 17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС. ФОТОрепортаж

Было установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

Представители бандформирования "МВД ЛНР", которые прибыли на место трагедии, заявили, что это - самоубийство.