЕПРОВІРЯЮТЬСЯ ПІШОХОДИ ЇХНІ ДОКУМЕНТИ ЯК РОБЛЯТЬ НІМЦІ І ЧЕХИ ТИ НЕПРОЙДЕШ ТАК ЛЕГКО БО НАГРЯНЕ ПОЛІЦІЯ ВНЕЗАПНО .СКІЛЬ МИ БУДЕМО ЛОПУХАМИ ...і нас будуть нищити. Доста пережили голодомору, від кацапів ,а тепер ад ...
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Все должно быть восстановлено и оплачено из личного кармана тех, кто допустил эту халатность!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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