 Взрывы на складах боеприпасов вблизи Калиновки: эвакуированы более 30 тысяч человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 10:00 эвакуировано более 30 000 человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - сказано в сообщении.
По оперативной информации ГСЧС травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, от Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Минстераства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ПАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.
К месту происшествия направлены 20 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 98 человек и 48 единиц техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек.
Фото: пресс-служба ГСЧС
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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а психологи ГСЧС людей эвакуируют... на себе?
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