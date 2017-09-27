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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан. ФОТОрепортаж

Работники следственного управления полиции Киевщины совместно с сотрудниками Департамента киберполиции разоблачили противоправную деятельность экс-чиновника, который продавал личные данные граждан. На сейчас доказана его причастность к совершению двух таких преступных фактов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Киевщины.

Было установлено, что 40-летний житель Борисполя через закрытый веб-ресурс в сети Интернет распространял конфиденциальную информацию с ограниченным доступом, которую он ранее похитил, работая в государственных органах Украины.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были изъяты мобильные телефоны, накопители информации и компьютерная техника, где находились базы данных на граждан Украины.

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Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан 01Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан 02Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное следствие.

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масштаб преступления... настораживает
смотрю он не шибко озолотился... - хотя фиолетовый каремат.... шарман!
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