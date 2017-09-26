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 Общество
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Все про:Киевская область (1751) пиво (169) подделка (275) фальсификат (352)

 Цех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом. ФОТОрепортаж

В Киевской области выявлен подпольный цех по производству пива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, производство было налажено в одном из сел Вышгородского района. Фальсифицированную продукцию с использованием логотипов украинских производителей злоумышленники реализовывали на территории района через торговые сети. Стоимость одного литра составляла 30 гривен.

Правоохранители изъяли оборудование для изготовления и разлива пива и тонну фальсифицированной продукции.

Открыто уголовное производство по ст. 199 Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн. ФОТОрепортаж

Цех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом 01Цех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом 02Цех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом 03

(Фото Нацполиции)
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30 гр литр,хорошее видать пиво,еще одних задавила Барыжья власть.
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І чим воно відрізняється від оригінального???
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В ньому мeнший вміст хімічних сполук. Виробники порошкового пійла раді мабуть від цієі новини.
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>> Стоимость одного литра составляла 30 гривен.

на позапрошлой неделе в атб видел туборг в упаковке 4х0.5 литра за 32 грн.
это че, подпольный цех ингредиенты в 2 раза дороже и качественнее использовал?
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дааа... на хороший бизнес ужа наложены большие волосатые лапы... остались только обьедки...
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В Украине вся власть и президент поддельные,чего уж тут о пиве говорить...
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Пан Володя,-хозяин хаты, в которой я жил в студенческие годы, говорил: "Нэ пый пыво, бо будэш шцяв крыво"
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ВСЁ ПИВО ПОДДЕЛЬНОЕ, ЕСЛИ НЕ ОБЛОЖЕНО НАЛОГОМ И АКЦИЗОМ !






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А как на счeт порошкового пойла （пивом назвать это －значит соврать） типа Оболонь, Черниговское и тому подобного？
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остается представить кем считают потребителей владельцы этих заводов.
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Блин, уже хрен паймьош кто кого подделывает!!!
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фальсифицированное - это?
подделка самого продукт или подделка под "марку" (в данном случае под "марку")
но пиво то нормальное?
почему бы его реализовывать (как маленькие пивоварни в Германии например)???
а потому, что пока соберешь все справки, лицензии и т.д. и пиво скиснет и руки отпадут и деньги закончатся..
я - против шмурдяка, говорю сразу!
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Чистенько так было .пока эти Пидоры за налогами не пришли. насрали.бизнес забрали. победили.как при опущенной Свинье. чем новая от старой отличается????
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нормальне пиво зараз тільки невеликі пивоварні й виробляють..а оту сечу тіпа львівсько-чернігівсько-роганського розливу треба забороняти як продукт, який не відповідає своїй назві
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ну что Вы,тож заводики то чьи?Понятно что с мелкими борьба идет.
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Из новости не ясно,подделывали под что?Или опять бизнесу у нас везде дорога?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЦех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом. ФОТОрепортаж
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