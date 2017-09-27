 Суд начал слушание апелляции Лавриновича: у экс-министра Януковича боевое настроение и 6 адвокатов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Экс-министр находится в стеклянном боксе и в окружении конвоя.
Он радостно приветствовал своих знакомых. На вопрос о настроении ответил: "Боевое!"
У Лавриновича 6 адвокатов, среди которых его сын - Максим.
Евгений Солодко подал ходатайство об освобождении Лавриновича из клетки. Но коллегия судей отказала, отметив, что для этого требуется разрешение начальника конвойной службы.
15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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