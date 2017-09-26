 Мужчина, поджегший дом и автомобиль, задержан на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль Nissan, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года. При задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.
Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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Отметим, что местная полиция опровергает причастность депутата к данному инциденту.
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"23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П'ятихатського району Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.Пізніше невідомий намагався підпалити автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань.Однак будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.Згідно із інформацією в електронній декларації Берези, будинок у селі Чумаки П'ятихатського району зареєстрований на його дружину.За інформацією "Української правди", затриманий чоловік був побитим.
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Согласно официальной информации, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в одном из сел Днепропетровской области.
Около часа ночи на территорию частного домовладения по улице Шевченко,1 (владельцем которого является депутат ВР Юрий Береза, - прим.ред) проник с целью поджога неизвестный.
На месте происшествия задержан мужчина, личность которого устанавливается. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье - телесные повреждения средней тяжести.
Вместе с тем, по информации издания, мужчина 1980 года рождения в тяжелом состоянии. У него сломаны 4 позвонка и внутричерепная гематома, которые оставляют ему призрачные шансы выжить. Сейчас мужчина в реанимации в Кривом Роге.
Кроме того, источники считают, что травмы нанесены самим депутатом.
Корреспонденты издания пытались задать вопрос депутату, но после вопроса о данном инциденте Береза бросил трубку, на сообщение также не отвечает.
Геращенко принес документы по Березе
В МВД "Инсайдеру" пока не смогли прокомментировать данный инцидент, однако источники в "Народном фронте" сообщили, что 26 сентября в офисе партии состоялся разговор по этому поводу.
"Антон Геращенко привез в офис какие-то жесткие материалы по Березе, и разговаривал с руководством", - сказал собеседник.
Другой источник также знакомый с ситуацией утверждает, что полиция была вызвана уже утром, а с часу ночи нардеп вроде бил мужчину.
"Юра Береза лично сломал ему четыре позвонка, несколько ребер, сделал огромную внутричерепную гематому, прыгал на нем с 2:00 до 6:00 утра, и только потом вызвал полицию", - сообщил источник в политсиле, которая находится в противостоянии с "Народным фронтом".
"Врачи говорят, что шансы выжить у него небольшие - внутричерепная гематома огромная, если сердце выдержит, шансы выжить в пределах 18% с такими травмами. Если сердце слабое - умрет. Пятихатские менты внесли статью 122 (телесное повреждение средней тяжести). И сидят дрожат - ждут реакции общественности. Разумеется, они подконтрольны Березе. Тот, в свою очередь, боится стать вторым Лозинским. Поэтому, по оперативным данным, подложил алкоголику, который забрел к нему во двор, гранату РГД-5 ", - рассказал источник.
Полиция: инцидент подтверждают, про Березу опровергают
Инцидент в селе Чумаки подтверждают в полиции, но присутствие нардепа на месте событий опровергают. Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская заявила "Стране", что нардеп Юрий Береза не присутствовал в Чумаках в момент их приезда.
"Уроженец Кривого рога пытался совершить поджог и якобы угрожал гранатой РГД 5 . Его скрутила охрана, которая потушила пожар и вызвала полицию", - заявила Старчевская.
В пресс-службе полиции добавили, что нападавший оказался 1980 года рождения.
"23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию. За совершение преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года. Следователи Пятихатского ОП открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в заявлении полиции.
Проникший был психом?
По сообщению "Обозревателя", преступником оказался сбежавший пациент психиатрического отделения одной из больниц, 36-летний житель Кривого Рога. Также издание уточняет, что собственником дома является супруга Юрий Березы - Татьяна, а автомобиль "Nissan" находится на балансе полка особого назначения "Днепр-1" ГУНП в Днепропетровской области....
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