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 Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба. ФОТОрепортаж

Воины Нацгвардии несут службу в эвакуированной Калиновке и окрестных поселках с целью поддержания общественного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"По приказу командующего Национальной гвардии Украины Винницкий и Калиновский полки Нацгвардии подняты по тревоге. Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают несение службы по охране общественного порядка и сохранению оставленного людьми имущества от мародеров. К выполнению задач привлечены около 600 нацгвардейцев и более 50 единиц техники в том числе и бронированной. Еще 400 воинов Нацгвардии находятся в резерве", - рассказали в ведомстве и опубликовали фото из Калиновки.

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Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 01Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 02Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 03Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 04Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 05Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 06Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 07Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 08Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 09

Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 10Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 11Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба 12

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Шоколадная падаль сначала разрушила дома а теперь их патрулирует.
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Два главных виновника этого москальского праздника.

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Я так посмотрел...Там и без взрывов все убогое и рарушенное.. Сначала совок гробил Украину..Теперь эти почти 30 лет...
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это только кацапские журнашлюхи приезжают заранее. Я понимаю, что тебе это не привычно, но извиняй, тут Украина
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****
Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом -
нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...
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Русские нацисты!анука хлебала свои позакрывали,мрази кацапские,
Кацапы диверсию устроили а вам все Порошенко виноват,троли путинские.
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Anton Fadeev‏ @AntFadeev

Кстати, а если выяcнится, что склaды подoжгли дивeрсанты и даже кого-то пoймают, амeбы напишут "это пoстановка, влaда отвлeкает внимaние"?
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ну да, у них враг не в кремле. Там только друзья, "другие рузкие"
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все верно, агента фсб в голубом вертолете поймают и он бесплатно покажет кино.
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После драки кулаками махать несложно
Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в КалиновкуИсточник: https://censor.net.ua/p457073
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Будем надеяться что выводы сделают из этого ЧП, потому что дальше некуда нужно научиться бороться наконец с бпла и сделать бесполётную зону над складами навсегда, отменить безвиз с кацапстаном тоже.
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Сомневаюсь, один раз - это случайность, два раза - совпадение, три, четыре это система.
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"Надежда - хороший завтрак, но плохой ужин."
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба. ФОТОрепортаж
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