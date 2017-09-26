 Пакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"25 сентября в 17:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местного жителя о том, что возле одного из контейнеров для сбора мусора находится подозрительный пакет. Спасатели провели осмотр пакета и установили, что он содержит герметично упакованную металлическую ртуть общим весом 8300 грамм.
Пакет с опасным содержимым перемещено на склад временного хранения аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Хмельницкий. На месте обнаружения пакета разлива ртути не обнаружено", - говорится в сообщении.
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И часто они не знают куда ее деть. Официально утилизировать - это жуткий геморой и деньги.
Лично видел как килограмм 10 (примерно банка 0,7л) просто спустили в унитаз....
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