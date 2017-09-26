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Все про:Днепропетровщина (1367) поджог (692) Нацполиция (8882) Береза Юрий (79)

 Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине полицейские задержали мужчину, который поджег дом и автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль Nissan, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские задержали в Соломенском районе Киева мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. ФОТО

Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года. При задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.

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Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Юрий Береза избил человека, который пытался поджечь его дом.
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Надо было избавится от гранаты, просто швырнув её в людей, похожих на полицейских.
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Тогда бы его застрелили. Это правильно, ведь в старину сжечь дом было хуже убийства.
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Всё успели бы. Сам бы со ста метров положил бы его.
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Просто ты не видел таких поджигателей, а я видел. Так, что таких "отличились" уже☺
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Зря его отдали полиции. Как правило выпустятчерез три дня и он снова начнет палить дома. Кстати в Киеве таких случаев много.
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в других источниках - того "психа" со справкой (серьезно) сначала отдубасили до полусмерти а уж потом вызвали копчиков
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Смотря как "отдубасили". Если профессионально, то будет инвалидом.
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В то же время сообщается, что у задержанного обнаружены переломы четырех позвонков и внутренняя гематома, которые угрожают его жизни. По не подтвержденным данным, травмы злоумышленнику нанес сам депутат Береза.
Отметим, что местная полиция опровергает причастность депутата к данному инциденту.
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Перелом позвонков не лечится. Теперь будет долго страдать.
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Невідомий чоловік з гранатою намагався спалити будинок народного депутата Юрія Берези
"23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П'ятихатського району Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.Пізніше невідомий намагався підпалити автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань.Однак будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.Згідно із інформацією в електронній декларації Берези, будинок у селі Чумаки П'ятихатського району зареєстрований на його дружину.За інформацією "Української правди", затриманий чоловік був побитим.
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Депутат Береза обещавший ночь длинных ножей забил практически на смерть человека и поджёг свой дом,чтобы скрыть следы преступления.
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Тількі що інфа по ТВ ...БЕРЕЗА ДЕКІЛЬКА ГОДИН ДУБАСИВ ЧОЛОВІКА .....ПОБИВ ДО НАПІВСМЕРТі Тількі запотім визвав поліцію ....І ....
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В дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина. Злоумышленника задержали, он находит в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Инсайдер" со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Согласно официальной информации, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в одном из сел Днепропетровской области.
Около часа ночи на территорию частного домовладения по улице Шевченко,1 (владельцем которого является депутат ВР Юрий Береза, - прим.ред) проник с целью поджога неизвестный.
На месте происшествия задержан мужчина, личность которого устанавливается. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье - телесные повреждения средней тяжести.
Вместе с тем, по информации издания, мужчина 1980 года рождения в тяжелом состоянии. У него сломаны 4 позвонка и внутричерепная гематома, которые оставляют ему призрачные шансы выжить. Сейчас мужчина в реанимации в Кривом Роге.
Кроме того, источники считают, что травмы нанесены самим депутатом.
Корреспонденты издания пытались задать вопрос депутату, но после вопроса о данном инциденте Береза ​​бросил трубку, на сообщение также не отвечает.
Геращенко принес документы по Березе
В МВД "Инсайдеру" пока не смогли прокомментировать данный инцидент, однако источники в "Народном фронте" сообщили, что 26 сентября в офисе партии состоялся разговор по этому поводу.
"Антон Геращенко привез в офис какие-то жесткие материалы по Березе, и разговаривал с руководством", - сказал собеседник.
Другой источник также знакомый с ситуацией утверждает, что полиция была вызвана уже утром, а с часу ночи нардеп вроде бил мужчину.
"Юра Береза ​​лично сломал ему четыре позвонка, несколько ребер, сделал огромную внутричерепную гематому, прыгал на нем с 2:00 до 6:00 утра, и только потом вызвал полицию", - сообщил источник в политсиле, которая находится в противостоянии с "Народным фронтом".
"Врачи говорят, что шансы выжить у него небольшие - внутричерепная гематома огромная, если сердце выдержит, шансы выжить в пределах 18% с такими травмами. Если сердце слабое - умрет. Пятихатские менты внесли статью 122 (телесное повреждение средней тяжести). И сидят дрожат - ждут реакции общественности. Разумеется, они подконтрольны Березе. Тот, в свою очередь, боится стать вторым Лозинским. Поэтому, по оперативным данным, подложил алкоголику, который забрел к нему во двор, гранату РГД-5 ", - рассказал источник.
Полиция: инцидент подтверждают, про Березу опровергают
Инцидент в селе Чумаки подтверждают в полиции, но присутствие нардепа на месте событий опровергают. Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская заявила "Стране", что нардеп Юрий Береза не присутствовал в Чумаках в момент их приезда.
"Уроженец Кривого рога пытался совершить поджог и якобы угрожал гранатой РГД 5 . Его скрутила охрана, которая потушила пожар и вызвала полицию", - заявила Старчевская.
В пресс-службе полиции добавили, что нападавший оказался 1980 года рождения.
"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию. За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года. Следователи Пятихатского ОП открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в заявлении полиции.

Проникший был психом?
По сообщению "Обозревателя", преступником оказался сбежавший пациент психиатрического отделения одной из больниц, 36-летний житель Кривого Рога. Также издание уточняет, что собственником дома является супруга Юрий Березы - Татьяна, а автомобиль "Nissan" находится на балансе полка особого назначения "Днепр-1" ГУНП в Днепропетровской области....
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пишут береза лично избивал,прыгал на потерпевшем с 2 до 4-х утра,сломал ребра,позвоночник,человек в ранимации в тяжелейшем состоянии,может не выжить.
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Этот дом принадлежит известному рейдеру и по совместительству нардепуку юрию березе и как передают задержанного избивал лично. После нанесения тяжких телесных вызвал полицию. Мразь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО
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