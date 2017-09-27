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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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Все про:Винницкая область (483) пожар (3694)

 Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва. ФОТО

Стали доступны первые фото из Калиновки в Винницкой области, где вчера горел склад боеприпасов.

Фото Цензор.НЕТ передал участник войны, десантник 79-й бригады Константин Корженко, который находился на блокпосту в 5 километрах от места событий.

Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва 01

Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва 02

Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва 03

Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва 04

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Мне не понятно, почему все такие склады находятся вблизи населенных пунктов? Только для того, чтобы солдатам за бухлом было удобно бегать и по девкам?
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т.е. вопрос не звучит? Тогда так ПОЧЕМУ ДО СИХ пор старые совдеповские склады находятся под жилыми массивами. А потому, что за эти годы Вдоль обуховской трассы ( и не только) выросли замки стоимость которых в десятки раз превосходит стоимость новых складов. И кто то еще верит что от таких барыг держиморд Украина останется целой?
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Склад еще 1938 шода. После бегства советов из ГДР большая часть боеприпасов была вывезена из Германии и сброшена на базах в Украине.
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В высших эшелонах военной власти такие же барыги как пеця, а других там и не будет ибо пеця не хочет. Так что все это ничем и закончиться.
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"должни бить отстранєни", "должни бить замєнєни".......
А хто їх відсторонить?
Ще три роки тому, було треба приймати нові закони про вибори і про відстороненя вибраних... І вже слід було вибрати нових депутатів і президента замість терміново вибраних тимчасових.
Ще трохи прогаяти часу і усі баригоморди будуть знову вибрані на 5 років.
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та отож......какже они сами себя заменят !!!!!!! "Ктож его посадит ,он же памятник!" (с)
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Барыге есть чем гордится,куда не дошло Ху"ло,там Барыга сам устроил бойню.
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Сумніву нема, що "устроил бойню" такий же покидьок, як і всі ті, хто тут в коментарях радіють з цього приводу. Горять склади не у "бариги", а в Україні, тому всім шавкам треба визначитись з ким вони, з Україною чи з ху#лом.
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Склады в Украине горят потому, что мы, по глупости, наняли охранять эти склады циничного барыгу.
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А барыга в день рождения цинично напился и забросил ружжо. А потом пришли добрые братья и подорвали склад чтобы показать какой циничный барыга
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А взагалі-то важко визначити, хто радіє, а у кого вже "нєрвний смєх" від барижної влади.

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Тупий порохобот, склади знищуються саме під час правління вашого бариги та його кагалу. Саме за нього приділяється більше уваги для охорони весілля молодшого Луценка, ніж задля охорони стратегічних складів ПІД ЧАС ВІЙНИ. За останні два роки знищено понад 70% зброї, що була на складах. Знищені ДВА найбільших склади ЗСУ. Перечитай це декілька разів. Мені відверто похер, чи це порошенківський кагал замітає сліди крадіжок, чи це диверсії кацапів, у будь-якому разі ця влада демонструє свою повну нездатність не те що до розвитку держави, а навіть до її зберження. Ми на очах втрачаємо державу за цієї влади. Цього не бачать тільки сліпі та порохоботи.
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це називається як освоїти гроші на захист складів. освоїли.........
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а кому ж ще? всі владні уїбани зайняті рехформами....от зараз буде ще дві реформи - подорожчає шифер і плівка
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вот горе у людей - вот шо вы цапы у нас творите
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Барыга еврей румынского происхождения,а не цап.
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Они воюют против нас, что непонятно. Диверсии это тоже способ ведения военных действий.
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Диверсия,такого титула у Барыги Будковича Офшоренко Прорваного Будкостроителя Соевого еще не было,значит добавим))
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а я о чем - очень бы хотелось шоб и жители цапии это видели,с кем и как воюет их фюрер в Украине
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А как же наше "славное" СБУ? Ху.ло виновато, что на протяжении всей независимости они только рекетирствовать и умеют? Так, что СБУ - эта служба безопасности барыги, а не Украины.
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Вождь! В глубине души, Вы же понимаете, что никакая это не диверсия! Со складов воровали годами, а как только замаячит проверка - тут же пожар! Ой-ой-ой! Это ж надо! Как же так? Ну и естественно - это цапы-диверсанты! До Винницы добрались!
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Вся Россия вчера праздновала Шоколадное ДР! Кому оно нужно? Поводов напиться мало что ли?
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Да ладно, любит Моль к датам приурачивать всякие гадости, как внутри страны ( смерть Политковской ко дню рождения Вовы кремлевского ), так и вне ее.
У нас на фронте постоянно обострения совпадают с важными датами и празниками.
С православными праздниками тоже, такое впечатление, что из россии на Донбасс едут одни сатанисты.
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А Балаклею к какой дате приурочили? А Сватово? А Артемовск, Лозовая, Новобогдановка (эти три горели еще до войны)? А мелкие пожары типа того, что был в Кривом Роге, когда танки сгорели? Это всё тоже вам хуйло виновно? Хуйло, конечно, мразь еще та, но воровство и раздолбайство в нашей армии по своей разрушительной силе сравнимо с нехилой такой войной.
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Я так понимаю, хахахаха, стопроцентно знает причину пожара и взрывов в Калиновке.
Озвучьте.
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я - нет. А вы вот уже все пытаетесь убедить, что это хуйло со спичками на склад пробралось, чтобы пепе подарок сделать )))
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И Новодворскую пырнул в подъезде! А ещё он в одиночку построил Олимпийские объекты Сочи, украл ВСЮ сверхприбыль с продажи нефти, когда она за 130$ в цене была. А прям сейчас устанавливает опоры Керченского моста. Про стерхов и амфоры я уже упоминать не буду!
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Алла! Добрый день! Вы же разумная женщина! Откройте календарь православный. Там почти каждый день Праздник, прибавьте мусульманские и буддистские праздники, еще Государственные Украинские и Российские и посмотрим тогда, к какой дате следующий пожар на складе приурочат!

