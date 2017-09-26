 Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Юрий Береза избил человека, который пытался поджечь его дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции."23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль Nissan, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - говорится в сообщении.За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года. При задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).