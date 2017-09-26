 Пауэрлифтер Пашкевич принес второе "золото" для Украины на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте сообщения отмечается: "Искренне поздравляю нашего пауэрлифтера Василия Пашкевича, который только завоевал второе "золото" для украинской сборной Invictus Games: Team Ukraine. Замечательное выступление. Гордимся!"
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Слава Воїнам!
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https://www.youtube.com/watch?v=f4n4LdyGkSk
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