 Цех по производству поддельного пива обнаружили под Киевом. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, производство было налажено в одном из сел Вышгородского района. Фальсифицированную продукцию с использованием логотипов украинских производителей злоумышленники реализовывали на территории района через торговые сети. Стоимость одного литра составляла 30 гривен.
Правоохранители изъяли оборудование для изготовления и разлива пива и тонну фальсифицированной продукции.
Открыто уголовное производство по ст. 199 Уголовного кодекса.
(Фото Нацполиции)
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на позапрошлой неделе в атб видел туборг в упаковке 4х0.5 литра за 32 грн.
это че, подпольный цех ингредиенты в 2 раза дороже и качественнее использовал?
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подделка самого продукт или подделка под "марку" (в данном случае под "марку")
но пиво то нормальное?
почему бы его реализовывать (как маленькие пивоварни в Германии например)???
а потому, что пока соберешь все справки, лицензии и т.д. и пиво скиснет и руки отпадут и деньги закончатся..
я - против шмурдяка, говорю сразу!
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