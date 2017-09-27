 Идентифицированы российские военнослужащие роты РЭБ 200-й бригады СФ, участвовавшие в оккупации Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"По результатам дальнейшего изучения и анализа профильных данных идентифицированных ранее "ветеранов ростовско-украинской командировки" из состава 200-й ОМСБр Северного Флота (см. Опознаны североморцы, воевавшие на Донбассе от 20.09.2017), удалось выйти на след других военнослужащих этого же соединения, которые летом-осенью 2014 года принимали участие в агрессии против Украины. Так, в альбоме одного из фигурантов прошлого расследования (№4 Ядовин) была обнаружена серия фотографий, отражающая полевую жизнь военнослужащих 200-й бригады. Тогда же мы предположили, что снимки, на которых не раз мелькает Еж, с большой вероятностью относятся к периоду т.н. украинской командировки североморцев лета-осени 2014 года. Именно эти фотографии помогли нам выйти на след подразделения радиоэлектронной борьбы этой бригады и идентифицировать троих контрактников и одного офицера. В профилях свежеопознанных североморцев найдено не мало фотографий, свидетельствующих об их участии в войне против Украины, в том числе использование современной российской станции помех Р-330Ж "Житель" комплекса РЭБ, которые мы неоднократно фиксировали на Донбассе", - отмечают авторы расследования.
1. Дмитрий Мартынюк
Дата рождения: 21 февраля 1984 г. Родом из города Оленегорск Мурманской обл. Выпускник Тамбовского учебного Центра по подготовке младших специалистов РЭБ. Более десяти лет находится на сверхсрочной контрактной службе, звание - старший сержант. Участник российского вторжения в Грузию в 2008 году, о чем свидетельствуют фотографии и видеоролики на его страницах.
В социальных сетях: VK1 (архивы профиля, альбома, контактов), VK2 (архив профиля), неактивен с 2013 года. ОК (архивы профиля, альбома, контактов).
"Несколько фотографий периода тн. украинской командировки были загружены в ВК-профиль Мартынюка в 2016 году. Среди этих фотографий следует выделить слайды с российскими военнослужащими на фоне средcтв РЭБ, снятые, судя по всему, на оккупированной части Донбасса, на которых они позируют в боевой выкладке (экипировка, банданы, жгуты на прикладах автоматов) и белыми нарукавными повязками (идентификаторы российских агрессоров). То, что это не просто предположение, а период активной фазы боевых действий конца лета - начала осени 2014 года, подтверждают фотографии из второго профиля Мартынюка в соцсети ОК - в том числе, те же фотографии с белыми повязками были загружены в начале сентября 2014 года. Немногим ранее, в июле, Мартынюк загрузил в альбом фотографии, снятые возле стелы в городе Донецк Ростовской области, а также снимок комплекса РЭБ на боевом дежурстве с комментарием "Гуково" - то есть городами, непосредственно примыкающими к границе с Украиной", - сообщают авторы расследования.
Разобравшись с Мартынюком и получив более чем весомые доказательства его "ростовско-украинской командировки 2014", обратим взор на его сослуживцев - других военнослужащих подразделения РЭБ, идентифицированных благодаря его групповым фотографиям:
2. Сергей Мухлаев
Дата рождения: 18 марта 1987 г. Родом из города Ртищево Саратовской обл. Выпускник воронежского Военного института радиоэлектроники. Звание - Капитан.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), OK1 (архивы профиля, альбома, контактов), OK2 (архивы профиля, альбома, контактов); страничка неактивна с октября 2016 года, OK3 (архивы профиля, альбома, контактов), страничка неактивна с июня 2014 года.
"Из родственных контактов Мухлаева следует выделить его сестру Марину Кауфман (архивы профиля, альбома, контактов), которая проживает во враждебных для РФ Соединенных Штатах Америки, на что указывают ее профильные данные, а также комментарии к фото и записи их отца Владимира Мухлаева.
Среди личных фото Мухлаева есть слайды (1 и 2) с наградами, загруженные в 2016 году. Несложно догадаться, что медаль МО РФ "За воинскую доблесть II степени" была вручена ему за участие в "ростовско-украинской командировке 2014", - говорится в материале.
Но наиболее примечательны фотографии с фиксацией капитана Мухлаива в альбоме вышеуказанного сержанта Мартынюка, в том числе из приграничного с Украиной Гуково Ростовской области и непосредственно на территории Донбасса.
3. Павел Ермолин
Родом из города Мурманск. Звание - прапорщик. Скрывается под прозвищем "Карабас Барабас", что, впрочем, не помешало установить его личность, в первую очередь благодаря стараниям матери, а также других родственников (сожительница, сестра, зять) и хоккею.
В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), фотографии Ермолина в альбоме на странице матери Натальи Ермолиной-Кохановской в ОК.
4. Иван Кочегаров
Дата рождения: 9 октября 1985 г. Родом из города Печенга Мурманской области. Идентификация Кочегарова была связана с некоторыми трудностями, т.к. в социальных сетях активной странички он не имеет. Существует только один профиль в ОК на имя фигуранта и тот содержит лишь информацию по дате рождения и месту жительства. "Но опять же, как и в случае с вышеприведенным фигурантом, фотографии Кочегарова были обнаружены в альбомах его родственников: жены Александры Кочегаровой (архивы профиля, альбома, контактов) и сестры Антонины Минаковой-Кочегаровой (архив альбома)", - сообщают авторы публикации.
Напоминаем, что в мае 2017 года InformNapalm идентифицировал военнослужащих РЭБ 19-й ОМСБр (в/ч 20634, дислокация: г. Владикавказ, Северная Осетия, ЮВО РФ), которые летом - осенью 2014 года в составе батальонной тактической группы (БТГр) были переброшены к украинской границе для обеспечения вторжения российской армии.
200-я ОМСБр в публикациях InformNapalm:
- 200-я Отдельная Мотострелковая Бригада Особого Назначения Северного флота ВМФ РФ в Украине 10.09.2014
- Боевой путь 200-й ОМСБР особого назначения Северного флота ВМФ РФ - Ростовская область и Украина - Часть Первая "Реактивщики" 26.11.2014
- Боевой путь 200-й ОМСБР особого назначения Северного флота ВМФ РФ. Ростовская область и Украина. Часть вторая. Табор 26.11.2014
- Опознаны североморцы, воевавшие на Донбассе 20.09.2017
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В книге Черчилля этот период в жизни нацистов назывался "Их самы лучши час". Эта фраза даже вошла в идиому в английском языке - "their finest hour".
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А вы в курсе, что на остальных нюрнбергских процессах вот таких вот "орлов" сажали и вешали тысячами?
там им и место.
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