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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ртуть (34) Хмельницкий (337) ГСЧС (1428)

 Пакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТО

В Хмельницком возле мусорного бака нашли пакет с ртутью весом около 8 кг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"25 сентября в 17:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местного жителя о том, что возле одного из контейнеров для сбора мусора находится подозрительный пакет. Спасатели провели осмотр пакета и установили, что он содержит герметично упакованную металлическую ртуть общим весом 8300 грамм.

Пакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС 01

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Пакет с опасным содержимым перемещено на склад временного хранения аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Хмельницкий. На месте обнаружения пакета разлива ртути не обнаружено", - говорится в сообщении.
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8:13=0,6 литров примерно, но термометров надо разбить сотни?
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Ой! Посмотрел цены, действительно, проще выкинуть, ну и дела!
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...а скільки років "дадуть" за незаконний обіг особливо небезпечних ...тут якись сраколиз видалив мій коментар по цій темі ...я теж вважаю що всі все і як правильно зробити давно знають ...але ж це рабське "запретить" ...
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пиздежь редкая. Ртуть килограммами бывает только на производстве.
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Эти частые находки ртути,а так же поджоги -это тоже способ войны против Украинского государства
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Не представляю, где можно взять столько ртути. А главное - зачем?
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Заводы, фабрики, институты, всякие лаборатории ... этого добра еще везде полно.
И часто они не знают куда ее деть. Официально утилизировать - это жуткий геморой и деньги.
Лично видел как килограмм 10 (примерно банка 0,7л) просто спустили в унитаз....
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Это не та ли ртуть, которой Кононенко травили и не дотравили? Жаль.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТО
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