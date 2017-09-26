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 Пауэрлифтер Пашкевич принес второе "золото" для Украины на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж

Украинский участник Игр непокоренных-2017 Василий Пашкевич принес Украине вторую золотую медаль в пауэрлифтинге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте сообщения отмечается: "Искренне поздравляю нашего пауэрлифтера Василия Пашкевича, который только завоевал второе "золото" для украинской сборной Invictus Games: Team Ukraine. Замечательное выступление. Гордимся!"

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Пауэрлифтер Пашкевич принес второе золото для Украины на Играх непокоренных-2017 01

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Пауэрлифтер Пашкевич принес второе золото для Украины на Играх непокоренных-2017 02

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Пауэрлифтер Пашкевич принес второе золото для Украины на Играх непокоренных-2017 03

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В рашке такие игры проходят в переходах метро и электричках .
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