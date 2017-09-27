 Идентифицированы российские военнослужащие роты РЭБ 200-й бригады СФ, участвовавшие в оккупации Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , международное разведывательное сообщество InformNapalm продолжает серию публикаций, содержащих сведения и визуальные доказательства по участию формирований Северного флота России в боевых действиях на востоке Украины."По результатам дальнейшего изучения и анализа профильных данных идентифицированных ранее "ветеранов ростовско-украинской командировки" из состава 200-й ОМСБр Северного Флота (см. Опознаны североморцы, воевавшие на Донбассе от 20.09.2017), удалось выйти на след других военнослужащих этого же соединения, которые летом-осенью 2014 года принимали участие в агрессии против Украины. Так, в альбоме одного из фигурантов прошлого расследования (№4 Ядовин) была обнаружена серия фотографий, отражающая полевую жизнь военнослужащих 200-й бригады. Тогда же мы предположили, что снимки, на которых не раз мелькает Еж, с большой вероятностью относятся к периоду т.н. украинской командировки североморцев лета-осени 2014 года. Именно эти фотографии помогли нам выйти на след подразделения радиоэлектронной борьбы этой бригады и идентифицировать троих контрактников и одного офицера. В профилях свежеопознанных североморцев найдено не мало фотографий, свидетельствующих об их участии в войне против Украины, в том числе использование современной российской станции помех Р-330Ж "Житель" комплекса РЭБ, которые мы неоднократно фиксировали на Донбассе", - отмечают авторы расследования.1. Дмитрий Мартынюк

Дата рождения: 21 февраля 1984 г. Родом из города Оленегорск Мурманской обл. Выпускник Тамбовского учебного Центра по подготовке младших специалистов РЭБ. Более десяти лет находится на сверхсрочной контрактной службе, звание - старший сержант. Участник российского вторжения в Грузию в 2008 году, о чем свидетельствуют фотографии видеоролики на его страницах.В социальных сетях: VK1 (архивы профиля контактов ), VK2 (архив профиля ), неактивен с 2013 года. ОК (архивы профиля контактов )."Несколько фотографий периода тн. украинской командировки были загружены в ВК-профиль Мартынюка в 2016 году. Среди этих фотографий следует выделить слайды с российскими военнослужащими на фоне средcтв РЭБ, снятые, судя по всему, на оккупированной части Донбасса, на которых они позируют в боевой выкладке (экипировка, банданы, жгуты на прикладах автоматов) и белыми нарукавными повязками (идентификаторы российских агрессоров). То, что это не просто предположение, а период активной фазы боевых действий конца лета - начала осени 2014 года, подтверждают фотографии из второго профиля Мартынюка в соцсети ОК - в том числе, те же фотографии с белыми повязками были загружены в начале сентября 2014 года. Немногим ранее, в июле, Мартынюк загрузил в альбом фотографии , снятые возле стелы в городе Донецк Ростовской области, а также снимок комплекса РЭБ на боевом дежурстве с комментарием "Гуково" - то есть городами, непосредственно примыкающими к границе с Украиной", - сообщают авторы расследования.

Разобравшись с Мартынюком и получив более чем весомые доказательства его "ростовско-украинской командировки 2014", обратим взор на его сослуживцев - других военнослужащих подразделения РЭБ, идентифицированных благодаря его групповым фотографиям:

2. Сергей Мухлаев

Но наиболее примечательны фотографии с фиксацией капитана Мухлаива в альбоме вышеуказанного сержанта Мартынюка, в том числе из приграничного с Украиной Гуково Ростовской области и непосредственно на территории Донбасса.

3. Павел Ермолин

Родом из города Мурманск. Звание - прапорщик. Скрывается под прозвищем "Карабас Барабас", что, впрочем, не помешало установить его личность, в первую очередь благодаря стараниям матери , а также других родственников ( сожительница зять ) и хоккею В социальных сетях: VK (архивы профиля контактов ), фотографии Ермолина в альбоме на странице матери Натальи Ермолиной-Кохановской в ОК.

4. Иван КочегаровДата рождения: 9 октября 1985 г. Родом из города Печенга Мурманской области. Идентификация Кочегарова была связана с некоторыми трудностями, т.к. в социальных сетях активной странички он не имеет. Существует только один профиль в ОК на имя фигуранта и тот содержит лишь информацию по дате рождения и месту жительства. "Но опять же, как и в случае с вышеприведенным фигурантом, фотографии Кочегарова были обнаружены в альбомах его родственников: жены Александры Кочегаровой (архивы профиля контактов ) и сестры Антонины Минаковой-Кочегаровой (архив альбома )", - сообщают авторы публикации.