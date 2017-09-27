 17-летняя подруга пропагандиста Грэма Филлипса Вера Щербак покончила с собой в оккупированном Луганске, - ИС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".
Было установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.
Представители бандформирования "МВД ЛНР", которые прибыли на место трагедии, заявили, что это - самоубийство.
Официально было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной, неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги данные утверждения опровергают, говорится в сообщении.
Следует отметить, что покойная В.Щербак, несмотря на юный возраст, является фигурантом сайта "Миротворец" с 2016 года, где значится как помощница пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания пропагандистских антиукраинских видеосюжетов.
Вера Щербак в базе "Миротворца"
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Серце разбил, целку сбил и укатиль? аяйяйяй...
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просто сфоткалась?
я ж не утверждаю о вас с юлей, так же и о этой девушке - просто предположения.Источник:https://censor.net.ua/p457105"
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Ця новина має якось підґрунтя? Навіщо навіть згадувати
Прожила таке коротке і таке тупе життя.
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какой у грэма был конец
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Потому что там не он а оно...
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О боже какой был мужчина,
хотела от Филипса сына,
но он оказался скотина,
остался он должен за квартиру, ресторан, брюки джинсовые, сумку и шубу женскую меховую его оператор обещал, что зря что ли с ним спала...
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Повестись на заднеприводного певца русского мира из-за бугра, остаться одной в своей помойке и выйти в окно... Нелепое начало, нелепая развязка, нелепый финал.
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даже скучно
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Подключить Интерпол.
Этот урод , будет сидеть в горах Шотландии остаток жизни..
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Но он ей отписал, что минетчиц у него и дома пруд пруди.
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Не беда, ведь есть минет:
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-дояркой,
-а что вы делаете?
- даю "
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странно... а что визитки правого сектора не было?... что-то пропагандоны прокололись.
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