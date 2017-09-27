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 Свидетельница в деле Лавриновича утверждает, что ее не так поняли, - адвокат. ФОТО

Адвокат Александра Лавриновича Евгений Солодко сообщил, что накануне получил письмо от гражданки Горбуновой, которая была допрошена следователями ГПУ в качестве свидетеля и опровергает их выводы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В своем письме Горбунова утверждает, что следователи ГПУ неверно истолковали ее показания об оперативном совещании в Министерстве юстиции, когда Лавринович якобы дал распоряжение своему заместителю Богатырю опубликовать текст Конституции 1996 года.

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Свидетельница в деле Лавриновича утверждает, что ее не так поняли, - адвокат 01

Солодко настаивал, чтобы женщину допросили в суде.

Прокуроры ГПУ ответили, что показания Горбуновой нужно исследовать документально, а именно протокол ее допроса. Действия защиты они назвали искусственным созданием доказательств.

Апелляционный суд отказался принимать к сведению это письмо, поскольку должен исходить только из тех материалов, которые были доступны суду первой инстанции.

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Вместе с тем, судьи отметили, что адвокат Лавриновича может обращаться в суд первой инстанции об изменении меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами.

Известно, что раньше в Министерстве юстиции работала Лидия Горбунова. Она занимала должности заместителя министра и помощника министра.

Напомним, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.


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не виноватая я???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСвидетельница в деле Лавриновича утверждает, что ее не так поняли, - адвокат. ФОТО
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