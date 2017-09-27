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 Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева 27 сентября начал рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-главы Минюста времен Януковича Александра Лавриновича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Экс-министр находится в стеклянном боксе и в окружении конвоя.

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Он радостно приветствовал своих знакомых. На вопрос о настроении ответил: "Боевое!"

У Лавриновича 6 адвокатов, среди которых его сын - Максим.

Евгений Солодко подал ходатайство об освобождении Лавриновича из клетки. Но коллегия судей отказала, отметив, что для этого требуется разрешение начальника конвойной службы.

Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов 01Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов 02Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов 03Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов 04Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов 05

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15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

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"шесть адвокатов" - и все бесплатные . дайте ему шесть прокуроров.
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Сегодня выпустят с извинениями, еще и на компенсацию за моральный ущерб попадут!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСуд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов. ФОТОрепортаж
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