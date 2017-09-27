 Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Киевщины.
Было установлено, что 40-летний житель Борисполя через закрытый веб-ресурс в сети Интернет распространял конфиденциальную информацию с ограниченным доступом, которую он ранее похитил, работая в государственных органах Украины.
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были изъяты мобильные телефоны, накопители информации и компьютерная техника, где находились базы данных на граждан Украины.
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смотрю он не шибко озолотился... - хотя фиолетовый каремат.... шарман!
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