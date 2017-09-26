 Крымская "Таврида Электрик" в обход санкций снабжает продукцией госкомпанию в Эстонии, - "Четвертая власть". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Четвертую власть", об этом говорится на сайте компании.
Работы включали прокладку кабелей, поставки подстанций и налаживание всего оборудования.
"Таврида Электрик" осуществила поставку комплектных распределительных устройств КРУ MILE для самой крупной сланцевой шахты в Эстонии, принадлежащей компании Enefit Kaevandused AS. В связи с интенсивным освоением шахты, заказчик решил построить новую наземную подстанцию. "Таврида Электрик" реализовала в 2016 году проект электроснабжения дренажных насосов, контролирующих уровень талой воды в шахте на глубине 66 метров", - говорится в сообщении.
При этом стоимость работ не называется.
Компания "Таврида Электрик" имеет центральный офис в Москве и филиалы в разных регионах РФ, но ее производственные мощности находятся в аннексированном Крыму. До захвата полуострова "Таврида Электрик" была зарегистрирована в Севастополе и принадлежала Алексею Чалому - одному из лидеров так называемой "крымской весны", внесенному в санкционные списки ЕС и США.
Алексей Чалый, на фото справа
"Таврида Электрик" была основана Чалым в Севастополе в 1990 году. Компания специализируется на разработке и производстве инновационной коммутационной техники, комплектных распределительных устройств, противоаварийной автоматики и средств для автоматизации распределительных сетей. В июне 2015 года Чалый заявлял "Коммерсанту", что продал "Тавриду Электрик" почти сразу после присоединения Крыма к России. Однако никаких доказательств этого не привёл. В российских СМИ он до сих пор указывается, как владелец этой компании.
О том, что бизнес Чалого продолжает работать в Эстонии и США несмотря на санкции, в частности сообщало российское издание "Ведомости".
Кроме того, после оккупации Крыма компания была перерегистрирована в Украине под названием "Таврида Электрик Украина" (03680, г. Киев, ул. Пушечная, 2, код ЄДРПОУ 31576194). За последнее время она успела выиграть ряд судов против украинских компаний.
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"Кроме того, после оккупации Крыма компания была перерегистрирована в Украине под названием "Таврида Электрик Украина" (03680, г. Киев, ул. Пушечная, 2, код ЄДРПОУ 31576194)."
Источник: https://censor.net.ua/p456970
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Тобто амеріканці забороняють співпрацю з оккупантами і колаборантами ,а українські посадовці вважають за можливе реєструвати "Тавріду" в Києві.
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ну наиди ты тогда
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