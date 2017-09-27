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 Александр Писаренко принес Украине третье золото на "Играх непокоренных". ФОТОрепортаж

Капитан украинской команды Александр Писаренко получил золотую награду на "Играх непокоренных".

Об этом сообщается на странице Украинской команды в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Победу украинец добыл в гребле на тренажерах.

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молодец!
хоть кто-то радует своими победами!!!
тяжелыми победами
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Цензор.НЕТФотоСпортАлександр Писаренко принес Украине третье золото на "Играх непокоренных". ФОТОрепортаж
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