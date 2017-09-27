 Разрушенные дома и автомобили, разбросаны осколки снарядов: Калиновка после взрыва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ передал участник войны, десантник 79-й бригады Константин Корженко, который находился на блок-посту в 5-ти километрах от места событий.
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А хто їх відсторонить?
Ще три роки тому, було треба приймати нові закони про вибори і про відстороненя вибраних... І вже слід було вибрати нових депутатів і президента замість терміново вибраних тимчасових.
Ще трохи прогаяти часу і усі баригоморди будуть знову вибрані на 5 років.
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У нас на фронте постоянно обострения совпадают с важными датами и празниками.
С православными праздниками тоже, такое впечатление, что из россии на Донбасс едут одни сатанисты.
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А ЩО, ВЖЕ ПОЖЕЖІ НЕМАЄ, ВЖЕ ЗАГАСИЛИ?...
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Скільк ще будемо терпіти ненажерливу жидобанду
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Страну разоружают ослабляют сознательно.
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Это просто не вписывается в сознание- халатные брехуны схватили Украину во время войны. Сейчас еще последний козырь вытащат- не трогайте нас, а то путен нападет.
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Конкретно бабахнуло.
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