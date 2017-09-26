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 "Забой грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вместе со своей сестрой Верой попали в ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сама депутат написала на странице в Facebook.

"Трасса Н14 является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской i Николаевской областями.

Основным назначением трассы Н14 является доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузками и разбивают дорогу.

За полотном дороги уже давно никто не следит, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что приводит к множеству аварий с опрокидыванием машин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО

Легковыми автомобилями по трассе Н14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин.

Сегодня, в 5 часов утра, я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, двигаясь по трассе Н14 въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - забой грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.

Задаю вопрос премьер-министру Гройсману.

Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору?! На Марсе?!
А по всей Украине когда начнете дороги ремонтировать?! Особенно те, которые являются артериями экономики Украины и выходят из строя регулярно и чаще всего?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко рассказала о работе в "сексе по телефону": "Это стало возможным из-за адекватного отношения ко всему"

Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 01Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 02Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 03Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 04Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 05Забой грудной клетки и шейного позвонка: Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги 06


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Судя по колесу, автомобиль недорогой и не новый. Диск - штамповка, R14/
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настюха ты же депутат)))) причем тут региональные проблемы к гройсману) децентрализация сейчас...
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Вопрос. Зачем херачить в яму глубиной с капот на такой скорости, чтоб ушибы получать?
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Ушиб бл..,а не забой. Вы або мовою користуйтесь, или на русском заглавия пишите. А не два в одном.
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Николаев - Кропивницкий - зэ бэст автобан страны!
Париж- Дакар отдыхает.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Забой грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж
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