Кстати, не знал что ДР Петра Алексеевича такой уж грандиозный повод сделать гадость от сепаратистов!
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А разве я писала о сепаратистах?
Я не исключила возможность того, что к диверсии причастна каким-то образом россия.
Очень все сходиться во времени, канадцы и американцы заговорили о готовности дать Украине оружие. Кремль каждый день надрывается, что нельзя этого делать.
Ну не верю я в такие совпадения...
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Порохолизник скажи,а кто понес наказания за склады в Балаклее и Сватово, в Мариуполе?В любой цивилизованной стране,это не только отставка мин.обороны,но и суд.Вы по методичкам вещаете,что след кацапов,так никто же не спорит,может и кацапы,а может и скрытие распила оборонных средств.Но эта власть себя окончательно дискредитировала
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ихней сцарь самый сцаревый
сцарь в мире он для них все
делает правильно
о
шаКАЛад дайоть
воны его любят
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Даже Правде в Правде иногда надо просто включать мозги! Куда Вы денете уворованные артиллерийские снаряды весом несколько десятков кг каждый? Или реактивные снаряды к Урагану весом несколько сот кг? ))
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как обычно - в контейнера, контейнера на кораблик, кораблик в море и прямиком в Ливан, Судан и т.д.
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Дайте мне бортовой КРаЗ с тентом, пару бойцов с автоматами, одного старшего офицера с корочкой СБУ и я найду куда продать сотню реактивных снарядов и по очень выгодной цене!
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У тебя мозги есть? За пол года 3-й склад. Воровали что, ракеты? И куда ты из используешь? Ты не Правда в Правде, а Вата в Вате.
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Да! А ещё я Снаряд в Снаряде и Пожар в Пожаре! В Калиновке на складе только ракеты? Других никаких боеприпасов нет? Кстати... А ракеты можно очень удачно продать в Северную Корею или Сомалийским пиратам, на худой конец сепаратистам на Донбассе!
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Похоже, что у тебя большой опыт торговли оружием с Северной Кореей.
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Ты там хотел ракеты пристроить. Давай телефон и координаты.
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Это все можно компенсировать,но кто сможет компенсировать репутацию страны,которая ждет решения о поставке летального оружия?
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Не изгоним барыгу - вся Украина будет такой. - Солдатик не зря падал при прохождении этого монстра. Приметы зря не случаются.
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солдат міг впасти і від сильного перегару
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Перегару парашенки ? Учитывая серьезность ситуации,шутка не очень смешная.
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перед шапкокрадом двери закрывались и венок лупил по башке, знамения...
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У тебя в Потсдаме страной управляет Меркель. Ты смылся в сытую Германию и не тебе рассказывать как жить нам в Украине.
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Всех силовиков нах... в отставку! Пораженко первого, как говнокомандующего, который в очередной раз опустил ниже плинтуса оборону страны.Эти падлы только баражничать умеют себе в карман.
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"Мирное" Сватово .. Теперь" мирная" Калиновка... Пора всем жителям Украины ,всех регионов давать удостоверение участников АТО... Пуля ведь известно дура...
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Стали доступны получил первые фото с Калиновки в Винницкой области, где вчера горел склад боеприпасов Источник: https://censor.net.ua/p457066
А ЩО, ВЖЕ ПОЖЕЖІ НЕМАЄ, ВЖЕ ЗАГАСИЛИ?...
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Нащо фуйлу кидати в Україну бомби, якщо тут є кум медведчук і його друзяка - однотуровий архістратіг? Тут і "само" все буде підриватись і знищуватись....
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офшорний злодій спалить всю Україну!
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Скільки барига в котлах знищив наших кращих синів, ще й в тилу робить такі жахи..
Скільк ще будемо терпіти ненажерливу жидобанду
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Йопаный попингуд! Думаю, что это предательство. За большие деньги. Если это не сделано по указанию самого главнокомандующего. Ну как после всех подобных предыдущих событий на других складах диверсанты могли попасть на огороженный, охраняемый караулом склад? Никто в этой стране не заботится о нацбезопасности. Пилят бюджет, зарабатывают на войне, стригут тарифами народ, силовики щимят бизнес, монополии бесчинствуют. Накуя такая власть? Пора на выход. И не просто. А ответить за все деяния против народа. И судей всех на мыло. И генерального прокурора вместе с его мерзкой бабой. Шо, порохоботы? Оппонируйте.
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ну почему не заботятся
вон журналисты коптер
запустили возле склада так быстро
схапали и статью нашли
они ведь не торговые
