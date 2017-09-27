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 Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС проводят меры по изъятию снарядов из дворов жителей, пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов Министерства обороны Украины под Калиновкой (Винницкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.

"Специалисты группы пиротехнических работ ГСЧС Украины проводят мероприятия по изъятию снарядов из дворов жителей, пострадавших в результате взрывов на военных складах на Винниччине", - сказано в сообщении.

Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Калиновки и близлежащих сел эвакуировано 75% населения, - Шкиряк

Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе 02

Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе 03
Фото: пресс-служба ГСЧС/Facebook

Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе 04

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Позор на весь мир,теперь сомневаюсь в положительном решении о поставках оружия..
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Скажут, что это очередная победа кормильца и божка Порошенко. Он святой.
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И не нужно никаких бомбардировок пуйла, которыми пугает Порошенко. Он сам отлично справляется в деле уничтожения Украины. Сдохни рошен.

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оставьте несколько шумовых растяжек - погонять мародеров
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... порошенковских мародёров во главе с главным мародёром Порошенко
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Гребаные твари.. Просто слов нет. Посмотришь на эти богоизбранные лики и начинаешь проклинать Гитлера... За то что рано помер........
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русише швайне, не лезь в Украину... а лижи своего хозяина пуйла в рашке, со своим недочеловеком Порошенко мы сами разберёмся в Украине
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что ты из себя тут строишь, мокша? сиди на своей бутылке и не отблескивай!
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Может ли человек, к которому прилетел снаряд от Гройсмана, оставить себе четвертую часть этого снаряда? Согласно закона.
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Глядя на фото начинаешь понимать, что хУерант всю страну превратил в зону АТО...
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Вот тебе и безвизовый режим с пидоРаSSией.
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Назарова судят за один Ил-76, сбитый врагами. Об отставке вальцмана, который умышленным бездействием т.е. саботажем уничтожил половину арсенала страны почему-то не заикнется ни один пациент верховной синагоги.
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Если за половину срока вальцман уничтожил половину арсенала, то до 2019 года он перевыполнит план, если не отправить его в отставку прямо сейчас.
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Да и не забудьте наградить охрану склада
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе. ФОТОрепортаж
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