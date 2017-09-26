 "Забой грудной клетки и шейного позвонка": Савченко попала в ДТП и покритиковала Гройсмана за дороги. ФОТОрепортаж

"Трасса Н14 является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской i Николаевской областями.
Основным назначением трассы Н14 является доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузками и разбивают дорогу.
За полотном дороги уже давно никто не следит, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что приводит к множеству аварий с опрокидыванием машин.
Легковыми автомобилями по трассе Н14 почти невозможно ехать. Ломается ходовая, кузов, убиваются диски машин.
Сегодня, в 5 часов утра, я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, двигаясь по трассе Н14 въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением, я - забой грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности.
Задаю вопрос премьер-министру Гройсману.
Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору?! На Марсе?!
А по всей Украине когда начнете дороги ремонтировать?! Особенно те, которые являются артериями экономики Украины и выходят из строя регулярно и чаще всего?"
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Париж- Дакар отдыхает.....
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