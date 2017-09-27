 Киберполиция разоблачила экс-чиновника, который продавал личные данные граждан. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Киевщины.Было установлено, что 40-летний житель Борисполя через закрытый веб-ресурс в сети Интернет распространял конфиденциальную информацию с ограниченным доступом, которую он ранее похитил, работая в государственных органах Украины.В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были изъяты мобильные телефоны, накопители информации и компьютерная техника, где находились базы данных на граждан Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное следствие.