партнеры указывать не могут
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Туди, куди не дійшло пуйло з "іхтамнєтамі" та донбаськими урками (та орками), дійшло риго-соєве "життя по-новому", млять...
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Спасибо, Петя, твоя заслуга.
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В следующий раз размещайте склады в Киеве под Верховной радой и кабмином )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Озброень шо залышилысь вид имперськои спадщины залышилость щэ на одну дви ревизии складив ВСУ..... .
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ребята все очень просто))) вспомните как захватили пираты сухогруз с ракетами танками и боекомплектами))) вспомните как верищали депутаты в вэрховной раде ))) то не наше мы на африку не продаем)) так вот сначало самое ценное продается а потом хлам взрывается и опять поют байки про диверсантов с гранатой.
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абсолютно правильно- там вже розкрадено та перепродано в Африку ..ну а рештки підірвали -щоби кінці у воду ...це основна має бути версія слідства - але вона 100% до уваги прийматись не буде..бовкрали свої і саме злодійство очевидно кришувало як командування ЗСУ так і СБУ
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Все это будут восстанавливать и компенсировать из бюджета, то есть за счет народа, уничтоженное вооружение -тоже имущество народа Украины, есть ответственные лица ,но ответственности никто не несет, значит это делается планомерно самими ответственными лицами.
Страну разоружают ослабляют сознательно.
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Срач розвели, гидко читати. У людей горе і жодного слова співчуття. Всі тільки ярлики вішають. Не зізнаються тільки хто ж Президенту сірники підносив.
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+1 Вiдразу видно хто тут украiнцi а хто засланi козачки.
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Нет слов! Кому мы доверили нашу страну! Когда три года назад все собирали на армию , кто сколько мог. Бабушки украинские наши звонили, чтоб пять гривен с пенсии отдать своей нищенской, а тут - взрывают на миллионы, отдают сотнями миллионов- еще и благодарит друг друга 'за высокий профессионализм'.
Это просто не вписывается в сознание- халатные брехуны схватили Украину во время войны. Сейчас еще последний козырь вытащат- не трогайте нас, а то путен нападет.
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Какой смысл переводить по 5 гривен когда банда Порошенко ежегодно 15-20 млрд долларов переводит в оффшоры?
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Сейчас все мы платим военный сбор. И не жалею я этих денег. Наоборот, считаю, что могли бы мы и больше давать. Но когда в стране полный без лад, все разворовывается, склады взрываются, люди в опасности, то все должны уйти на хрен, а не благодарить друг друга как гройсман. Ответственных нет, хотя Порошенко постоянно толдычил о персональний видповидальности. Мы получили огромный материальный и моральный ущерб. Народные средства и деньги- взлетели в воздух. При гребаном совке бы уже полетели бошки с конфискацией. А здесь не наказывается никто!
А если они воруют- то можно страну тоже продать? Есть мы- которые не отдадим страну. И если надо - изыщем ресурсы, то бы снова сберечь Украину.
Порошенко злодий! Он виноват, что война проигрывает со нами. Так как не сделал ставку на добробатов, готовых умирать за Украину и спасших нас в 14. Нет, он испугался. И его страх что- то менять мы наблюдаем сейчас.
Он будет сейчас грозно хмурить брови, обещать, що вси будуть покарани- ну все мы знаем его фишки. И на выходе опять будет ноль.
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Зрадойобы сегодня
Разрушенные дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва - Цензор.НЕТ 79
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Очевидці говорили, що чули безпілотник перед вибухами
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За цієї барижої влади ми спостерігаємо системну роботу з ліквідації української державності. Ці військові склади є лише черговим кроком на цьому шляху, який ми спостерігаємо усі останні роки.
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дехто з блогерів пише що ці фото фейкові... от і хезе
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Знайомі живуть у Калинівці. Снаряди потрапили у чотири будинки. Оголосили 10-ти кілометрову зону. Блок-пости стоять з БТР-ми.
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Більшість боєприпасів під землею.ю Калинівка - другий за величиною склад боєприпасів у СРСР. Також там є підземний аеродром.
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нет там ничего давно все продано, укроборонпром работает в три смены все за кардон все за даллары.
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http://kanchukov-sa.livejournal.com/7645908.html -- размещение арсеналов и складов боеприпасов на территории Украины (карта объектов) ...

Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва - Цензор.НЕТ 8002
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРазрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва. ФОТО
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