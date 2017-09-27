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 17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС. ФОТОрепортаж

25 сентября в Луганске, в общежитии № 4 фейкового педуниверситета, расположенного на улице Матросова, 2-Б, из окна на 5 этаже выпала девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".

17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 01


Было установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 0217-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 03


Представители бандформирования "МВД ЛНР", которые прибыли на место трагедии, заявили, что это - самоубийство.

17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 04


Официально было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной, неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги данные утверждения опровергают, говорится в сообщении.

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17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 05


Следует отметить, что покойная В.Щербак, несмотря на юный возраст, является фигурантом сайта "Миротворец" с 2016 года, где значится как помощница пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания пропагандистских антиукраинских видеосюжетов.

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17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС 06


Вера Щербак в базе "Миротворца"
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конечно же самоубийство!!!! чтоб их там всез таких побольше самоубили!!!!!
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Какая разница, умерла , шмумерла, абы была здорова.
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"щас слетаю на первый этаж, покошу укроп, и вернусь", сказала Вера и исчезла...
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Я даже не удивлюсь если она выпадала из окна два раза.
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Неуравновешенных малолеток у нас полно, а вот тварей, активно помогающих обдроченцам, - гораздо меньше. Так что прыжок засчитан!
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Гремушка низабрал с собой в ненавистную Англею?)))
Серце разбил, целку сбил и укатиль? аяйяйяй...
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"где значится как помощница пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания пропагандистских антиукраинских видеосюжетов." + некоторые сведенья о лицах женского пола той части украины, их привычки, устои, предпочтения, слабости.

просто сфоткалась?

я ж не утверждаю о вас с юлей, так же и о этой девушке - просто предположения.Источник:https://censor.net.ua/p457105"
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Нет, скорей всего вместе газ в баллонах тырили и границу переходили
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...из окна на 5 этаже выпала девушка?-может потому что она тяжелее воздуха? Земля стекло-вато-бетоном этой сучке.
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так этот Грэм вроде женился на другой недавно, может несчастная любовь?
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какая разница, зачем нам разбираться в чувствах насекомых. Самовыпилилась, и хорошо.
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Грэмушка известный глиномес, барышни его инетерсуют только для работы
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So what?
Ця новина має якось підґрунтя? Навіщо навіть згадувати
Прожила таке коротке і таке тупе життя.
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а как по твоему разжигать?
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Эта тварь Филипс, оказывается ещё и малолеток совращал.
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да неет он ее не мог совратить - он совсем не по девушкам писали
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Не прикольно ушла...Надо было с филлипсом
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с кем этот чмошник еще фоткался?По его фоткам можно угадывать кто скоро сдохнет
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подумати тільки... а в такій квітучій рєспублікє жила... )
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за розбещення неповнолітніх на заході реальний строк - нема людини, нема проблеми
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Поматросил и бросил..... Опасно фоткаться с педиком Филлипсом...ой опасно...
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Давно замечено. Фоткаться с Гремом Филипсом - это к внезапной смерти.
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Тю! То снимите його з "миротворца", наш человек! хахахах
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Ну так и педофила своего с собой бы забирала, веселее в пекле было б)))
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Так він же педераст? Може через це і викинулася? Думала, що забере в Англію, а вона йому непотрібна виявилася...
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В Украине выходят в дверь,в русском мире в окно
Потому что там не он а оно...
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Как Петруха первый его прорубил - так в него и выходят.
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А еще можно так сказать-
О боже какой был мужчина,
хотела от Филипса сына,
но он оказался скотина,
остался он должен за квартиру, ресторан, брюки джинсовые, сумку и шубу женскую меховую его оператор обещал, что зря что ли с ним спала...
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У лебедей пары на всю жизнь. Если одна лебедушка гибнет, вторая поднимается ввысь и оттуда камнем бросается на сыру землю. Ну ты понял, Фил?
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так он не лебедь а петух, это немного другое
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Так это я иносказательно, шоб красивше было. Ведь петух за курицей в окно не выбросится. А так, если сравнить вдовца с благородной птицей, вдруг расчувствуется и, убитый горем, убъется насмерть, так, шоб умер.
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Подумалось, эта Вера - символ луганодона.
Повестись на заднеприводного певца русского мира из-за бугра, остаться одной в своей помойке и выйти в окно... Нелепое начало, нелепая развязка, нелепый финал.
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Питар Грэм в Британию свалил, а свою сучку лугандонскую с собой не взял. Ну не выдержала душа новоруцькая такой измены и усе . Очередная жертва проекта "недоросия"
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нормальное самоубийство ненормального
даже скучно
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Ложь, пиздеж и провокация!! Вата, выброшенная из пятого этажа разбиться не может!)
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заднеприводной рашисткой идиотке Филлипсу на это начхать. зря, глупая ты деваха.
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Одноразовый контрацептив, попользовали и выкинули как использованный гандон...
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Лучше бы вместо неё выпало тело Грэма Филипса, эта курица не так опасна как её дружбан. 17 лет мозгов нет.
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так это ей сейчас 17, а в 2014 чисто ребенок, очередной детский мосх засранный ватной ересью.
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Від'їзд подружки не перенесла. Філіпс же втік, п'ята точка підказала що тікать з ЛДНР час прийшов
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прокуратуре Украины воспользоваться случаем и выловить Грэма как педофила , который обещал женится на малолетке , но бросил её.
Подключить Интерпол.
Этот урод , будет сидеть в горах Шотландии остаток жизни..
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Думала, что возьмёт её в ,, вонючую Гейропу,, за её безвозмездное обслуживание.
Но он ей отписал, что минетчиц у него и дома пруд пруди.
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Рот открыт, но денег нет
Не беда, ведь есть минет:
17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС - Цензор.НЕТ 255
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-"кем вы работаете?
-дояркой,
-а что вы делаете?
- даю "
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мда. метла отказала. бида в ВКС лугандона.
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Представители бандформирования "МВД ЛНР", которые прибыли на место трагедии, заявили, что это - самоубийство. Источник: https://censor.net.ua/p457105

странно... а что визитки правого сектора не было?... что-то пропагандоны прокололись.
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Поматросили и бросили. А надежды были ведь какие, английский небось втихаря под одеялом учила...
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на одну шалаву менше, крім батьків і оплакати не буде кому
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А Грема Филипса теперь можно привлечь за педофилию по 155/156 статье УК. Любая страна его выдаст Украине.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС. ФОТОрепортаж
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