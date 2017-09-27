 Разрушены дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ передал участник войны, десантник 79-й бригады Константин Корженко, который находился на блокпосту в 5 километрах от места событий.
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А хто їх відсторонить?
Ще три роки тому, було треба приймати нові закони про вибори і про відстороненя вибраних... І вже слід було вибрати нових депутатів і президента замість терміново вибраних тимчасових.
Ще трохи прогаяти часу і усі баригоморди будуть знову вибрані на 5 років.
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У нас на фронте постоянно обострения совпадают с важными датами и празниками.
С православными праздниками тоже, такое впечатление, что из россии на Донбасс едут одни сатанисты.
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Озвучьте.
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Кстати, не знал что ДР Петра Алексеевича такой уж грандиозный повод сделать гадость от сепаратистов!
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Я не исключила возможность того, что к диверсии причастна каким-то образом россия.
Очень все сходиться во времени, канадцы и американцы заговорили о готовности дать Украине оружие. Кремль каждый день надрывается, что нельзя этого делать.
Ну не верю я в такие совпадения...
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сцарь в мире он для них все
делает правильно
о
шаКАЛад дайоть
воны его любят
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А ЩО, ВЖЕ ПОЖЕЖІ НЕМАЄ, ВЖЕ ЗАГАСИЛИ?...
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Скільк ще будемо терпіти ненажерливу жидобанду
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вон журналисты коптер
запустили возле склада так быстро
схапали и статью нашли
они ведь не торговые
партнеры указывать не могут
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Страну разоружают ослабляют сознательно.
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Это просто не вписывается в сознание- халатные брехуны схватили Украину во время войны. Сейчас еще последний козырь вытащат- не трогайте нас, а то путен нападет.
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А если они воруют- то можно страну тоже продать? Есть мы- которые не отдадим страну. И если надо - изыщем ресурсы, то бы снова сберечь Украину.
Порошенко злодий! Он виноват, что война проигрывает со нами. Так как не сделал ставку на добробатов, готовых умирать за Украину и спасших нас в 14. Нет, он испугался. И его страх что- то менять мы наблюдаем сейчас.
Он будет сейчас грозно хмурить брови, обещать, що вси будуть покарани- ну все мы знаем его фишки. И на выходе опять будет ноль.
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Конкретно бабахнуло.
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