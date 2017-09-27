 Нацгвардия патрулирует эвакуированную Калиновку для предотвращения мародерства, - пресс-служба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"По приказу командующего Национальной гвардии Украины Винницкий и Калиновский полки Нацгвардии подняты по тревоге. Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают несение службы по охране общественного порядка и сохранению оставленного людьми имущества от мародеров. К выполнению задач привлечены около 600 нацгвардейцев и более 50 единиц техники в том числе и бронированной. Еще 400 воинов Нацгвардии находятся в резерве", - рассказали в ведомстве и опубликовали фото из Калиновки.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
1938 33
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Разрушенные дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва. ФОТО(22)
Газоснабжение 16 населенных пунктов приостановлено из-за взрывов на складе под Калиновкой, - "Винницагаз"(8)
Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский(51)
Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА(85)
Для чего Путину понадобилась «Национальная гвардия»?(0)
Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с ЧП в регионе, - СБУ(27)
"Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов из-за взрывов в Калиновке: задержки в пути составят до 8 часов. Список(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом -
нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапы диверсию устроили а вам все Порошенко виноват,троли путинские.
Ответить
Кстати, а если выяcнится, что склaды подoжгли дивeрсанты и даже кого-то пoймают, амeбы напишут "это пoстановка, влaда отвлeкает внимaние"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в КалиновкуИсточник: https://censor.net.ua/p457073
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить