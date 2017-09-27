 Свидетельница в деле Лавриновича утверждает, что ее не так поняли, - адвокат. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В своем письме Горбунова утверждает, что следователи ГПУ неверно истолковали ее показания об оперативном совещании в Министерстве юстиции, когда Лавринович якобы дал распоряжение своему заместителю Богатырю опубликовать текст Конституции 1996 года.
Солодко настаивал, чтобы женщину допросили в суде.
Прокуроры ГПУ ответили, что показания Горбуновой нужно исследовать документально, а именно протокол ее допроса. Действия защиты они назвали искусственным созданием доказательств.
Апелляционный суд отказался принимать к сведению это письмо, поскольку должен исходить только из тех материалов, которые были доступны суду первой инстанции.
Вместе с тем, судьи отметили, что адвокат Лавриновича может обращаться в суд первой инстанции об изменении меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами.
Известно, что раньше в Министерстве юстиции работала Лидия Горбунова. Она занимала должности заместителя министра и помощника министра.
Напомним, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
1392 2
Защита Лавриновича намерена обратиться в ЕСПЧ, - адвокат(22)
Защита Лавриновича подала апелляцию на его арест, - адвокат(49)
Лавринович легализировал изменение Конституции в обход парламента, - прокурор(0)
В суд по избранию меры пресечения Лавриновичу пришли Новинский и Вилкул. ФОТОрепортаж(25)
Блогер: Арест Лавриновича – "репрессии", которые мы давно ждали(0)
Печерский суд назначил Лавриновичу бесплатного адвоката и сделал перерыв до завтра. ФОТО(11)
"Вопрос об избрании меры пресечения сегодня не обсуждался": Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в захвате власти путем изменения Конституции в 2010 году. ВИДЕО(9)
или... денег подбросили (пересчитала токо)
Ответить
Ответить